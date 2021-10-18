Земельные участки в России начнут по-новому подключать к газу

В понедельник обновились правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям, сообщает сайт правительства. Догазификация пройдёт только в населённых пунктах, где уже есть соответствующая инфраструктура.
Возможность подключения получат лица, планирующие использовать газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на коммерческие цели.
Для проведения газа до участка нужно направить заявку оператору через "Госуслуги", в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. Сроки подведения устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения от газораспределительной инфраструктуры.
Летом президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении участков к газу. Первый этап газификации планируется провести до 2023 года, второй – до 2030 года.
Ранее жителям Алтайского края напомнили о новой цене на газ, действующей с 1 июля 2021 года.
Комментарии
Ценник то какой будет? Вроде обещали понизить
Самое главное , что вступило в силу - не требуется брать согласие собственника трубы, торговля трубой накрылась тазом.
18.10.2021 12:03
- гость -
Ценник то какой будет? Вроде обещали понизить
если для коммерческого объекта, та там будет такой ценник, что можно будет 30 углем бесплатно отапливать
"К ней следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту...."
Чиновники и госмонополисты в этой стране хоть когда-нибудь начнут думать о простых людях? Когда-ниюудь начнут оказывать качественные услуги, а не создавать проблемы?
Конечно же, и ситуационный план и топография у каждого в ящичке лежит.
18.10.2021 15:01
Economist
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А в чём проблема заказать в "Моих Документах", или нанять специально обученного человека, если таковых документов нет в наличии, хотя они должны быть на момент установления прав на ндвижимость?