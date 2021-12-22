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Не видать "потолка". Что будет с ценами и спросом на барнаульские квартиры в 2022 году

, ИА "Амител"
2021 год на рынке жилья Барнаула побил многие рекорды, но 2022-й будет не таким "жарким"

Ажиотаж на рынке недвижимости, который был в течение всего 2021 года, утихнет в 2022-му. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные amic.ru. Они уверены: спрос на подорожавшие квартиры начнёт снижаться, и цены перестанут расти. Правда, это касается только рынка вторичного жилья, а вот новостройки по-прежнему будут дорожать. Почему, несмотря на двукратное увеличение стоимости, барнаульцы массово скупали недвижимость в 2021 году, куда уйдут алтайские "квартироинвесторы" и сколько будут стоить долёвки – в материале amic.ru.

Каким был 2021 год? 

Цены и спрос 

Стоимость недвижимости за 2021 год выросла на 40-60%, подсчитали барнаульские риелторы. Сейчас цены на жильё достигли рекордных значений. Например, наиболее популярные малогабаритные квартиры – "однушки" и студии – в центре Барнаула стоят около 100 тыс. рублей за "квадрат", в Индустриальном районе цена чуть ниже – 80-90 тыс. рублей. Таких цен в краевой столице не было никогда.

"Сейчас рынок находится на высокой ценовой позиции. Так как цены на новостройки поднялись, соответственно, растут они и на вторичном рынке. Объектов мало, а спрос высокий", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края Лариса Мельситова.

Несмотря на колоссальный рост цен, рынок 2021 года был нетрадиционно активным. Это психологический фактор, объясняет руководитель агентства недвижимости "Превыше" Марина Кулакова.

По её словам, в условиях высокой инфляции и дешевеющего рубля жители искали способ сохранить сбережения. Недвижимость – один из самых стабильных и популярных способов инвестирования.

"В начале пандемии (весной 2020 года, – прим. ред.) люди перестали покупать недвижимость, сделки прекратились. Все начали массово скупать товары первой необходимости. Но затем стало понятно, что продукты в магазине не закончатся, и базовый страх голода прошёл. В это время появились ограничения по путешествиям, отдыху. А деньги у населения были. И люди начали задумываться о вложениях на перспективу. Недвижимость – это достаточно стабильный инструмент, поэтому с середины 2020-го мы наблюдали вал инвестиций", – говорит эксперт.

Предложение 

Семьи, которым не хватило накоплений на приобретение жилья, оформляли ипотеку. Она двигала рынок недвижимости в течение всего года и продолжает это делать до сих пор, несмотря на возросшие ставки.

"Люди, планировавшие покупку квартиры за 2 млн рублей, в условиях роста цен понимают, что не смогут этого сделать. Поэтому "добирают" ипотекой. И сделки всё равно происходят. Как ни парадоксально, но рост цен провоцирует совершение сделок. При росте цен человек понимает, что если будет копить дальше, то деньги будут обесцениваться", – объясняет Марина Кулакова.

Именно страх потерять сбережения, упустить выгодный момент покупки до сих пор раскручивает рынок недвижимости, говорит риелтор. По её словам, желающих купить квартиры по-прежнему много – больше, чем продавцов. В этих условиях у покупателей практически нет времени на принятие решения, торг или подбор альтернативных вариантов: если промедлить, то квартира "уйдёт". А ликвидных вариантов на рынке очень мало. 

"Сегодня – рынок покупателя: их много, они активны. И выбрать квартиру очень сложно: не так много вариантов, нужно быстро принимать решение. Любое промедление приводит к тому, что новые варианты появляются по новой цене. Такая тенденция есть сейчас, какой-то период она ещё будет продолжаться, а затем может наступить спад", – говорит Марина Кулакова

Каким будет 2022 год? 

Новостройки 

Эксперты предполагают, что "перегретые" цены на квартиры и дорожающие жилищные кредиты всё-таки охладят покупательской спрос. Льготную ипотеку на новостройки уже выдают под 7,5-8% (в 2020 и начале 2021 года ставка была 5,5-6%), а ставки по кредиту без господдержки перевалили за 9%. В 2022-м они могут достигнуть 10-10,2%, считает гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Однако, несмотря на снижение спроса, эксперты считают, что новостройки в Барнауле дешеветь не будут. Строительные компании могут регулировать объёмы продаж, сделок и удерживать цены на высоком уровне. Это возможно ещё и благодаря тому, что во многих строящихся ЖК уже продана большая часть квартир.

"У застройщиков есть "накопленные" объёмы (уже проданные квартиры, – прим. ред.), они в какой-то момент могут снизить темпы продаж, но продолжать строительство комплексов. И "первичка" не будет так быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка", – объясняет Марина Кулакова.

С ней соглашается и руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев. Он считает, что первая половина 2022 года будет "инертной": барнаульцы, которые планировали, но не купили жильё, вернутся к задуманному. Пусть и число покупателей будет значительно ниже, чем в 2020-2021. 

