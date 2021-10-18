Путин повторно наградил орденом алтайского экс-сенатора Белоусова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почёта бывшего члена Совета Федерации от Алтайского края Сергея Белоусова, сообщает "Политсибру". Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

В подписанном президентом документе сказано, что Белоусов получил награду за "большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу". Это уже второй орден, полученный бывшим сенатором. В 2016 году его наградили орденом Дружбы.

Сергей Белоусов стал сенатором от Алтайского края в 2008 году. Он курировал вопросы, связанные с безопасностью пищевой продукции, развитием сельских территорий и органического сельского хозяйства. В 2016-2021 годах Белоусов был заместителем председателя комитета Совета Федераций по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В 2021 году Белоусова в Совфеде сменил Виктор Зобнев, который с 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы от Алтайского края.