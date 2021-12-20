Сенатор объяснил невозможность введения штрафа за отказ от вакцинации

В России нет обязательной вакцинации, а потому штраф об отказе от прививки ввести невозможно. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передаёт РИА Новости.

Чиновник пояснил, что соответствующий штраф "не может быть поддержан".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает опыт разных стран касательно введения штрафов за отказ от прививки.

За последние сутки в России зарегистрировали 27 022 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 10,2 млн человек, 298,2 тыс. пациентов скончались.