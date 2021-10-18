Мест нет на кладбищах и в моргах. Власти Бийска показали кадры из переполненного ковидария

Власти Бийска показали ролик из переполненного ковидного госпиталя. Видеозапись опубликовали во "ВКонтакте".

Судя по фотографиям, сделанным в больнице, свободных мест для пациентов в палатах не осталось. При этом многие из тех, кто сейчас находится на лечении, подключены к аппаратам ИВЛ.

Власти Бийска отметили, что в городе будут расширять кладбище, а при больнице разрабатывают новое помещение, которое оборудуют под морг. Мест не хватает не только в палатах, но и здесь.

"Фото из Бийского ковидного госпиталя, реанимации. Никому не пожелаешь туда попасть. Вакцинируйтесь, пожалуйста. Берегите себя", – написано под опубликованным видеороликом.

Напомним, в переполненном госпитале власти Бийска говорили ещё в начале октября. Медики и городские власти били тревогу и рассматривали возможность введения новых ограничений.