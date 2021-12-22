Американские власти могут ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, если ситуация на Украине снова обострится. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

Как сообщает Reuters, американские чиновники планируют встретиться в Белом доме и обсудить меры экспортного контроля, которые могут лишить Россию многих промышленных и потребительских технологий. По словам источника, потенциальные ограничения будут "беспрецедентными" для России: они могут оказать значительное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость.

По его словам, нынешняя администрация может использовать те же инструменты, которые применяли в Белом доме при Дональде Трампе, чтобы запретить доступ китайской телекоммуникационной компании Huawei к некоторым полупроводникам.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт назвал возможные международные санкции одним из главных рисков для экономики страны. Также Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным предупредил, что Штаты готовят экономические, финансовые и политические санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.