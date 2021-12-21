"Должны сертифицировать снег". Глава ТСЖ прокомментировал снос горки в барнаульском дворе

Председатель правления барнаульского ТСЖ "Аквамарин" Сергей Мухин рассказал, что горку во дворе барнаульской многоэтажки снесли из-за обновлённых ГОСТов. В беседе с изданием "Подъём" он рассказал, что мэрия прислала ему "заведомо невыполнимые" требования сразу после того, как жильцы сгребли в кучу снег.
"На каждую горку должен быть паспорт, журналы эксплуатационные, должно быть вписано, какой водой она залита (по санитарно-гигиеническим свойствам она должна быть такой же, как питьевая), из какого снега сделана. То есть мы должны сертифицировать снег, а ближайшее место, где можно получить сертификат, – Москва. Это я должен в коробке отправить снег в Москву", – заявил Мухин.
По словам главы ТСЖ, у горки также должны стоять инструкторы, которые выясняют, страдают ли люди сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть ли нарушения вестибулярного аппарата и проблемы со зрением.
"В очках, например, уже нельзя. Ну и освещение на горке должно быть с двух сторон, чтобы "световые пятна пересекали друг друга и не допускалось появление теней", – добавил он.
Напомним, ранее горожане рассказали о том, что коммунальщики разрушили снежную горку, построенную во дворе многоэтажки. Решение о сносе было принято из-за того, что конструкция сделана не по правилам. По словам местного жителя, пришедшие на место коммунальщики объяснили, что "горка построена не по закону, без согласований и её надо снести, иначе штраф 100 тыс. руб. для ТСЖ".
Позднее в администрации Центрального района Барнаула прокомментировали ситуацию. Как отметили чиновники, решение о сносе принимало руководство ТСЖ "Аквамарин", которое увидело в объекте несоответствие Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016).
Ранее журналисты amic.ru выяснили, что горки во дворах многоквартирных домов (и частных тоже) строить можно. Главное, чтобы они были безопасны для детей. То есть ребёнок не должен выкатываться на проезжую часть или в стену, ступени должны быть удобными, а площадка на вершине – устойчивой. Но и за этими горками должно быть закреплено ответственное лицо, которое будет следить за их исправностью и безопасностью. Как правило, эта обязанность ложится на управляющие компании или ТСЖ. "Подхватить" ответственность могут также и инициативные жители дома.
Однако никакой дополнительной регистрации таких горок не требуется. Они вообще не подлежат контролю Гостехнадзора. При этом в ведомстве подчеркнули: если горка, построенная жителями окрестных домов, представляет опасность, к примеру, окажется "бесхозной" (не будет ответственного) либо дети могут выкатиться под колёса автомобиля или врезаться в столб, её могут ликвидировать.
Комментарии
Лучше бы дороги чистили и тротуары! А то нападало несертифицированного снега, а никто его не убирает! Нарушает администрация!
Какой злодей придумал такие ГОСТы?
Во дворе по Антона Петрова 144 сногшибательная горка между железных столбов и проходит по детской площадке.
Администрации по барабану, видимо ждут когда кто-нибудь поломается, тогда начнется поиск виноватых
Мне хлеба не надо, сертификат подавай)
21.12.2021 15:38
Гость
снести немедля!!
Лучше бы дороги чистили и тротуары! А то нападало несертифицированного снега
Как его сертифицируют, то сразу начнут убирать
Сто лет теперь не нужны, горки сертифицированные. Щас прям, кто-то инструктором стал. Работники мэрии живут в домах. Вот и пусть инструктируют. Дурость несусветная.
У нас госты на все-на ямы на дорогах,на снег и т.д.-а на продукты ТУ(техусловия)!Страна %%билизма!
Какое у меня замечательное детство было в 70-80х годах! И горки, качели, турники...
И никаких сертификатов и яжемать!
21.12.2021 15:38
Гость
Раньше в таких случаях спрашивали : в армию с Дитя тоже пойдещ?
