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Новости

"Должны сертифицировать снег". Глава ТСЖ прокомментировал снос горки в барнаульском дворе

, ИА "Амител"
По словам Сергея Мухина, снежную конструкцию снесли из-за обновлённых ГОСТов, которые содержат "заведомо невыполнимые" требования
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

Председатель правления барнаульского ТСЖ "Аквамарин" Сергей Мухин рассказал, что горку во дворе барнаульской многоэтажки снесли из-за обновлённых ГОСТов. В беседе с изданием "Подъём" он рассказал, что мэрия прислала ему "заведомо невыполнимые" требования сразу после того, как жильцы сгребли в кучу снег.

"На каждую горку должен быть паспорт, журналы эксплуатационные, должно быть вписано, какой водой она залита (по санитарно-гигиеническим свойствам она должна быть такой же, как питьевая), из какого снега сделана. То есть мы должны сертифицировать снег, а ближайшее место, где можно получить сертификат, – Москва. Это я должен в коробке отправить снег в Москву", – заявил Мухин.

По словам главы ТСЖ, у горки также должны стоять инструкторы, которые выясняют, страдают ли люди сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть ли нарушения вестибулярного аппарата и проблемы со зрением.

"В очках, например, уже нельзя. Ну и освещение на горке должно быть с двух сторон, чтобы "световые пятна пересекали друг друга и не допускалось появление теней", – добавил он.

Напомним, ранее горожане рассказали о том, что коммунальщики разрушили снежную горку, построенную во дворе многоэтажки. Решение о сносе было принято из-за того, что конструкция сделана не по правилам. По словам местного жителя, пришедшие на место коммунальщики объяснили, что "горка построена не по закону, без согласований и её надо снести, иначе штраф 100 тыс. руб. для ТСЖ".

Позднее в администрации Центрального района Барнаула прокомментировали ситуацию. Как отметили чиновники, решение о сносе принимало руководство ТСЖ "Аквамарин", которое увидело в объекте несоответствие Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016).

  

Ранее журналисты amic.ru выяснили, что горки во дворах многоквартирных домов (и частных тоже) строить можно. Главное, чтобы они были безопасны для детей. То есть ребёнок не должен выкатываться на проезжую часть или в стену, ступени должны быть удобными, а площадка на вершине – устойчивой. Но и за этими горками должно быть закреплено ответственное лицо, которое будет следить за их исправностью и безопасностью. Как правило, эта обязанность ложится на управляющие компании или ТСЖ. "Подхватить" ответственность могут также и инициативные жители дома.

Однако никакой дополнительной регистрации таких горок не требуется. Они вообще не подлежат контролю Гостехнадзора. При этом в ведомстве подчеркнули: если горка, построенная жителями окрестных домов, представляет опасность, к примеру, окажется "бесхозной" (не будет ответственного) либо дети могут выкатиться под колёса автомобиля или врезаться в столб, её могут ликвидировать.

Какие ледовые горки приравняли к аттракционам и что нужно, чтобы построить их во дворе

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

21.12.2021 15:37
1

Лучше бы дороги чистили и тротуары! А то нападало несертифицированного снега, а никто его не убирает! Нарушает администрация!

21.12.2021 15:38
- гость -

Какой злодей придумал такие ГОСТы?

21.12.2021 15:38
Гость

Во дворе по Антона Петрова 144 сногшибательная горка между железных столбов и проходит по детской площадке.
Администрации по барабану, видимо ждут когда кто-нибудь поломается, тогда начнется поиск виноватых

21.12.2021 15:43
- гость -

Мне хлеба не надо, сертификат подавай)

21.12.2021 15:45
- гость -


21.12.2021 15:38
Гость

снести немедля!!

21.12.2021 15:47
- гость -

Лучше бы дороги чистили и тротуары! А то нападало несертифицированного снега

Как его сертифицируют, то сразу начнут убирать

21.12.2021 15:51
гость

Сто лет теперь не нужны, горки сертифицированные. Щас прям, кто-то инструктором стал. Работники мэрии живут в домах. Вот и пусть инструктируют. Дурость несусветная.

21.12.2021 15:51
Винипух

У нас госты на все-на ямы на дорогах,на снег и т.д.-а на продукты ТУ(техусловия)!Страна %%билизма!

21.12.2021 15:52
- гость -

Какое у меня замечательное детство было в 70-80х годах! И горки, качели, турники...
И никаких сертификатов и яжемать!

21.12.2021 15:53
- гость -

21.12.2021 15:38
Гость
Раньше в таких случаях спрашивали : в армию с Дитя тоже пойдещ?

21.12.2021 15:57
- гость -

Интересно, автора всей этой лабуды давно из психушки выпустили? Не пора обратно?

