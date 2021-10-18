18 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил представителя главы региона и правительства в АКЗС. Должность получила экс-депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова.

Как информирует пресс-служба губернатора, о своём решении Томенко сообщил на оперативном совещании в правительстве региона. Наталья Кувшинова приступает к работе с сегодняшнего дня.

Напомним, экс-представителя губернатора и правительства в АКЗС Стеллу Штань уволили в апреле, после того как против неё возбудили уголовное дело. Её обвиняли в мошенничестве. Штань полностью раскаялась и возместила причинённый ущерб в размере 14 млн рублей. Суд приговорил бывшую чиновницу к трём годам условно с испытательным сроком три года.

Наталья Кувшинова родилась в Заринске 3 июня 1986 года. Окончила юридический факультет АлтГУ. Начинала карьеру юристом в компании "Байт" в Заринске, затем работала начальником юротдела в "СтройПрактике", после – замдиректора по правовым вопросам. Была депутатом Молодёжного парламента Барнаула и Алтайского края. В 2016 году её избрали депутатом Госдумы, повторить успех в 2021 году Кувшиновой не удалось.