Ажиотаж на рынке недвижимости, который был в течение всего 2021 года, утихнет в 2022-му. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные amic.ru. Они уверены: спрос на подорожавшие квартиры начнёт снижаться, и цены перестанут расти. Правда, это касается только рынка вторичного жилья, а вот новостройки по-прежнему будут дорожать. Почему, несмотря на двукратное увеличение стоимости, барнаульцы массово скупали недвижимость в 2021 году, куда уйдут алтайские "квартироинвесторы" и сколько будут стоить долёвки – в материале amic.ru.
Каким был 2021 год?
Цены и спрос
Стоимость недвижимости за 2021 год выросла на 40-60%, подсчитали барнаульские риелторы. Сейчас цены на жильё достигли рекордных значений. Например, наиболее популярные малогабаритные квартиры – "однушки" и студии – в центре Барнаула стоят около 100 тыс. рублей за "квадрат", в Индустриальном районе цена чуть ниже – 80-90 тыс. рублей. Таких цен в краевой столице не было никогда.
"Сейчас рынок находится на высокой ценовой позиции. Так как цены на новостройки поднялись, соответственно, растут они и на вторичном рынке. Объектов мало, а спрос высокий", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края Лариса Мельситова.
Несмотря на колоссальный рост цен, рынок 2021 года был нетрадиционно активным. Это психологический фактор, объясняет руководитель агентства недвижимости "Превыше" Марина Кулакова.
По её словам, в условиях высокой инфляции и дешевеющего рубля жители искали способ сохранить сбережения. Недвижимость – один из самых стабильных и популярных способов инвестирования.
"В начале пандемии (весной 2020 года, – прим. ред.) люди перестали покупать недвижимость, сделки прекратились. Все начали массово скупать товары первой необходимости. Но затем стало понятно, что продукты в магазине не закончатся, и базовый страх голода прошёл. В это время появились ограничения по путешествиям, отдыху. А деньги у населения были. И люди начали задумываться о вложениях на перспективу. Недвижимость – это достаточно стабильный инструмент, поэтому с середины 2020-го мы наблюдали вал инвестиций", – говорит эксперт.
Предложение
Семьи, которым не хватило накоплений на приобретение жилья, оформляли ипотеку. Она двигала рынок недвижимости в течение всего года и продолжает это делать до сих пор, несмотря на возросшие ставки.
"Люди, планировавшие покупку квартиры за 2 млн рублей, в условиях роста цен понимают, что не смогут этого сделать. Поэтому "добирают" ипотекой. И сделки всё равно происходят. Как ни парадоксально, но рост цен провоцирует совершение сделок. При росте цен человек понимает, что если будет копить дальше, то деньги будут обесцениваться", – объясняет Марина Кулакова.
Именно страх потерять сбережения, упустить выгодный момент покупки до сих пор раскручивает рынок недвижимости, говорит риелтор. По её словам, желающих купить квартиры по-прежнему много – больше, чем продавцов. В этих условиях у покупателей практически нет времени на принятие решения, торг или подбор альтернативных вариантов: если промедлить, то квартира "уйдёт". А ликвидных вариантов на рынке очень мало.
"Сегодня – рынок покупателя: их много, они активны. И выбрать квартиру очень сложно: не так много вариантов, нужно быстро принимать решение. Любое промедление приводит к тому, что новые варианты появляются по новой цене. Такая тенденция есть сейчас, какой-то период она ещё будет продолжаться, а затем может наступить спад", – говорит Марина Кулакова
Каким будет 2022 год?
Новостройки
Эксперты предполагают, что "перегретые" цены на квартиры и дорожающие жилищные кредиты всё-таки охладят покупательской спрос. Льготную ипотеку на новостройки уже выдают под 7,5-8% (в 2020 и начале 2021 года ставка была 5,5-6%), а ставки по кредиту без господдержки перевалили за 9%. В 2022-м они могут достигнуть 10-10,2%, считает гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Однако, несмотря на снижение спроса, эксперты считают, что новостройки в Барнауле дешеветь не будут. Строительные компании могут регулировать объёмы продаж, сделок и удерживать цены на высоком уровне. Это возможно ещё и благодаря тому, что во многих строящихся ЖК уже продана большая часть квартир.
"У застройщиков есть "накопленные" объёмы (уже проданные квартиры, – прим. ред.), они в какой-то момент могут снизить темпы продаж, но продолжать строительство комплексов. И "первичка" не будет так быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка", – объясняет Марина Кулакова.
С ней соглашается и руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев. Он считает, что первая половина 2022 года будет "инертной": барнаульцы, которые планировали, но не купили жильё, вернутся к задуманному. Пусть и число покупателей будет значительно ниже, чем в 2020-2021.
