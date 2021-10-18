Мест нет на кладбищах и в моргах. Власти Бийска показали кадры из переполненного ковидария

Власти Бийска показали ролик из переполненного ковидного госпиталя. Видеозапись опубликовали во "ВКонтакте".
Судя по фотографиям, сделанным в больнице, свободных мест для пациентов в палатах не осталось. При этом многие из тех, кто сейчас находится на лечении, подключены к аппаратам ИВЛ.
Власти Бийска отметили, что в городе будут расширять кладбище, а при больнице разрабатывают новое помещение, которое оборудуют под морг. Мест не хватает не только в палатах, но и здесь.
"Фото из Бийского ковидного госпиталя, реанимации. Никому не пожелаешь туда попасть. Вакцинируйтесь, пожалуйста. Берегите себя", – написано под опубликованным видеороликом.
Напомним, в переполненном госпитале власти Бийска говорили ещё в начале октября. Медики и городские власти били тревогу и рассматривали возможность введения новых ограничений.
Комментарии
Ну да, ну да. Было уже видео, где то, что ненужно людям знать было опущено, а сказать надо, то что требуется...
Судя по уровню медицины в Барнауле.
В таких городах как Бийск, Рубцовск и т.д. Лучше дома вены вскрыть или из окна, если не низко. Чем пережить этот ужас передовой медецины
Отец, в прошлом сам врач, когда попал в ковидарий, был сразу же шокирован скученностью больных и тем, что окна закрыты наглухо, вентилляции вообще никакой и в воздухе висит удушливый запах пота, гноя, экскрементов и дурной пищи.
Он сразу же начал звонить нам и просить, чтобы его вытащили любой ценой, поскольку тут душегубка, ад и верная смерть!
Пришлось платить взятку. Отца вытащили, а через короткое время он быстро поправился дома сам, лечась как от простого гриппа.
18.10.2021 11:00
- гость -
Не хворай, нудакалка!
18.10.2021 11:00
- гость -
Не хворай, нудакалка!
18.10.2021 11:08
- гость -
Да не переживай! Я не одного такого, как ты пережил и тебя переживу!
Ну запретите людям болеть и умирать, обложите штрафами, вы этот так хорошо умеете.
Ага, поверили
Хорош пугать
В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных. В России не смогли и за год.
18.10.2021 11:08
- гость -
Зачем так нервничать, аж заикаться начал! Ты в курсе, что болеют дольше и тяжелее, а следовательно и подхватывают болезнь легче, те люди которые нервничают!
18.10.2021 11:16
- гость -
В России наоборот, даже закрывали больницы и не принимали больных!
18.10.2021 11:07
- гость -
Где лежал ?
У нас полностью другая ситуация, теща 88 лет, в июне подхватила ковид, хз где. Лечилась первое время дома, врач приходил, диагноз поставил, лекарства даже выдавали бесплатно. Ехать в больницу категорически отказывалась, т.к. по ее мнению это верная смерть. Но потом все стало совсем плохо, домашнее лечение не помогало от слова совсем, вызвали скорую. Уехала она в больницу с настроением умирать, попрощалась со всеми нами. Дочку объявила врагом народа, т.к. та не оставила ее дома, а отправила умирать в больницу. Но там от недостатка кислорода при двухсторонней пневмонии и разрушающихся легких уже заметные тараканы пошли. В итоге скорая увезла ее в госпиталь ВОВ, где за 3 недели ее поставили на ноги, выписали, все нормально. Никаких взяток никому не платили вообще. Питание и отношение говорит отличное было в больнице.
бестолковому народу и это не аргумент, пока сами не помрут не поверят в ковид
18.10.2021 11:23
- гость -
Мы только поверили, что за деньги выкупают больного домой и тут вы со своим рассказом))
теща 88 лет
скорая увезла ее в госпиталь ВОВ
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А какое отношение она имеет к ВОВ?
18.10.2021 11:33
- гость -
Никакого, госпиталь перепрофилирован под ковидный.
18.10.2021 11:12
- гость -
А кто переживает? )))
18.10.2021 11:21
- гость -
Это ты системе скажи, которая комментарии глючно загружает.
18.10.2021 11:25
- гость -
Золотые слова!
18.10.2021 11:25
- гость -
Кто Вам сказал, что люди не верят в ковид? Хоть одно высказывание, что ковида не существует приведите в пример из комментариев!
18.10.2021 11:25
- гость -
бестолковому народу и это не аргумент, пока сами не помрут не поверят в ковид
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Бесполезно, если человек бестолковый. Будут умирать, но не поумнеют.
18.10.2021 11:54
- гость -
18.10.2021 11:25
- гость -
Кто Вам сказал, что люди не верят в ковид? Хоть одно высказывание, что ковида не существует приведите в пример из комментариев!
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Полно таких даyнов, которые утверждают, что ковид - это фигня, типа соплей. И что власти просто запугивают народ, чтобы им было проще управлять.
Э, ковидобесы
Почем нынче в лахте за комментарий платят?
за каким эту хренотню выдумывают ?
18.10.2021 13:21
- гость -
За таким, Фомы неверующие, чтобы даже таких неадекватов уберечь от этой заразы!
18.10.2021 13:21
- гость -
И не выдумывают ничего, а страшную правду пишут.
На насчёт кладбищь - звездёж, земли в России немеряно. А насчёт коек - нехрен было уничтожать больницы по всей стране. И виноваты в этом путиноиды и путин лично. А смертность средняя, в сравнении с доЭпидемийными годами такая же. Не надо вкручивать людям фуфайку в уши.
Врёте Вы все, мест много (с) #опов
В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных. В России не смогли и за год.
Действительно. Даже в столице здание на ВВЦ отдали под госпиталь. Сколько было запланировано? 20? А сколько построили и кто там работает?