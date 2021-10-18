Легковой автомобиль столкнулся со скорой и опрокинулся на бок в Барнауле

vk.com/barneos22
Лекговушка столкнулась с автомобилем скорой помощи в Барнауле вечером 18 октября, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина в районе Дома Союзов. По словам свидетелей, водитель Mitsubishi Outlander не уступил дорогу скорой, когда та ехала с мигалками.
От удара иномарка отлетела в сторону аллеи и опрокинулась, задев дорожный знак. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения.
Судя по опубликованным кадрам, на месте работают медики, сотрудники ДПС и пожарные. По информации очевидцев, есть пострадавшие. Подробности уточняются.
Обновлено в 22:43. В аварии двое пострадавших, они госпитализированы, сообщает Telegram-канал "Барнаул № 1" со ссылкой на первый пожарно-спасательный отряд.
Напомним, утром 17 октября в Барнауле водитель иномарки выскочил на трамвайные рельсы и врезался в столб. Во время движения мужчине стало плохо и он скончался.
Комментарии
Не мигалки, а проблесковые маячки, и они не дают преимущества без специального звукового сигнала.
хорошая машина была у скорой помощи, свежая
Не уступил дорогу скорой с мигалкой?
Мерзавцы.
Сразу в тюремную больницу их определить.
Зачем ей звуковой сигнал, если в машинах в большинстве случаев у водителей такая музыка играет, никакую сирену не услышит
У нас от проезжающих у дома машин он звука музыки стёкла на балконе дребезжат, а вы хотите чтобы водители услышали спецсигналы?