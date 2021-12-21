Бийчанин почистил снег на крыше здания ногами. Согласно посту в Telegram-канале Mash Siberia, мужчина решил завершить работу по уборке снега без лопаты, опёрся на перила и стал скидывать снег с кровли размашистыми движениями.

По информации издания, торговый центр "Ирис" нанял мужчину для чистки крыши. Почему мужчина решил почистить снег таким образом, неизвестно, однако в администрации ТЦ заверили, что уже провели беседу с работником. На кадрах видно, что работник самостоятельно отложил лопату – инструмент стоит возле выхода на крышу.

Напомним, что ранее житель Барнаула пожаловался на состояние тротуаров на ул. Шумакова в районе бизнес-центра "Статус". По словам горожанина, городские коммунальные службы не проявляют интереса к содержанию тротуаров и пешеходных переходов в нормативном состоянии.