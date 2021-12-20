Новые герб и флаг Барнаула официально зарегистрировали

Геральдический совет при президенте России одобрил и зарегистрировал герб и флаг Барнаула, сообщает мэрия города. Данные об этом внесены в государственный Геральдический регистр РФ.
Напомним, новые символы города 24 сентября утвердила Барнаульская гордума. На гербе оставили изображение сереброплавильной печи как исторического символа, также герб сохранил форму в виде французского щита. В качестве щитодержателей решили использовать коней, а также добавили ленту ордена Октябрьской революции. Также изменения коснулись и флага Барнаула, который повторяет фигуры из герба города, выполненные голубым, зелёным, красным и белым цветом.
Комментарии
Теперь рванем штаны с ж....
Ну всё, теперь заживем!!!
А лошади зачем? Почему смысл не написали? Я лошадей живых в Барнео сто лет уже не видел.
и заводов сереброплавильных ни одного
Почему на гербе нет ни одного ТЦ или мария-ра?
Старобританский стиль какой-то. За рубежом заказывали дизайн?
Печка какает? Рот перекосило, глаза на лоб лезут, разум возмущенный кипит-парит? А кони ей: "давай-давай, ты сможешь!"?
20.12.2021 11:24
- гость -
А наши чинуши привыкли жить подвигами предков. Своих-то нет давно, а скрепы склеивать надо. Вот они и исчют будущее в былом. "Вперед в прошлое!" - девиз современной России.
Тандыр и два лошака. Нормуль. Мне нра ицца.
У любого города-столицы субъекта федерации в России есть герб и флаг. Так ещё со времён Империи повелось, и даже коммунисты при Советах не стали эту традицию ломать. Выяснилось, что прежний герб территориально относит Барнаул к Томской губернии/области, как это в действительности и было раньше. Необходимо было изменить герб индивидуально для Барнаула, оставить прежние акценты и убрать только томские мотивы. Вот это и сделали. Лошадей зачем добавили - мне не понять, говорят так статусней…
Сейчас то проблем других нет. Решены давно. Хорошо поработали чинуши- можно и за герб взяться.
А мне нравится.
Да ,у чиновников Мэрии г.Б. проблем нет. Город банкрот , утопает в снегу ОТ это рыдваны , ЖКХ тарифы самые высокие в Сибири , счета за Эл. Энергию те опять тарифы одни из самых высоких в Сибири. Зарплаты мизерные,поэтому народ отсюда бежит. А тут эта возня чиновников с этим гербом? Совести нет ,одна алчность и бардак.
Зачем нам новый герб? Чем не устраивал прежний? Это ж сколько денег налогоплатильщиков в никуда....
два жеребца? что за гендерное неравенство, борцы за права
кобыл будут против!
Герб сильно пышный и РЕТРОГРАДНЫЙ.
У лошадей ЗОЛОТЫЕ копыта? O_o
Ленточка опоясывающий герб и геральдику явно ничем не подкреплённый.
Гривы у лошадей сильно и не натуралистично нарисованы. "Режет глаза".
Такой герб может нарисовать любой 5-класник на уроке ИЗО.
За что были выделены деньги? Халтура. Бездельники.
Глаза у лошадей явно недобрые и позы какие то пошлые.
Осуждаю этот герб.
20.12.2021 12:58
Барнаулец коренной
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"щит ... окружен лентой ордена Октябрьской революции"
в 1917 году чота гербообразующее случилось?
я не коренной, мож коренные фкурсе?
Цирк на Цветном бульваре
20.12.2021 13:07
- гость -
Цирк с конями
Две лошади лучше одной, больше.
Разукрашка )))
Как-то... толи не доделали, толи уж переделали-перестарались?. Слишком много или слишком мало? Не понятен герб для меня. И герб ли это?
ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕСТЬ ЖЁЛТЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