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"Время покажет": почему алтайский политик Наталья Кувшинова может не попасть в Госдуму

, ИА "Амител"
Руководство "Единой России" в ближайшие дни решит судьбу опытного депутата
Фото: МГИМО

Фото: МГИМО

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова может не пройти в новый состав парламента страны из-за низких результатов "Единой России" в Алтайском крае и Республике Алтай. Партия власти набрала в регионах 34,29% и 38,5% голосов избирателей. От двух Алтаев, которые были в одной территориальной группе, в Госдуму с высокой долей вероятности отправится Владимир Шаманов. В алтайском отделении "Единой России" пока не знают о судьбе Натальи Кувшиновой. Однако не исключено, что она войдёт в состав нового созыва АКЗС или получит высокий пост в правительстве региона.

Как пояснил руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Голобородько на пресс-конференции, кто пройдёт в Госдуму по спискам, решают не на краевом уровне. Скорее всего, от своих мандатов в парламент откажутся несколько лидеров списка ЕР: Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие.

Кому перейдут их мандаты – пока неизвестно. В СМИ появилась информация, что, помимо Владимира Шаманова, на второе место в терргруппе передвинут депутата от Республики Алтай Ивана Белекова, который и отправится в Госдуму. А Наталья Кувшинова якобы может получить пост первого вице-губернатора Алтайского края.

"Время покажет", – сообщил Денис Голобородько, уйдя от прямого ответа о судьбе Кувшиновой. Однако не исключено, что она может получить мандат в АКЗС, потому что губернатор Виктор Томенко, которой шёл в тройке лидеров от ЕР в АКЗС, откажется от своего. По сведениям amic.ru, Наталья Кувшинова может возглавить один из комитетов АКЗС или занять пост заместителя спикера краевого парламента.

На выборах 2016 года в Госдуму Наталья Кувшинова прошла туда по списку партии "Единая Россия". В ГД вошла в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

В этом году по партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За "бортом" Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%. Таким образом, места в АКЗС по партийным спискам распределятся следующим образом: ЕР – 13 мандатов, КПРФ – 8, СРЗП – 5, "Коммунисты России" – 4, ЛДПР – 4. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

21.09.2021 11:44
- гость -

чудны дела твои господи.

21.09.2021 11:44
Гость

Кто такая? Чем известна? За что ей должность?

21.09.2021 11:48
Гость

Сколько о не написано в сети, то хоть бы не прошла

21.09.2021 11:53
Никита

Так может ему отказаться и от поста губернатора раз уж так пошло и мне отдать

21.09.2021 11:55
- гость -

Постарела местная "Кабаева"

21.09.2021 12:01
- гость -

Там все не нужные. Как и сама дума. И выборы.

21.09.2021 12:03
- гость -

В общем понятно, без места у кормушки не останется!

21.09.2021 12:10
гость

Даже по официальным данным получается, что в крае почти 70 % против ЕР. А им есть до этого дело?

21.09.2021 12:26
- гость -

доверия у населения нет, но в правительстве края сгодится???

21.09.2021 12:30
гость

А кто это? Если опытный депутат, почему я о ней не слышал даже и не знаю??

21.09.2021 12:37
- гость -

В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах(с)
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно.(с)

китайцы удивляют. Вот молодцы так молодцы.

21.09.2021 13:08
Виктор

21.09.2021 11:44
Гость

Я тоже впервые слышу, хотя стараюсь быть в курсе политических новостей

21.09.2021 13:18
- гость -

китайцы удивляют. Вот молодцы так молодцы
---
как говорил Николай Фаменко что-то вроде такого "Забыли шведы, финны .... 37 год!"

21.09.2021 13:25
- гость -

Горе-то какое! На одного единоросса меньше... Как мы без нее будем жить?

21.09.2021 14:03
Dim

21.09.2021 13:25

Вот как раз будет ближе к нам. В барнеаполе осядет на время

21.09.2021 14:15
Старыый

Она с 4 курса универа в депутатах . Некогда работать! А тут , раз! И от кормушки оторвали

21.09.2021 14:37
Kertis

Депутаты Валерий Елыкомов и Наталья Кувшинова имеют КПД низкой активности, 421 и 430 места соответственно. Если коротко - БАЛАСТ
С такой полезностью им только улицуы подметать.

21.09.2021 14:55
- гость -

Так пусть идёт простой ткачихой на фабрику, 20 станков ей в работу!
Или дояркой в колхоз, 100 коровам доилки на титьки надевать, сено, комбикорм кидать!

21.09.2021 15:50
гость

Вот что значит попасть в обойму и иметь волосатую лапу. С пеленок- великий политик. И как же девочку теперь бросить? Не мытьем так катаньем пристроить. Первый вице-губернатор... Вы это серьезно? Вы Алтайский край вообще отстоем считаете? В АКЗС протащить... А как же те кандидаты, которые проходили процедуру отбора в списки, мотались по округам обрабатывая электорат, выиграли на своих округах, получили проценты и встали в очередь, ожидая- проходная позиция или нет? Их что- за борт. Убираете и впихиваете не весть откуда нарисовавшуюся Кувшинову, которую НУ ОЧ-Ч-ЧЕНЬ надо пристроить. Подлая дама- политика.

21.09.2021 16:24
гость

Мне кажется что данная ситуация сложилась в виду слабого развития политической конкуренции и гражданского общества. Как при СССР была номенклатура, так сейчас есть такие вот политики. По сути ни чего не делающие, ни чего не решающие, ни в чем особо не разбирающиеся (я имею ввиду какую-то отрасль народного хозяйства, а не бюрократические процедуры). Я считаю что не должны депутаты быть освобожденными от работы, или незначительная часть - всех остальных к народу и тогда и помощники не нужны и командировки для встречи с избирателями не нужны. Да на время сессий оплата должна быть достойной, а так - все должны работать.

21.09.2021 16:42
- гость -

1624 Респект.

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