"В первой половине 2022 года будет подъём. Это автоматически закладывается этим годом. Есть какой-то неудовлетворённый спрос, но он уйдёт на следующий год. По Барнаулу мы видим нехватку новостроек. Может, она достигнута искусственно, но дефицит приведёт к росту цен. В следующем году я вижу удорожание новостроек. Вторая половина – это либо подъём, либо стабилизация. Но спада и снижения цен в следующем году я не ожидаю", – прогнозирует риелтор.

Новые проекты, которые выйдут на рынок в начале 2022 года, будут ещё дороже тех, что поступили в продажу в 2021 году. Так, цены на квартиры в некоторых ЖК уже достигают 130 тыс. рублей за квадратный метр. Но в 2022 году цены могут перешагнуть и этот рубеж. 

"Средняя стоимость будет расти: проекты, которые готовят к старту продаж, на текущем моменте дотягивают до более высокого уровня. Качество строительства меняется, наполнение, поэтому мы ждём, что на старте будут появляться более дорогие проекты", – отмечает Марина Кулакова. 

"Вторичка"

А вот вторичное жильё может чуть-чуть подешеветь. Если квартира не будет продаваться месяц, два, три, то это станет причиной корректировки цены. Но это не точно. 

"Чтобы быстро продать недвижимость сейчас, а не уходить в длинное ожидание, владельцам придётся презентовать объекты в максимально выгодном свете, ставить реальную, рыночную продажную цену. Смещение рынка в сторону продавцов, возможно, приведёт к остановке роста цен", – говорит Кулакова.

В 2022 на рынок выйдут инвестиционные квартиры – жильё, которое барнаульцы приобретали в 2020-2021 годах, чтобы сохранить средства. Их стоимость будет такой же, как и предложений от застройщиков, или даже выше.

Вот только "инвестквартиры" (как и вся "вторичка") будут очень зависимы от спроса на рынке. Если покупателей не будет долгое время, собственники могут начать снижать цены. 

"Инвестиционные квартиры будут появляться в продаже, и по ним цена будет колебаться. Если застройщик может контролировать стоимость, то у инвестора не такой большой объём, и если у него появится потребность в деньгах, он будет вынужден продать свой объект по цене, которая может отличаться от рынка", – говорит Марина Кулакова. 

А вот новых инвесторов на рынке как первичного, так и вторичного жилья будет всё меньше, прогнозируют эксперты. Рынок Барнаула и Алтайского края уже не такой привлекательный для получения прибыли. 

"Сейчас очень высокие цены, и может быть такое, что жильё прекратят покупать именно из-за высоких цен. Регион у нас дотационный, у населения ограничены возможности. Семьи, которые здесь живут, будут и продавать, и покупать квартиры. Но в качестве инвестиций жители рассматривают другие, более интересные регионы", – говорит Лариса Мельситова. 

Автор:
Алёна Жукова журналист +73852594466

Комментарии

22.12.2021 08:38
- гость -

Есть на что и покупают.

22.12.2021 08:51
- гость -

кто? кто покупает квартиры в Барнауле?

22.12.2021 08:53
Дэн

Лучше уж за такие деньги в Питере купить хату.
Вообще не понятно с чего в нашей глуши такие цены.

22.12.2021 08:59
- гость -

Где нищий край .

22.12.2021 09:04
- гость -

"Сегодня – рынок покупателя: их много, они активны." Бред сивой кобылы! Рынок покупателя когда цена падает и продавец пойдет на любые требования покупателя. А на растущем рынке называется рынок продавца! Т.к. покупашек много и он торговаться не будет.

"Средняя стоимость будет расти" А если подождать 2022 год, то уже будут падать несколько лет.

22.12.2021 09:08
- гость -

Фото заманчивое конечно.

22.12.2021 09:16
Лёха

Состав дома. Что там? Железобетонные плиты? Плит железобетонных на дом хватает?

22.12.2021 09:44
Гость

08:53 так и цен на детскую горку таких нигде нет, 200 руб за час

22.12.2021 10:09
- гость -

130 тысяч за квадратный метр в баранауле - очень низкая цена, я думаю, что в конце следующего года цена стабилизируется на уровне в среднем 300...350 тысяч, при этом спрос на квартиры будет крайне высоким и цена будет увеличиваться далее

22.12.2021 10:11
дэд марос

Всё, что нужно знать про этих икспердов, это фраза одного из них - «но это не точно»)

В условиях, когда банковские депозиты не покрывают не то что инфляцию, а даже ставку ЦБ, и при отсутствии у большинства населения навыков/желания/знаний для использования инструментария фондовых рынков, остаётся только два вида вложений денежных средств, популярных у населения - покупка жилья и покупка авто. Я не понимаю вложений в авто, но факт остаётся фактом - дорогих машин в салонах нет, очередь на полгода-год. И квартиры раскупают как пирожки, причём и вторичку берут не хуже новостроек.

