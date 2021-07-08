Жителям Алтайского края напоминают о новой цене на газ

Цены на природный газ изменились для населения региона, напоминает поставщик — "Газпром межрегионгаз Новосибирск". С 1 июля 2021 года розничная цена тысячи кубических метров природного газа составляет 6 826,50 рублей Исключение – природный газ, поступающий по газопроводу Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск: его цена – 8 000,08 рублей за тысячу кубических метров.

"Во избежание некорректных начислений необходимо передавать показания счетчика и оплачивать газ ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим", — отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиала в Алтайском крае" Надежда Рогова.

Поставщик газа также напомнил, что абоненты могут передавать показания и оплачивать потребленный газ в любом удобном месте, воспользовавшись дистанционными сервисами. Например, зарегистрировавшись в личном кабинете "Мой Газ", либо без регистрации – на сайте "Газпром межрегионгаз Новосибирск".