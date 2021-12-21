Среда, 22 Декабрь, 23:16

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 83,15
-5°


10292983 +25264
Обь
16см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоНовый год-2022QR-коды на Алтае
Новости

В Госдуме рассказали, когда в России введут штрафы за отказ от вакцинации

, ИА "Амител"
По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, всё зависит от ситуации
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что штрафы за отказ от вакцинации введут в том случае, если ситуация с распространением коронавируса станет критической. В беседе с радио "Говорит Москва" он заявил, что власти должны учитывать опыт других стран.

"Мы не можем излечить болезнь, давая сладкие конфетки. Чтобы излечить болезнь – это труд! Это лишения, это определённая боль, всегда так происходит. Разрежут от пупка до лобка и удалят ему какой-то орган. Но он идёт на это, чтобы излечиться. Вот точно так же и общество должно излечиться от этой эпидемии", – заявил Леонов.

Чиновник подчеркнул, что пока ситуация под контролем и такая мера не потребуется. "То, что они изучают, смотрят зарубежный опыт, никому не повредит. В период эпидемии, когда тысячи людей умирают, если мы хотим нормальной жизни, то нам нужно вводить те меры, которые не будут нравиться. Это нормальная история", – добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает опыт разных стран касательно введения штрафов за отказ от прививки. Позднее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что в России нет обязательной вакцинации, а потому штраф об отказе от прививки ввести невозможно.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

21.12.2021 18:36
- гость -

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, всё зависит от ситуации
Какие проблемы: дай личную ответственность за последствия после укола

21.12.2021 19:29
- гость -

Даже каждая обезьяна делает то что хочет она. . А наши всегда смотрят на то что там другие страны делают, что высказали британские ученые. То есть своего ума нет вообще, все бы копировать и себе колоть. А не заработать на прививках, так заработать на штрафах. Считаю что так поступать значит расписаться в своей недееспособности. Другие страны для нас ничто и зовут никак. Воображаемые британские учёные для нас ничего доброго не сделали. Другие страны за наше здоровье никакой ответственности не несут и не понесут. Так зачем на них пенять? Зачем нам все это?

21.12.2021 19:37
- гость -

А не пошел бы ты, дядя! ? (С)

21.12.2021 20:18
- гость -

Чтобы излечить болезнь – это труд! Это лишения, это определённая боль, всегда так происходит. Разрежут от пупка до лобка и удалят ему какой-то орган. Но он идёт на это, чтобы излечиться. Вот точно так же и общество должно излечиться от этой эпидемии", – заявил Леонов.

Жуть какая у него в голове... кто ж здоровых режет, чтобы больных излечить?

21.12.2021 21:11
- гость -

Ну вот мы скоро и получим ожидаемый "налог на воздух", когда человек здоров и ничего плохого не сделал, а вот штраф заплати.

21.12.2021 22:45
- гость -

Давайте некоторых разрежем и посмотрим, есть у них мозг или нет

22.12.2021 03:19
и

несут какую-то чушь.Какое-то засилье шизиков у власти.Если ты делаешь человеку прививку,то неси ответственность за сделанный человеку укол.А то суют на подпись бумагу в которой человек ставит подпись,что он добровольно сделал прививку и ответственность у того кто сделал тебе прививку непонятно какая.А вдруг что-то пойдет не так кто отвечает.

22.12.2021 06:56
- гость -

Что они излечить хотят? Их же вакцина не спасает от заражения вирусом.

22.12.2021 07:50
- гость -


22.12.2021 06:56
- гость -
Зато приносит хорошие прибыли фармацевтическим компаниям!

22.12.2021 08:18
Filin

Не медик, но впервые слышу, что чтобы вылечить вирусную инфекцию, нужно вскрыть брюшную полость и вырезать что-то... При этом в бубен стучать, чтобы духи помогли, не надо, а то рецепт лечения не точный? Пока что все их "трудности" связаны с экономической эффективностью и проталкиванием непонятных запретов.

22.12.2021 08:37
- гость -

Штрафы за отказ от вакцинации или за отказ добровольно по своему желанию вакцинироваться с подписанием соответствующих бумаг?

