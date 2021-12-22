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Новости

США могут ограничить поставку смартфонов в Россию в качестве санкций за Украину

, ИА "Амител"
Также потенциальные санкции США могут коснуться автозапчастей и других промышленных технологий
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Американские власти могут ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, если ситуация на Украине снова обострится. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

Как сообщает Reuters, американские чиновники планируют встретиться в Белом доме и обсудить меры экспортного контроля, которые могут лишить Россию многих промышленных и потребительских технологий. По словам источника, потенциальные ограничения будут "беспрецедентными" для России: они могут оказать значительное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость.

По его словам, нынешняя администрация может использовать те же инструменты, которые применяли в Белом доме при Дональде Трампе, чтобы запретить доступ китайской телекоммуникационной компании Huawei к некоторым полупроводникам.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт назвал возможные международные санкции одним из главных рисков для экономики страны. Также Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным предупредил, что Штаты готовят экономические, финансовые и политические санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. 

НАТО, Украина, дипмиссии. О чём говорили Путин и Байден?

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

22.12.2021 11:12
- гость -

ваще по фиг

22.12.2021 11:17
- гость -

Да нам от санкций одна только сплошная польза!

22.12.2021 11:20
- гость -

22.12.2021 11:17
- гость -

какая?))

22.12.2021 11:20
- гость -

22.12.2021 11:12
- гость -

яблочников в основном коснется

22.12.2021 11:23
дэд марос

Про нападение России в хохляндии говорят с 2014 года, каждый год одно и тоже.
Совершенно очевидно, что санкции связаны не с хохляндией, не с Крымом, а с самой Россией. Как и в случае с Хуавеем, США борется не с конкретной компанией, а с Китаем.
В чем цель санкций США? Вызвать недовольство населения и натолкнуть народ на конфликт с властью, итогом которого станет изменение политического курса страны вкупе со свержением Путина. То есть, это вмешательство во внутренние дела другой страны. Никакого вторжения нет, но угроз мы услышали на сто лет вперёд.
А что на самом деле? А на самом деле есть неоспоримый факт: в случае размещения США своих «противоракет» на территории хохляндии полетный период этой ракеты до Москвы сократится до 10 минут. Это прямая угроза безопасности народа России. США за свои якобы интересы воюют за десять тысяч километров от своих границ. А это происходит у нас прямо под носом.

22.12.2021 11:29
иван

Айфон что ли запретят или через ебэй на Додж не купить рулевую тягу))) Кому хуже то станет, смешные ей богу

22.12.2021 11:32
- гость -

22.12.2021 11:23
дэд марос
А кто мешал вместе с Крымом взять в состав РФ всю Новороссию? Кто мешал замкнуть Дебальцевский котел? Кто остановил наступление на Мариуполь?
Складывается полное впечатление, что "власти" в Киеве и Москве разыгрывают одну и ту же партию под руководством западных кукловодов. Единственная цель- разделить и стравить между собой братские народы.

22.12.2021 11:32
- гость -

сами сделаем свой смартфон. у нас для этого даже есть Роснано!

22.12.2021 11:35
- гость -

22.12.2021 11:23
дэд марос

При Ельцине было нереальное недовольство населения, но курс чего-то не сменился.

Прибалтика давно в НАТО, там чутка дальше от границ до Москвы, чем от Украины до Москвы. А Калининградская область вообще зажата между странами НАТО

22.12.2021 11:41
- гость -

Пусть янки огрызки заблокируют гораздо эффективней санкции будут. как раз все руководство на пару дней из режима вылетит.

22.12.2021 11:45
Гость

Что мы умеем делать? Только гречку....

22.12.2021 11:46
дэд марос

Иван, физических лиц это коснётся опосредованно: не станет официальных поставок, не будет Эппловского магазина, например, или магазинов Ливайс. А купить в других странах, или заказать через интернет-магазин наверняка можно будет. Только дороже уже.
11:32
Народ, что на той стороне, уже наполовину не братский. А что мешало - наверное не хотели большой крови, думали и этого будет достаточно.
11:35
Прибалтика уже давно пристреляна- с того же Калининграда, именно поэтому там разместили Искандеры, и именно поэтому там не размешают ракеты пиндосы. А с Хохляндии стрелять более удобно и более близко.
При Эльцине несмотря на недовольство народа был большой друг Билл, который бы не дал обидеть Борю. А сейчас Бидон и прочие стараются именно поменять власть в России.

