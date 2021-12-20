Следователи проверяют сообщения о холоде в детском саду в алтайском селе

Следователи проводят проверку после сообщений о холоде в группах детского сада № 3 "Чебурашка" в Косихинском районе. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Родители воспитанников рассказали о том, что дети вынуждены были посещать учреждение, несмотря на то, что температура в помещениях поддерживалась только обогревателями. При этом руководству детского сада и чиновникам местной администрации достоверно известно о нарушении теплового режима, однако никаких действенных мер до сих пор не предпринято.

В ходе проверки следственным органам предстоит установить обстоятельства, изложенные в обращении жителей района, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц на предмет халатности и ненадлежащего оказания услуг.

Ранее сообщалось, что в селе Санниково Первомайского района с 21 сентября из-за холода остановил работу детский сад. Несмотря на начало отопительного сезона, в помещениях температура держалась на уровне +10 градусов.