"Время покажет": почему алтайский политик Наталья Кувшинова может не попасть в Госдуму

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова может не пройти в новый состав парламента страны из-за низких результатов "Единой России" в Алтайском крае и Республике Алтай. Партия власти набрала в регионах 34,29% и 38,5% голосов избирателей. От двух Алтаев, которые были в одной территориальной группе, в Госдуму с высокой долей вероятности отправится Владимир Шаманов. В алтайском отделении "Единой России" пока не знают о судьбе Натальи Кувшиновой. Однако не исключено, что она войдёт в состав нового созыва АКЗС или получит высокий пост в правительстве региона.

Как пояснил руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Голобородько на пресс-конференции, кто пройдёт в Госдуму по спискам, решают не на краевом уровне. Скорее всего, от своих мандатов в парламент откажутся несколько лидеров списка ЕР: Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие.

Кому перейдут их мандаты – пока неизвестно. В СМИ появилась информация, что, помимо Владимира Шаманова, на второе место в терргруппе передвинут депутата от Республики Алтай Ивана Белекова, который и отправится в Госдуму. А Наталья Кувшинова якобы может получить пост первого вице-губернатора Алтайского края.

"Время покажет", – сообщил Денис Голобородько, уйдя от прямого ответа о судьбе Кувшиновой. Однако не исключено, что она может получить мандат в АКЗС, потому что губернатор Виктор Томенко, которой шёл в тройке лидеров от ЕР в АКЗС, откажется от своего. По сведениям amic.ru, Наталья Кувшинова может возглавить один из комитетов АКЗС или занять пост заместителя спикера краевого парламента.

На выборах 2016 года в Госдуму Наталья Кувшинова прошла туда по списку партии "Единая Россия". В ГД вошла в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

В этом году по партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За "бортом" Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%. Таким образом, места в АКЗС по партийным спискам распределятся следующим образом: ЕР – 13 мандатов, КПРФ – 8, СРЗП – 5, "Коммунисты России" – 4, ЛДПР – 4.