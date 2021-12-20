Новые герб и флаг Барнаула официально зарегистрировали

Геральдический совет при президенте России одобрил и зарегистрировал герб и флаг Барнаула, сообщает мэрия города. Данные об этом внесены в государственный Геральдический регистр РФ.

Напомним, новые символы города 24 сентября утвердила Барнаульская гордума. На гербе оставили изображение сереброплавильной печи как исторического символа, также герб сохранил форму в виде французского щита. В качестве щитодержателей решили использовать коней, а также добавили ленту ордена Октябрьской революции. Также изменения коснулись и флага Барнаула, который повторяет фигуры из герба города, выполненные голубым, зелёным, красным и белым цветом.