Девятимесячного ребёнка госпитализировали после жёсткого ДТП на Чуйском тракте

Младенец получил травмы при столкновении двух автомобилей в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась 20 декабря около 20:15 на 574-й километре Чуйского тракта. 23-летний житель Улаганского района ехал на ВАЗ-2114 в сторону села Топучая, но не справился с управлением и выскочил на "встречку", где врезался в автомобиль Toyota Camry.

В результате был госпитализирован девятимесячный пассажир отечественного авто. Оба водителя при этом были трезвые.

В отношении водителя ВАЗа вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда".

Напомним, вечером 20 декабря в Алтайском крае водитель "Лады" скончался при столкновении с грузовиком, ещё два человека пострадали.