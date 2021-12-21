В России приняли ГОСТ по срочному захоронению людей в братских могилах

В России разработали ГОСТ по массовому захоронению трупов людей и животных в братских могилах. Об этом сообщает ТАСС.
"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени", – сказано в документе.
Стандарт предусматривает правила размещения братских могил относительно жилых домов, а также размещение колумбариев или стен скорби.
Средства для захоронения в мирное время должны подготавливать местные власти, а команды по захоронению будут формироваться из сотрудников ритуальных служб.
Ранее жители Бийска рассказали о скандальной ситуации, которая произошла с ними на Северном кладбище. По словам горожан, могилу их родственника, а также ряд других ухоженных захоронений копатели бесцеремонно завалили глиной. Оказалось, что они рыли ямы, которые предназначаются для усопших бездомных, а землю сбрасывали тут же.
Комментарии
Задолбали запугиватели. Сами и лягут в эти могилы, бежать то теперь им некуда
Мы все умрем вместе с животными и похоронят недалеко от домов по ГОСТУ.
У попа была собака...
Так называемые братские могилы, это ямы, часто природные, в которые скидывают трупы и присыпают землёй. Какой гост на это может быть?
Что-то тревожно от такого сообщения. В мирное время- срочное захоронение в братских могилах ? Вроде не война на дворе.. И это в преддверии Нового года.
В мирное время- срочное захоронение в братских могилах ?
Так в истории такое было и не раз. Эпидемии + отсутствие медицины = кучи трупов.
Очень скрепно и свердержавно. А когда выпустят график расстрелов в рамках борьбы с бедностью?
Это наверное один из этапов а программе по борьбе с бедностью.
Читал её кто?
Вот теперь заживем! Я с утра, как проснулся, сразу почувствовал, что сегодня начало нового, волшебного времени. B вот оно, наконец-то свершилось!!! Ура! Приятно и легко жить с мыслю, что о нас думают и когда подохну меня хотя бы присыпят землей в яме.
21.12.2021 10:35
- гость -
Ну так пойдите полечите свою тревожность. А то под каждой новостью - а-а-а, мы все умрем, и дети наши, и кошки.
Надо возле администрации иззо льда выложить слова - спасибо гробовщиком
Ничего нового, это уже было в 36-м и надписей даже не ставили никаких.
Я об этом из Ватсапа узнал еще 2 месяца назад.
21.12.2021 11:17
- гость -
А вы , похоже, возбуждаетесь от таких сообщений.
Готовимся к войне ?
Это что ж, индивидуальные захоронения настолько вздорожали, что всех будут хоронить в одной яме? И почему местные власти и гробокопатели бессмертны?