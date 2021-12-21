В Госдуме рассказали, когда в России введут штрафы за отказ от вакцинации

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что штрафы за отказ от вакцинации введут в том случае, если ситуация с распространением коронавируса станет критической. В беседе с радио "Говорит Москва" он заявил, что власти должны учитывать опыт других стран.

"Мы не можем излечить болезнь, давая сладкие конфетки. Чтобы излечить болезнь – это труд! Это лишения, это определённая боль, всегда так происходит. Разрежут от пупка до лобка и удалят ему какой-то орган. Но он идёт на это, чтобы излечиться. Вот точно так же и общество должно излечиться от этой эпидемии", – заявил Леонов.

Чиновник подчеркнул, что пока ситуация под контролем и такая мера не потребуется. "То, что они изучают, смотрят зарубежный опыт, никому не повредит. В период эпидемии, когда тысячи людей умирают, если мы хотим нормальной жизни, то нам нужно вводить те меры, которые не будут нравиться. Это нормальная история", – добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает опыт разных стран касательно введения штрафов за отказ от прививки. Позднее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что в России нет обязательной вакцинации, а потому штраф об отказе от прививки ввести невозможно.