"В первой половине 2022 года будет подъём. Это автоматически закладывается этим годом. Есть какой-то неудовлетворённый спрос, но он уйдёт на следующий год. По Барнаулу мы видим нехватку новостроек. Может, она достигнута искусственно, но дефицит приведёт к росту цен. В следующем году я вижу удорожание новостроек. Вторая половина – это либо подъём, либо стабилизация. Но спада и снижения цен в следующем году я не ожидаю", – прогнозирует риелтор.
Новые проекты, которые выйдут на рынок в начале 2022 года, будут ещё дороже тех, что поступили в продажу в 2021 году. Так, цены на квартиры в некоторых ЖК уже достигают 130 тыс. рублей за квадратный метр. Но в 2022 году цены могут перешагнуть и этот рубеж.
"Средняя стоимость будет расти: проекты, которые готовят к старту продаж, на текущем моменте дотягивают до более высокого уровня. Качество строительства меняется, наполнение, поэтому мы ждём, что на старте будут появляться более дорогие проекты", – отмечает Марина Кулакова.
"Вторичка"
А вот вторичное жильё может чуть-чуть подешеветь. Если квартира не будет продаваться месяц, два, три, то это станет причиной корректировки цены. Но это не точно.
"Чтобы быстро продать недвижимость сейчас, а не уходить в длинное ожидание, владельцам придётся презентовать объекты в максимально выгодном свете, ставить реальную, рыночную продажную цену. Смещение рынка в сторону продавцов, возможно, приведёт к остановке роста цен", – говорит Кулакова.
В 2022 на рынок выйдут инвестиционные квартиры – жильё, которое барнаульцы приобретали в 2020-2021 годах, чтобы сохранить средства. Их стоимость будет такой же, как и предложений от застройщиков, или даже выше.
Вот только "инвестквартиры" (как и вся "вторичка") будут очень зависимы от спроса на рынке. Если покупателей не будет долгое время, собственники могут начать снижать цены.
"Инвестиционные квартиры будут появляться в продаже, и по ним цена будет колебаться. Если застройщик может контролировать стоимость, то у инвестора не такой большой объём, и если у него появится потребность в деньгах, он будет вынужден продать свой объект по цене, которая может отличаться от рынка", – говорит Марина Кулакова.
А вот новых инвесторов на рынке как первичного, так и вторичного жилья будет всё меньше, прогнозируют эксперты. Рынок Барнаула и Алтайского края уже не такой привлекательный для получения прибыли.
"Сейчас очень высокие цены, и может быть такое, что жильё прекратят покупать именно из-за высоких цен. Регион у нас дотационный, у населения ограничены возможности. Семьи, которые здесь живут, будут и продавать, и покупать квартиры. Но в качестве инвестиций жители рассматривают другие, более интересные регионы", – говорит Лариса Мельситова.
Комментарии
Есть на что и покупают.
кто? кто покупает квартиры в Барнауле?
Лучше уж за такие деньги в Питере купить хату.
Вообще не понятно с чего в нашей глуши такие цены.
Где нищий край .
"Сегодня – рынок покупателя: их много, они активны." Бред сивой кобылы! Рынок покупателя когда цена падает и продавец пойдет на любые требования покупателя. А на растущем рынке называется рынок продавца! Т.к. покупашек много и он торговаться не будет.
"Средняя стоимость будет расти" А если подождать 2022 год, то уже будут падать несколько лет.
Фото заманчивое конечно.
Состав дома. Что там? Железобетонные плиты? Плит железобетонных на дом хватает?
08:53 так и цен на детскую горку таких нигде нет, 200 руб за час
130 тысяч за квадратный метр в баранауле - очень низкая цена, я думаю, что в конце следующего года цена стабилизируется на уровне в среднем 300...350 тысяч, при этом спрос на квартиры будет крайне высоким и цена будет увеличиваться далее
Всё, что нужно знать про этих икспердов, это фраза одного из них - «но это не точно»)
В условиях, когда банковские депозиты не покрывают не то что инфляцию, а даже ставку ЦБ, и при отсутствии у большинства населения навыков/желания/знаний для использования инструментария фондовых рынков, остаётся только два вида вложений денежных средств, популярных у населения - покупка жилья и покупка авто. Я не понимаю вложений в авто, но факт остаётся фактом - дорогих машин в салонах нет, очередь на полгода-год. И квартиры раскупают как пирожки, причём и вторичку берут не хуже новостроек.
Лучше уж за такие деньги в Питере купить хату.
