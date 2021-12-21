"Должны сертифицировать снег". Глава ТСЖ прокомментировал снос горки в барнаульском дворе

Председатель правления барнаульского ТСЖ "Аквамарин" Сергей Мухин рассказал, что горку во дворе барнаульской многоэтажки снесли из-за обновлённых ГОСТов. В беседе с изданием "Подъём" он рассказал, что мэрия прислала ему "заведомо невыполнимые" требования сразу после того, как жильцы сгребли в кучу снег.

"На каждую горку должен быть паспорт, журналы эксплуатационные, должно быть вписано, какой водой она залита (по санитарно-гигиеническим свойствам она должна быть такой же, как питьевая), из какого снега сделана. То есть мы должны сертифицировать снег, а ближайшее место, где можно получить сертификат, – Москва. Это я должен в коробке отправить снег в Москву", – заявил Мухин.

По словам главы ТСЖ, у горки также должны стоять инструкторы, которые выясняют, страдают ли люди сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть ли нарушения вестибулярного аппарата и проблемы со зрением.

"В очках, например, уже нельзя. Ну и освещение на горке должно быть с двух сторон, чтобы "световые пятна пересекали друг друга и не допускалось появление теней", – добавил он.

Напомним, ранее горожане рассказали о том, что коммунальщики разрушили снежную горку, построенную во дворе многоэтажки. Решение о сносе было принято из-за того, что конструкция сделана не по правилам. По словам местного жителя, пришедшие на место коммунальщики объяснили, что "горка построена не по закону, без согласований и её надо снести, иначе штраф 100 тыс. руб. для ТСЖ".

Позднее в администрации Центрального района Барнаула прокомментировали ситуацию. Как отметили чиновники, решение о сносе принимало руководство ТСЖ "Аквамарин", которое увидело в объекте несоответствие Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016).

Ранее журналисты amic.ru выяснили, что горки во дворах многоквартирных домов (и частных тоже) строить можно. Главное, чтобы они были безопасны для детей. То есть ребёнок не должен выкатываться на проезжую часть или в стену, ступени должны быть удобными, а площадка на вершине – устойчивой. Но и за этими горками должно быть закреплено ответственное лицо, которое будет следить за их исправностью и безопасностью. Как правило, эта обязанность ложится на управляющие компании или ТСЖ. "Подхватить" ответственность могут также и инициативные жители дома.

Однако никакой дополнительной регистрации таких горок не требуется. Они вообще не подлежат контролю Гостехнадзора. При этом в ведомстве подчеркнули: если горка, построенная жителями окрестных домов, представляет опасность, к примеру, окажется "бесхозной" (не будет ответственного) либо дети могут выкатиться под колёса автомобиля или врезаться в столб, её могут ликвидировать.