22.12.2021 10:23
гость

Метафору Леонова мало кто понял, ему надо было попроще

22.12.2021 11:38
гость

озолотятся нелюди

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:59
Мэрия Барнаула взяла на контроль два проблемных автобусных маршрута 0
22:29
Мишустин рассказал, в чём заключается цель российских властей 1
21:58
Бизнесмен получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за дачу взятки алтайскому ветврачу 0
21:29
В алтайском селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода 0
20:56
Жириновский подарил книгу о животных депутату Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте 0
20:31
Новое уличное освещение провели в двух пригородных посёлках Барнаула 0
19:59
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 300 тысяч 0
19:30
На Алтае мужчина ударил сына топором по голове 0
19:09
Каждая третья компания в России планирует повысить зарплату работникам в 2022 году 0
18:46
В последний день осенней сессии Госдума приняла 10 законов 0
18:31
Барнаульская горэлектросеть отметила 60-летний юбилей 0
18:15
Пробки на дорогах Барнаула достигли 9 баллов вечером 22 декабря 0
17:56
Майонез в двух Алтаях подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири 0
17:41
"Был в бешенстве": Виновник пожара в томской "Ленте" рассказал о причинах поджога 2
17:30
Госдума утвердила уголовное наказание для водителей-лихачей 1
17:19
Уроженец Барнаула пожаловался на вымогательство в московской клинике 0
17:08
Задержан мэр Краснодара Алексеенко. В его доме прошли обыски 1
16:54
Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула 3
16:40
Цена на масло в Алтайском крае поднялась выше 600 рублей 7
16:25
Россияне в два раза чаще начнут брать ипотеку на частные дома в 2022 году 0
16:09
Жители барнаульского посёлка похвалили дорожников за идеально очищенные дороги 2
15:56
Лучшие работники культуры Алтайского края получат по 50 тыс. рублей 2
15:46
В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов 17
15:31
Госдума отменила обязательный техосмотр для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов 13
15:14
Алтайский ПФР разъяснил ситуацию с выплатами по 10 тысяч рублей семьям с детьми 6
15:09
61 человек в Турции насмерть отравился суррогатным алкоголем 6
15:01
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году 0
14:46
Автомобиль с тремя детьми вылетел с трассы и перевернулся в Республике Алтай 1
14:30
Проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает с 1 января 0
14:15
Более миллиона человек вакцинировались от коронавируса в Алтайском крае 12
14:01
МТС и Московский зоопарк запустили экопросветительскую программу о природе России 0
13:47
Рискуем своими жизнями. Жители посёлка под Барнаулом пожаловались на неочищенные тротуары 8
13:36
Больше тысячи пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Алтайском крае 5
13:18
Экс-депутата Госдумы Сергея Натарова задержали из-за мошенничества его сына 3
13:03
Одни плюсы. Клиенты "Дом.ру" получат доступ к экосистеме Яндекса 0
12:45
Выплаты пострадавшим при авариях вырастут до 2 млн. Почему из-за этого подорожает ОСАГО? 4
12:29
Вывозом ТКО в Алейской зоне займётся компания, которую ранее штрафовали за мусорные пожары 0
12:15
Пожар произошёл в заполненном трамвае в Барнауле 0
12:03
Финал школьного турнира по шахматам "Белая ладья" прошёл в АлтГТУ 4
11:50
Кракен, красивые девушки и биометрия: в Барнауле открыли отделение банка, похожее на кафе 0
11:49
США прорываются на российский рынок и обвиняют РФ в отклонении норм ВТО 7
11:35
Алтайский край занял 76-е место по стране в рейтинге доступности бензина для населения 3
11:19
Цены на газ в Европе превысили $2150 за тысячу куб. м и достигли исторического максимума 28
11:05
США могут ограничить поставку смартфонов в Россию в качестве санкций за Украину 46
10:50
Полицейские получили карт-бланш: Путин подписал новый указ 15
10:44
Двое жителей Алтайского края незаконно нарубили пихт более чем на 4 млн рублей 4
10:30
Одна за всех. Транспортной картой Бийска теперь можно оплачивать проезд в других городах 0
10:24
К нам едет ревизор. Кафе в Алтайском крае начали штрафовать за использование поп-музыки 30
10:09
За год в Барнауле построили рекордное количество жилья за всю историю 1
09:57
Пропавшего на Сахалине подростка нашли мёртвым в здании заброшенного завода 0
09:48
Очевидцы: в Барнауле ещё одна дворовая горка пала жертвой коммунальщиков 30
09:36
СМИ: министр здравоохранения Попов может стать вице-премьером до конца года 25
09:15
Дарите красиво. Компания Tele2 рассказала о новогодних акциях для жителей Алтайского края 0
09:06
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили у караоке-клуба 18
08:50
Минздрав назвал два ярких симптома "омикрон"-штамма коронавируса 3
08:31
Не видать "потолка". Что будет с ценами и спросом на барнаульские квартиры в 2022 году 21
08:15
Правительство выделит регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, заявил Мишустин 1
08:02
Военные перекроют два участка Чуйского тракта в Алтайском крае 22 декабря 0
07:47
Житель Алтайского края до смерти избил немощного инвалида 7
07:31
Дачный сезон. Фотограф снял белых медведей на заброшенной метеостанции 1
07:16
Где смотреть большую пресс-конференцию Путина 23 декабря и что от неё ждать 17
07:01
В Барнауле кондуктор автобуса не разрешила посадить потерявшую сознание пассажирку 29
06:46
Детство, зима, СССР: ностальгические фото 7
06:31
Цены, смертность и выборы. Томенко подвёл итоги года и рассказал о главных проблемах Алтая 4
06:15
Только один знак успеет разбогатеть. Самый точный гороскоп на последнюю неделю 2021 года 0
06:01
До +3 и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 декабря 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.