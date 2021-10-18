18 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил представителя главы региона и правительства в АКЗС. Должность получила экс-депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова.
Как информирует пресс-служба губернатора, о своём решении Томенко сообщил на оперативном совещании в правительстве региона. Наталья Кувшинова приступает к работе с сегодняшнего дня.
Напомним, экс-представителя губернатора и правительства в АКЗС Стеллу Штань уволили в апреле, после того как против неё возбудили уголовное дело. Её обвиняли в мошенничестве. Штань полностью раскаялась и возместила причинённый ущерб в размере 14 млн рублей. Суд приговорил бывшую чиновницу к трём годам условно с испытательным сроком три года.
Наталья Кувшинова родилась в Заринске 3 июня 1986 года. Окончила юридический факультет АлтГУ. Начинала карьеру юристом в компании "Байт" в Заринске, затем работала начальником юротдела в "СтройПрактике", после – замдиректора по правовым вопросам. Была депутатом Молодёжного парламента Барнаула и Алтайского края. В 2016 году её избрали депутатом Госдумы, повторить успех в 2021 году Кувшиновой не удалось.
Комментарии
Многоходовочка - Вася Обломов.
Хорошее место, хлебное, судя по предидущей представительнице.
чет старовато выглядит, всего 35 лет.
Всем пролетевшим мимо Госдумы по теплому местечку
чет старовато выглядит, всего 35 лет
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Это еще в "боевой раскраске", а если без макияжа, то уже и за 45 можно возраст дать.
да..... С таким настроением сложно работать, нет шарма, кислота по жизни видимо!
Очередная коррупционная шшшшш
А что Стеллу не вернули?
Она же раскаялась и ей стыдно.
Я был уверен, что перед ней извинятся и компенсируют потери в зарплате на время следствия.
Она же не продавец кулинарного мака Сергей Серенко, в партии товара которого с казахской фабрики нашли следы опиатов весом что-то 0,01 грамма или типа того, разорили и садят в тюрьму на 10 лет. Погуглите. А всего-то Сергей с самого начала уперся и не стал откупаться взяткой. Сказали посадят. Он сказал: "ну попробуйте". Они попробовали, притянув поддельные показания наркозависимых, и у них получилось.
да..... С таким настроением сложно работать, нет шарма, кислота по жизни видимо!
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Они и в Думе номер отбывала с нулевой активность.
Так её посадили на это место на три года всего-то. Штань отсрочку пройдет и назад вернется. Или посмотрим через какой время Кувшинова под суд пойдет.
Но как же Васильман? Уже же готовился повторить достижение!
Вот интересно, сколько продержится на этом месте до возбуждения уголовного дела?