В России приняли ГОСТ по срочному захоронению людей в братских могилах

В России разработали ГОСТ по массовому захоронению трупов людей и животных в братских могилах. Об этом сообщает ТАСС.

"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени", – сказано в документе.

Стандарт предусматривает правила размещения братских могил относительно жилых домов, а также размещение колумбариев или стен скорби.

Средства для захоронения в мирное время должны подготавливать местные власти, а команды по захоронению будут формироваться из сотрудников ритуальных служб.

Ранее жители Бийска рассказали о скандальной ситуации, которая произошла с ними на Северном кладбище. По словам горожан, могилу их родственника, а также ряд других ухоженных захоронений копатели бесцеремонно завалили глиной. Оказалось, что они рыли ямы, которые предназначаются для усопших бездомных, а землю сбрасывали тут же.