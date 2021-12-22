По итогам 2021 года в Барнауле сдадут 650-700 тыс. кв. метров жилья – это рекордная цифра за всю историю городского строительства, сообщает "Толк". Этот объём жилья превышает даже советские показатели, когда велась массовая поточная застройка.

В предыдущие годы нормой для Барнаула был объём 400-500 тыс. кв. метров жилья в год. В него входят как многоквартирное, так и индивидуальное жильё. В 2021 году такая тенденция стала характерна для многих городов России – в целом по стране до декабря уже перевыполнили план на весь текущий год. В эксплуатацию вошло 81,7 млн кв. метров жилья, что на 25% больше первых 11 месяцев прошлого года. Больше всего построили в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Ранее amic.ru рассказывал, что ажиотаж на рынке недвижимости, который был в течение всего 2021 года, утихнет в 2022-м. Эксперты уверены: спрос на подорожавшие квартиры начнёт снижаться, и цены перестанут расти. Правда, это касается только рынка вторичного жилья, а вот стоимость новостроек по-прежнему будет увеличиваться.