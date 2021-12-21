Соцсети: один человек погиб в результате столкновения "Лады" с грузовиком в Алтайском крае

Серьёзное ДТП произошло вечером 20 декабря на трассе в Алтайском крае. Подробности происшествия рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам подписчиков, "Лада" столкнулась с грузовиком. После удара её отбросило, а автомобиль остался без крыши.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия, его пассажиры, мужчины 1973 и 1974 годов рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Алейскую центральную районную больницу", – рассказали в региональном ГУ МВД.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что 43-летний водитель за рулём автомобиля с опознавательными знаками такси сбил ребёнка на Угловском тракте в Рубцовске.