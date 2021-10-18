Полезно, но дорого. Цена на овсянку в России достигла рекордного максимума

Цена на овсяные хлопья в России побила рекорд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Стоимость геркулеса (очищенных и обработанных зёрен овса) в августе 2021 года достигла отметки 80,5 рубля, а в сентябре увеличилась до 80,9 рубля. В последний раз продукт поднимался в цене выше 80 рублей в 2000 году.

Отмечается, что в магазинах также подорожала и овсяная каша, в том числе и хлопья быстрого приготовления, – до 94 рублей за килограмм.

Представитель крупной торговой сети Восточной Сибири "Командор" Дмитрий Болотов в разговоре с журналистами отметил, что производители предупреждали о росте цен на продукт.

В торговой сети "Лента" отметили, что по сравнению с прошлым годом овсянка подорожала примерно на 20%.

Ранее сообщалось, что цена гречки в России впервые за 10 лет превысила 100 рублей за килограмм.