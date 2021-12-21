Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске произошёл из-за поджога

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске устроил сотрудник подрядной организации ретейлера, работавший в торговом зале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Причиной возникновения крупного пожара в томском гипермаркете "Лента" стал умышленный поджог, произошедший в отделе с пиротехникой", – говорится в сообщении.

Подозреваемого уже задержали, он сознался в содеянном. С ним работают правоохранители.

В пресс-службе регионального УМВД изданию рассказали, что предполагаемым злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Причины своего поступка внятно он объяснить не смог.

Напомним, пожар в "Ленте" случился на улице Елизаровых в Томске 21 декабря. Изначально предполагалось, что причиной ЧП могла стать аварийная работа электросети здания. В общей сложности из магазина вывели около 200 человек, пострадавших нет. Площадь возгорания достигала 5,2 тыс. кв. м. Также у здания обрушилась кровля на площади 3,5 тыс. кв. м. Огонь уже локализован.