21.12.2021 15:58
Гость

Лучше бы так за продуктами питания следили, цены бы вам не было

21.12.2021 16:06
Гость

Но это не повод делать платную горку 200 руб за час

21.12.2021 16:08
- гость -

А слабо нашим СМИ вопрос до конца довести? 1. Откуда ветер? - т.к. кто разработал эти требования? 2. Кто утвердил, чья подпись стоит? 3. Народ пишет, что в Новосибирске горок полно и никто их не ломает - можно выяснить, правда ли это и если да - то чем тот регион отличается от нашего? на них эти требования не распространяются? 4. Задать прямой вопрос хотя бы губернатору - высшее руководство края осознает, что дети нашего региона одномоментно оказались лишены основных зимних забав (да, кстати, на деньги - можно)? 5. Есть хоть одна адекватная совестливая решительная голова в чиновничьем (может хотя бы депутатском) руководстве, которая разберется с этим диким вопросом? Потому что если правда то, что написано в сей новости - то хоть кто-то понимает, что даже сами требование НЕвыполнимые?

21.12.2021 16:13
- гость -

А гост на братские могилы ещё круче.

21.12.2021 16:14
- гость -

В нашем доме тракторист сгрёб снег в кучу высотой более 40 см. тем самым построив незарегистритованную горку. Прошу привлечь тракториста к уголовной ответственности, а несертифицированный снег утилизировать в соответствии с действующими нормами и правилами

21.12.2021 16:17
- гость -

Какое же счастливое детсво было у меня....мне жаль детей

21.12.2021 16:34
- гость -

21.12.2021 16:13 Громко пукнул? Сначала в материале разберись. Они просто советский ГОСТ обновили, считай сделали действующим.

21.12.2021 16:35
- гость -

Читаю название, статью и комментарии. Все полный бред.

21.12.2021 16:43
- гость -

21.12.2021 16:34
- гость -
Предыдущая администрация строила сама и не ломала чужое.

21.12.2021 16:55
- гость -

Абсолютно правы жилищники. Никому не хочется сидеть в случае падения какого-нибудь ребёнка и мгновенной подачи яжематери заявления. Сами доводите до этого постоянными жалобами на то и это.

21.12.2021 16:57
- гость -

1634. Эти Госты для таких как Вы. Вас уже чепировали.

21.12.2021 17:04
Гость

В чем вы все пытаетесь разобраться? Вы все этого достойны.

21.12.2021 17:11
- гость -

1704. С Вами согласен .

21.12.2021 17:22
- гость -

21.12.2021 17:04
Гость
В чем вы все пытаетесь разобраться? Вы все этого достойны.

А вы достойны сидеть в холодном подвале, потому что отопление не по карману с газом то по 1800 баксов в европе?

21.12.2021 17:24
- гость -

Власти алтая не просто до абсурда дошли, им впору психиатрическую экспертизу делать

21.12.2021 17:34
Гость

Хорошо что мешает построить горку городу по госту? Почему какой то бизнесмен быстро же соорудил по госту и включил тариф за пользование, все официально, это как

21.12.2021 18:11
гость

Дурдом отдыхает

21.12.2021 19:01
- гость -

Просто позор администрации города, вчера были на Мало-Тобольской, даже там ни одной горки нет.

21.12.2021 19:46
- гость -

Эти госты внедрили те, кто рос в СССР. Очень жаль, что забыли своё детство. Горки нам строили наши папы и мы были счастливыми. Жить в Сибири и не иметь горку из снега в своём дворе, это уже на грани маразма!!!

21.12.2021 20:02
- гость -

А как быть с горкой в овраге возле "Европы"? Закапывать будут?

21.12.2021 20:15
-гость-

А городок на пл. Сахарова и на Мало-Тобольской построены из сертифицированного льда, есть заключение из какой воды он сделан, а сертификат на городок получен и зарегистрирован как развлекательный центр, сколь на надо платить за вход.

21.12.2021 20:20
14

Возможно пожаловались озабоченные безопасностью дитятки родители с активной жизненой розицией.

21.12.2021 20:33
- гость -

Люди вы просто очнитесь, куда мы катимся, Самое настоящие детство отнимаем у детей! Какой маразм, скоро к каждой семье будет предоставлен человек, чтобы сертифицировать как правильно учить ходить ребенка, вдруг упадет. Это пипец.

21.12.2021 22:00
- гость -

Остается пожелать законодателям питаться одной докторской и досыта

22.12.2021 07:58
гость

то взрослым нервы трепят свои ми запретами, налогами, ценами, теперь добрались до детей, что такое зима без горок, чиновники, вы в адеквате?

22.12.2021 08:19
- гость -

соловьев и киселев - курят в сторонке от наших законодателей.

22.12.2021 08:45
ujcnm

Одно слово моразматики.
Сами наверное без рук и ног, кто гост придумал на это.
Строить надо и не смотреть на всех этих чинушь.

22.12.2021 09:55
- гость -

22.12.2021 08:45
ujcnm
Маразматики слово маразм пишут через."О"

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