Интересно, автора всей этой лабуды давно из психушки выпустили? Не пора обратно?
Лучше бы так за продуктами питания следили, цены бы вам не было
Но это не повод делать платную горку 200 руб за час
А слабо нашим СМИ вопрос до конца довести? 1. Откуда ветер? - т.к. кто разработал эти требования? 2. Кто утвердил, чья подпись стоит? 3. Народ пишет, что в Новосибирске горок полно и никто их не ломает - можно выяснить, правда ли это и если да - то чем тот регион отличается от нашего? на них эти требования не распространяются? 4. Задать прямой вопрос хотя бы губернатору - высшее руководство края осознает, что дети нашего региона одномоментно оказались лишены основных зимних забав (да, кстати, на деньги - можно)? 5. Есть хоть одна адекватная совестливая решительная голова в чиновничьем (может хотя бы депутатском) руководстве, которая разберется с этим диким вопросом? Потому что если правда то, что написано в сей новости - то хоть кто-то понимает, что даже сами требование НЕвыполнимые?
А гост на братские могилы ещё круче.
В нашем доме тракторист сгрёб снег в кучу высотой более 40 см. тем самым построив незарегистритованную горку. Прошу привлечь тракториста к уголовной ответственности, а несертифицированный снег утилизировать в соответствии с действующими нормами и правилами
Какое же счастливое детсво было у меня....мне жаль детей
21.12.2021 16:13 Громко пукнул? Сначала в материале разберись. Они просто советский ГОСТ обновили, считай сделали действующим.
Читаю название, статью и комментарии. Все полный бред.
21.12.2021 16:34
- гость -
Предыдущая администрация строила сама и не ломала чужое.
Абсолютно правы жилищники. Никому не хочется сидеть в случае падения какого-нибудь ребёнка и мгновенной подачи яжематери заявления. Сами доводите до этого постоянными жалобами на то и это.
1634. Эти Госты для таких как Вы. Вас уже чепировали.
В чем вы все пытаетесь разобраться? Вы все этого достойны.
1704. С Вами согласен .
21.12.2021 17:04
Гость
В чем вы все пытаетесь разобраться? Вы все этого достойны.
А вы достойны сидеть в холодном подвале, потому что отопление не по карману с газом то по 1800 баксов в европе?
Власти алтая не просто до абсурда дошли, им впору психиатрическую экспертизу делать
Хорошо что мешает построить горку городу по госту? Почему какой то бизнесмен быстро же соорудил по госту и включил тариф за пользование, все официально, это как
Дурдом отдыхает
Просто позор администрации города, вчера были на Мало-Тобольской, даже там ни одной горки нет.
Эти госты внедрили те, кто рос в СССР. Очень жаль, что забыли своё детство. Горки нам строили наши папы и мы были счастливыми. Жить в Сибири и не иметь горку из снега в своём дворе, это уже на грани маразма!!!
А как быть с горкой в овраге возле "Европы"? Закапывать будут?
А городок на пл. Сахарова и на Мало-Тобольской построены из сертифицированного льда, есть заключение из какой воды он сделан, а сертификат на городок получен и зарегистрирован как развлекательный центр, сколь на надо платить за вход.
Возможно пожаловались озабоченные безопасностью дитятки родители с активной жизненой розицией.
Люди вы просто очнитесь, куда мы катимся, Самое настоящие детство отнимаем у детей! Какой маразм, скоро к каждой семье будет предоставлен человек, чтобы сертифицировать как правильно учить ходить ребенка, вдруг упадет. Это пипец.
Остается пожелать законодателям питаться одной докторской и досыта
то взрослым нервы трепят свои ми запретами, налогами, ценами, теперь добрались до детей, что такое зима без горок, чиновники, вы в адеквате?
соловьев и киселев - курят в сторонке от наших законодателей.
Одно слово моразматики.
Сами наверное без рук и ног, кто гост придумал на это.
Строить надо и не смотреть на всех этих чинушь.
22.12.2021 08:45
ujcnm
Маразматики слово маразм пишут через."О"