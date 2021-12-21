В Госдуме рассказали, когда в России введут штрафы за отказ от вакцинации

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что штрафы за отказ от вакцинации введут в том случае, если ситуация с распространением коронавируса станет критической. В беседе с радио "Говорит Москва" он заявил, что власти должны учитывать опыт других стран.
"Мы не можем излечить болезнь, давая сладкие конфетки. Чтобы излечить болезнь – это труд! Это лишения, это определённая боль, всегда так происходит. Разрежут от пупка до лобка и удалят ему какой-то орган. Но он идёт на это, чтобы излечиться. Вот точно так же и общество должно излечиться от этой эпидемии", – заявил Леонов.
Чиновник подчеркнул, что пока ситуация под контролем и такая мера не потребуется. "То, что они изучают, смотрят зарубежный опыт, никому не повредит. В период эпидемии, когда тысячи людей умирают, если мы хотим нормальной жизни, то нам нужно вводить те меры, которые не будут нравиться. Это нормальная история", – добавил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает опыт разных стран касательно введения штрафов за отказ от прививки. Позднее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что в России нет обязательной вакцинации, а потому штраф об отказе от прививки ввести невозможно.
Комментарии
По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, всё зависит от ситуации
Какие проблемы: дай личную ответственность за последствия после укола
Даже каждая обезьяна делает то что хочет она. . А наши всегда смотрят на то что там другие страны делают, что высказали британские ученые. То есть своего ума нет вообще, все бы копировать и себе колоть. А не заработать на прививках, так заработать на штрафах. Считаю что так поступать значит расписаться в своей недееспособности. Другие страны для нас ничто и зовут никак. Воображаемые британские учёные для нас ничего доброго не сделали. Другие страны за наше здоровье никакой ответственности не несут и не понесут. Так зачем на них пенять? Зачем нам все это?
А не пошел бы ты, дядя! ? (С)
Чтобы излечить болезнь – это труд! Это лишения, это определённая боль, всегда так происходит. Разрежут от пупка до лобка и удалят ему какой-то орган. Но он идёт на это, чтобы излечиться. Вот точно так же и общество должно излечиться от этой эпидемии", – заявил Леонов.
Жуть какая у него в голове... кто ж здоровых режет, чтобы больных излечить?
Ну вот мы скоро и получим ожидаемый "налог на воздух", когда человек здоров и ничего плохого не сделал, а вот штраф заплати.
Давайте некоторых разрежем и посмотрим, есть у них мозг или нет
несут какую-то чушь.Какое-то засилье шизиков у власти.Если ты делаешь человеку прививку,то неси ответственность за сделанный человеку укол.А то суют на подпись бумагу в которой человек ставит подпись,что он добровольно сделал прививку и ответственность у того кто сделал тебе прививку непонятно какая.А вдруг что-то пойдет не так кто отвечает.
Что они излечить хотят? Их же вакцина не спасает от заражения вирусом.
22.12.2021 06:56
- гость -
Зато приносит хорошие прибыли фармацевтическим компаниям!
Не медик, но впервые слышу, что чтобы вылечить вирусную инфекцию, нужно вскрыть брюшную полость и вырезать что-то... При этом в бубен стучать, чтобы духи помогли, не надо, а то рецепт лечения не точный? Пока что все их "трудности" связаны с экономической эффективностью и проталкиванием непонятных запретов.
Штрафы за отказ от вакцинации или за отказ добровольно по своему желанию вакцинироваться с подписанием соответствующих бумаг?
Метафору Леонова мало кто понял, ему надо было попроще
озолотятся нелюди