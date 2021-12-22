Ажиотаж на рынке недвижимости, который был в течение всего 2021 года, утихнет в 2022-му. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные amic.ru. Они уверены: спрос на подорожавшие квартиры начнёт снижаться, и цены перестанут расти. Правда, это касается только рынка вторичного жилья, а вот новостройки по-прежнему будут дорожать. Почему, несмотря на двукратное увеличение стоимости, барнаульцы массово скупали недвижимость в 2021 году, куда уйдут алтайские "квартироинвесторы" и сколько будут стоить долёвки – в материале amic.ru.

Каким был 2021 год?

Цены и спрос

Стоимость недвижимости за 2021 год выросла на 40-60%, подсчитали барнаульские риелторы. Сейчас цены на жильё достигли рекордных значений. Например, наиболее популярные малогабаритные квартиры – "однушки" и студии – в центре Барнаула стоят около 100 тыс. рублей за "квадрат", в Индустриальном районе цена чуть ниже – 80-90 тыс. рублей. Таких цен в краевой столице не было никогда.

"Сейчас рынок находится на высокой ценовой позиции. Так как цены на новостройки поднялись, соответственно, растут они и на вторичном рынке. Объектов мало, а спрос высокий", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края Лариса Мельситова.

Несмотря на колоссальный рост цен, рынок 2021 года был нетрадиционно активным. Это психологический фактор, объясняет руководитель агентства недвижимости "Превыше" Марина Кулакова.

По её словам, в условиях высокой инфляции и дешевеющего рубля жители искали способ сохранить сбережения. Недвижимость – один из самых стабильных и популярных способов инвестирования.

"В начале пандемии (весной 2020 года, – прим. ред.) люди перестали покупать недвижимость, сделки прекратились. Все начали массово скупать товары первой необходимости. Но затем стало понятно, что продукты в магазине не закончатся, и базовый страх голода прошёл. В это время появились ограничения по путешествиям, отдыху. А деньги у населения были. И люди начали задумываться о вложениях на перспективу. Недвижимость – это достаточно стабильный инструмент, поэтому с середины 2020-го мы наблюдали вал инвестиций", – говорит эксперт.

Предложение

Семьи, которым не хватило накоплений на приобретение жилья, оформляли ипотеку. Она двигала рынок недвижимости в течение всего года и продолжает это делать до сих пор, несмотря на возросшие ставки.

"Люди, планировавшие покупку квартиры за 2 млн рублей, в условиях роста цен понимают, что не смогут этого сделать. Поэтому "добирают" ипотекой. И сделки всё равно происходят. Как ни парадоксально, но рост цен провоцирует совершение сделок. При росте цен человек понимает, что если будет копить дальше, то деньги будут обесцениваться", – объясняет Марина Кулакова.

Именно страх потерять сбережения, упустить выгодный момент покупки до сих пор раскручивает рынок недвижимости, говорит риелтор. По её словам, желающих купить квартиры по-прежнему много – больше, чем продавцов. В этих условиях у покупателей практически нет времени на принятие решения, торг или подбор альтернативных вариантов: если промедлить, то квартира "уйдёт". А ликвидных вариантов на рынке очень мало.

"Сегодня – рынок покупателя: их много, они активны. И выбрать квартиру очень сложно: не так много вариантов, нужно быстро принимать решение. Любое промедление приводит к тому, что новые варианты появляются по новой цене. Такая тенденция есть сейчас, какой-то период она ещё будет продолжаться, а затем может наступить спад", – говорит Марина Кулакова

Каким будет 2022 год?

Новостройки

Эксперты предполагают, что "перегретые" цены на квартиры и дорожающие жилищные кредиты всё-таки охладят покупательской спрос. Льготную ипотеку на новостройки уже выдают под 7,5-8% (в 2020 и начале 2021 года ставка была 5,5-6%), а ставки по кредиту без господдержки перевалили за 9%. В 2022-м они могут достигнуть 10-10,2%, считает гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Однако, несмотря на снижение спроса, эксперты считают, что новостройки в Барнауле дешеветь не будут. Строительные компании могут регулировать объёмы продаж, сделок и удерживать цены на высоком уровне. Это возможно ещё и благодаря тому, что во многих строящихся ЖК уже продана большая часть квартир.

"У застройщиков есть "накопленные" объёмы (уже проданные квартиры, – прим. ред.), они в какой-то момент могут снизить темпы продаж, но продолжать строительство комплексов. И "первичка" не будет так быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка", – объясняет Марина Кулакова.

С ней соглашается и руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев. Он считает, что первая половина 2022 года будет "инертной": барнаульцы, которые планировали, но не купили жильё, вернутся к задуманному. Пусть и число покупателей будет значительно ниже, чем в 2020-2021.

"В первой половине 2022 года будет подъём. Это автоматически закладывается этим годом. Есть какой-то неудовлетворённый спрос, но он уйдёт на следующий год. По Барнаулу мы видим нехватку новостроек. Может, она достигнута искусственно, но дефицит приведёт к росту цен. В следующем году я вижу удорожание новостроек. Вторая половина – это либо подъём, либо стабилизация. Но спада и снижения цен в следующем году я не ожидаю", – прогнозирует риелтор.

Новые проекты, которые выйдут на рынок в начале 2022 года, будут ещё дороже тех, что поступили в продажу в 2021 году. Так, цены на квартиры в некоторых ЖК уже достигают 130 тыс. рублей за квадратный метр. Но в 2022 году цены могут перешагнуть и этот рубеж.

"Средняя стоимость будет расти: проекты, которые готовят к старту продаж, на текущем моменте дотягивают до более высокого уровня. Качество строительства меняется, наполнение, поэтому мы ждём, что на старте будут появляться более дорогие проекты", – отмечает Марина Кулакова.

"Вторичка"

А вот вторичное жильё может чуть-чуть подешеветь. Если квартира не будет продаваться месяц, два, три, то это станет причиной корректировки цены. Но это не точно.

"Чтобы быстро продать недвижимость сейчас, а не уходить в длинное ожидание, владельцам придётся презентовать объекты в максимально выгодном свете, ставить реальную, рыночную продажную цену. Смещение рынка в сторону продавцов, возможно, приведёт к остановке роста цен", – говорит Кулакова.

В 2022 на рынок выйдут инвестиционные квартиры – жильё, которое барнаульцы приобретали в 2020-2021 годах, чтобы сохранить средства. Их стоимость будет такой же, как и предложений от застройщиков, или даже выше.

Вот только "инвестквартиры" (как и вся "вторичка") будут очень зависимы от спроса на рынке. Если покупателей не будет долгое время, собственники могут начать снижать цены.

"Инвестиционные квартиры будут появляться в продаже, и по ним цена будет колебаться. Если застройщик может контролировать стоимость, то у инвестора не такой большой объём, и если у него появится потребность в деньгах, он будет вынужден продать свой объект по цене, которая может отличаться от рынка", – говорит Марина Кулакова.

А вот новых инвесторов на рынке как первичного, так и вторичного жилья будет всё меньше, прогнозируют эксперты. Рынок Барнаула и Алтайского края уже не такой привлекательный для получения прибыли.

"Сейчас очень высокие цены, и может быть такое, что жильё прекратят покупать именно из-за высоких цен. Регион у нас дотационный, у населения ограничены возможности. Семьи, которые здесь живут, будут и продавать, и покупать квартиры. Но в качестве инвестиций жители рассматривают другие, более интересные регионы", – говорит Лариса Мельситова.