Вообще не понятно с чего в нашей глуши такие цены
Хрущёвка в питере 48 квадратов стоит 11 лямов
Постоянно это мнение риэлторов и постоянно про рост и дефицит новостроек, можно услышать мнение знающего человека у которого доход не зависит от недвижимости? И что это за квартироинвесторы которые спрос подогревают, сколько их? Их доли процентов от общего числа покупателей, как они могут на что-то влиять. Прям "вал инвестирования" люди поняли что гречка в магазине не закончится пошли квартиры скупать, ну что за бред
Каждый день эта риэлторская чушь на Амике...
1. "Сегодня – рынок покупателя" (М.Кулакова). Красивым девушкам многое конечно можно простить и это тоже. Ну немного запуталась в терминах - сказала вместо "рынок продавца" "рынок покупателя". Рынок покупателя в Барнауле был в 2009-2010 гг. и в 2016-2017 гг.
2. Г-н Никитеев, не отнимайте хлеб у г-на Дворядкина. Это его опус про 130 тыс. за кв. в Барнауле. Придумайте что-то свое, например, про 120 или про 140 тыс.
3. 22.12.2021 10:24 Гостю 26. "И что это за квартироинвесторы которые спрос подогревают, сколько их? Их доли процентов от общего числа покупателей, как они могут на что-то влиять". Уважаемый, их уже от 30% до 70% от общего числа покупателей квартиры. А Вы можете продолжать отрицать реальность, в которой находитесь.
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P.S. Вся эта пирамида рухнет в течение 6 месяцев после окончания пандемии. Засекайте. Тик-так. Пандемия, начавшаяся активно весной 2020 года вынудила центробанки всего мира напечатать за эти полтора года от 10 до 15 трлн долларов. Это вылилось в мировую инфляцию, которой не было около 40 лет. Но сейчас стимулы начали сворачивать и свернут окончательно к концу пандемии. Новых денег не будет. Наркоману дозу больше не выдадут. Немного он еще помучается. Потом увидите что будет
Каждый год цены на недвижку растут. Но всезнающие комментаторы на Амике каждый раз обещают падение.))
А тем временем, рост продолжается..
Компания Южных морей — английская торговая компания, финансовая пирамида. Предприятие было основано в 1711 году. Акционерам было обещано асьенто — исключительное право на торговлю рабами с испанской частью Южной Америки. В обмен на привилегии компания обещала выкупить государственный долг, существенно увеличившийся в ходе войн герцога Мальборо. При этом эти права основывались на успешном завершении Англией Войны за испанское наследство, которая закончилась только в 1714 году. Фактически же представленные права были не такими полными, как это преподносилось.
Тем не менее, в 1720 году курс акций начал быстро расти: с £128 в январе; £175 в феврале; £330 в марте; £550 в мае. Акции приобретали многие титулованные особы. Рекламируя имена этих элитных акционеров, компании удалось привлекать и других покупателей.
В июне 1720 года был принят королевский акт, запрещавший публичную продажу акций акционерных компаний с ограниченной ответственностью без королевского устава, что косвенно служило защитой деятельности компании от конкуренции со стороны некоторых других компаний в районах Центральной и Южной Америки. Руководство компании распускало слухи, что Испания предоставила полностью свои порты в её распоряжение (на самом деле допускалось не более трех судов в год). Крах Миссисипской компании во Франции привлек дополнительные капиталы. В результате цена акции увеличилась до £890. Исступление охватило всю страну — от крестьян до лордов — все приобретали акции, цена которых в начале августа достигла £1000.
В сентябре 1720-го началось резкое падение курса. К концу сентября цена акций упала до £150, а 24 сентября банк компании объявил себя банкротом. Тысячи инвесторов были разорены, в том числе многие известные деятели науки, культуры и представители аристократии (среди них были Джонатан Свифт и ученый в области физики и математики Исаак Ньютон). В частности, Ньютон потерял на крахе компании более 20 тысяч фунтов, что было колоссальной суммой по тем временам, после чего заявил, что может в
дурдом какой-то. убогий бетон в убогом Барнауле не может столько стоить.
хотя на рынке два дурака.
Когда бетонная коробка стала инвестицией? Вам двойка!
11:37
Вам стоит самому позвонить и узнать цены на жилье. Может столько стоить, и по факту столько и стоит.
11:55
Вложение в новостройку принесёт около 30% доходности гарантированно. Что это иное как не инвестиция?
-Вложение в новостройку принесёт около 30% доходности гарантированно. Что это иное как не инвестиция?-
Да больше принесёт, чё там считать. Два плюс два- тысшша! Особенно тем прибыль принесёт, кто на пике весь нелеквид собрал. А так то надо спешить, покаметр по ляму не стал.
На дурака не нужен нож....