22.12.2021 10:19
Иван

Лучше уж за такие деньги в Питере купить хату.
Вообще не понятно с чего в нашей глуши такие цены

Хрущёвка в питере 48 квадратов стоит 11 лямов

22.12.2021 10:24
Гость 26

Постоянно это мнение риэлторов и постоянно про рост и дефицит новостроек, можно услышать мнение знающего человека у которого доход не зависит от недвижимости? И что это за квартироинвесторы которые спрос подогревают, сколько их? Их доли процентов от общего числа покупателей, как они могут на что-то влиять. Прям "вал инвестирования" люди поняли что гречка в магазине не закончится пошли квартиры скупать, ну что за бред

22.12.2021 10:35
- гость -

Каждый день эта риэлторская чушь на Амике...

22.12.2021 11:14
-гость-

1. "Сегодня – рынок покупателя" (М.Кулакова). Красивым девушкам многое конечно можно простить и это тоже. Ну немного запуталась в терминах - сказала вместо "рынок продавца" "рынок покупателя". Рынок покупателя в Барнауле был в 2009-2010 гг. и в 2016-2017 гг.
2. Г-н Никитеев, не отнимайте хлеб у г-на Дворядкина. Это его опус про 130 тыс. за кв. в Барнауле. Придумайте что-то свое, например, про 120 или про 140 тыс.
3. 22.12.2021 10:24 Гостю 26. "И что это за квартироинвесторы которые спрос подогревают, сколько их? Их доли процентов от общего числа покупателей, как они могут на что-то влиять". Уважаемый, их уже от 30% до 70% от общего числа покупателей квартиры. А Вы можете продолжать отрицать реальность, в которой находитесь.
---------------------------
P.S. Вся эта пирамида рухнет в течение 6 месяцев после окончания пандемии. Засекайте. Тик-так. Пандемия, начавшаяся активно весной 2020 года вынудила центробанки всего мира напечатать за эти полтора года от 10 до 15 трлн долларов. Это вылилось в мировую инфляцию, которой не было около 40 лет. Но сейчас стимулы начали сворачивать и свернут окончательно к концу пандемии. Новых денег не будет. Наркоману дозу больше не выдадут. Немного он еще помучается. Потом увидите что будет

22.12.2021 11:19
- гость -

Каждый год цены на недвижку растут. Но всезнающие комментаторы на Амике каждый раз обещают падение.))
А тем временем, рост продолжается..

22.12.2021 11:30
- гость -

Компания Южных морей — английская торговая компания, финансовая пирамида. Предприятие было основано в 1711 году. Акционерам было обещано асьенто — исключительное право на торговлю рабами с испанской частью Южной Америки. В обмен на привилегии компания обещала выкупить государственный долг, существенно увеличившийся в ходе войн герцога Мальборо. При этом эти права основывались на успешном завершении Англией Войны за испанское наследство, которая закончилась только в 1714 году. Фактически же представленные права были не такими полными, как это преподносилось.
Тем не менее, в 1720 году курс акций начал быстро расти: с &#163;128 в январе; &#163;175 в феврале; &#163;330 в марте; &#163;550 в мае. Акции приобретали многие титулованные особы. Рекламируя имена этих элитных акционеров, компании удалось привлекать и других покупателей.
В июне 1720 года был принят королевский акт, запрещавший публичную продажу акций акционерных компаний с ограниченной ответственностью без королевского устава, что косвенно служило защитой деятельности компании от конкуренции со стороны некоторых других компаний в районах Центральной и Южной Америки. Руководство компании распускало слухи, что Испания предоставила полностью свои порты в её распоряжение (на самом деле допускалось не более трех судов в год). Крах Миссисипской компании во Франции привлек дополнительные капиталы. В результате цена акции увеличилась до &#163;890. Исступление охватило всю страну — от крестьян до лордов — все приобретали акции, цена которых в начале августа достигла &#163;1000.
В сентябре 1720-го началось резкое падение курса. К концу сентября цена акций упала до &#163;150, а 24 сентября банк компании объявил себя банкротом. Тысячи инвесторов были разорены, в том числе многие известные деятели науки, культуры и представители аристократии (среди них были Джонатан Свифт и ученый в области физики и математики Исаак Ньютон). В частности, Ньютон потерял на крахе компании более 20 тысяч фунтов, что было колоссальной суммой по тем временам, после чего заявил, что может в

22.12.2021 11:37
- гость -

дурдом какой-то. убогий бетон в убогом Барнауле не может столько стоить.
хотя на рынке два дурака.

22.12.2021 11:55
Гость

Когда бетонная коробка стала инвестицией? Вам двойка!

22.12.2021 12:04
дэд марос

11:37
Вам стоит самому позвонить и узнать цены на жилье. Может столько стоить, и по факту столько и стоит.
11:55
Вложение в новостройку принесёт около 30% доходности гарантированно. Что это иное как не инвестиция?

22.12.2021 14:22
Гость

-Вложение в новостройку принесёт около 30% доходности гарантированно. Что это иное как не инвестиция?-

Да больше принесёт, чё там считать. Два плюс два- тысшша! Особенно тем прибыль принесёт, кто на пике весь нелеквид собрал. А так то надо спешить, покаметр по ляму не стал.

22.12.2021 14:23
БуратинО

На дурака не нужен нож....

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