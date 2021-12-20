Сенатор объяснил невозможность введения штрафа за отказ от вакцинации

В России нет обязательной вакцинации, а потому штраф об отказе от прививки ввести невозможно. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передаёт РИА Новости.
Чиновник пояснил, что соответствующий штраф "не может быть поддержан".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает опыт разных стран касательно введения штрафов за отказ от прививки.
За последние сутки в России зарегистрировали 27 022 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 10,2 млн человек, 298,2 тыс. пациентов скончались.
Комментарии
В России нет обязательной вакцинации, а потому штраф об отказе от вакцинации ввести невозможно.
куар-коды же ввели... тут телефонное право сильнее любого другого
Вакцинация не обязательная, а от работы отстраняют без сохранения зарплаты и никакой альтернативы. Даже если можно работать удаленно
Когда в стране подтираются конституцией и законами, то штрафовать за отсутствие прививки нельзя, а вот за прибывание в общественном месте без QR-кода можно.
штраф об отказе от прививки ввести невозможно
Потому что добровольно, хочешь ставь, хочешь переходи на работу, где не надо. Хочешь ставь, хочешь в ТЦ не ходи. Штрафов за это нет и не будет
В Китае наверное также, но результат лучше