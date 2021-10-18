Электронные паспорта появятся в трёх регионах России в 2022 году

Электронные паспорта запустят в трёх регионах России до конца 2022 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Документ будет представлен в двух вариантах: в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

"Я очень надеюсь, что до конца следующего года мы в трёх субъектах сможем уже выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой", – цитирует чиновника ТАСС.

В сентябре Шадаев сообщал, что пилотными площадками для запуска новых паспортов могут стать Москва, Подмосковье и Татарстан. В августе министр также рассказал, что власти примут решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца года.