22.12.2021 11:47
- гость -

22.12.2021 11:23
дэд марос

Не проще ли перенести столицу из Москвы в Барнаул?. Это же смешно когда при такой огромной вытянутой стране столица находится на самой границе. Посмотрите на карту, реально смешно

22.12.2021 11:49
- гость -

не станет официальных поставок, не будет Эппловского магазина, например, или магазинов Ливайс. А купить в других странах, или заказать через интернет-магазин наверняка можно будет. Только дороже уже.



аааааааааааааа!!!!!!!! мы все сдохнем без ливайсов, и не на пороге эппловского магазина.....

22.12.2021 11:55
Павсекакий

"Вызвать недовольство населения и натолкнуть народ на конфликт с властью"
-----
А население очень довольное властью у нас, а в комментах везде власть ругают хохлы, им там делать нечего, работы нет, вот и наговаривают ривают на наших гениальных руководителей.
Жги ещё, каловратий!

22.12.2021 11:56
- гость -

22.12.2021 11:49
- гость -

Без ливайсов не сдохнешь, но только что поднимающаяся авиационная промышленность загнется, а если еще БУ Боинги не будут продавать в Россию, то будешь на собаках ездить

22.12.2021 12:00
Иsтина

Чтото среди протестующих не видно ни одного голодающего

22.12.2021 12:08
Не ВАЖНО

вай-вай-вай -дээдмарос ,а ты чё без эпла и на горшок не сходишь и без ливайза уже и не жисть !ЧЁет оно меня коснётся я на эскалеёдах не ездию пусть депутаты думают у них )I( опа большая!(вместо головы)

22.12.2021 12:16
- гость -

Если пиндосы захотят, заблокируют не только айфоны, но и все андроиды.
Андроид принадлежит американскому Гуглу.

22.12.2021 12:20
Иsтина

22.12.2021 12:16
- гость -

напугал кота сосиськой.

22.12.2021 12:25
12-16

да никто ничего не заблокирует ,так же как наши потуги на блокировку Телеграмма и остальных таких же.

22.12.2021 12:26
- гость -

22.12.2021 11:32
- гость -
Изобрели же уже даже YotaPhone, с которым короткое времени наши знаменитости походили в руках, похвалили. А теперь про него ничего не слышно уже несколько лет.

22.12.2021 12:28
11-56

уже не загнётся ,летают же уже новинки на наших композитах и двигателях .А авионику допилят китайцы!

22.12.2021 12:36
Не ВАЖНО

я не понял где коммент про РД ,ну хорошо дублирую .Просто за выкрутасы ВША надо тоже болезненно (правда и для России) ,но учить всё равно надо (как с газом) .Президент со своими советчиками и экономистами с 25 декабря (мимо договора) увеличивает стоимость двигателей РД на 100% (их аналогов всё равно НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ) .и ВСЁ .если не поняли можно и на 200% .

22.12.2021 12:37
- гость -

А на американский гугл не найдётся болт с левой резьбой чтобы этот гугл ещё шибче работал?

22.12.2021 12:39
капец

(
РУБРИКИ
ВИДЕО.AMIC
ТОЛЬКО О ХОРОШЕМ
РОЗЫГРЫШ IPHONE 13) это сверху написано на сайте ,кто-то будет с ВэКЮ в подарках ,яблочки кончились (вспомнил эпизод фильма как Машков сына арифметики учил с помощью яблок)

22.12.2021 12:40
гость

в качестве санкций за Украину

Так а че они 7 лет думали, можно было 7 лет назад это сделать. Нас жалели или бабки за продажу смартфонов были им нужны. Наверное нас было жалко

22.12.2021 12:41
гость

ограничить импорт смартфонов

А наши не могут научится их делать. Хоть не такие крутые, но подешевле

22.12.2021 12:43
Не ВАЖНО

доп. с двиглами ,а чтобы эти собаки из ВША не кинули -оплата налом или золотом!

22.12.2021 12:45
гость

А китайцы же получше наших делают, придется у них покупать

22.12.2021 12:46
- гость -

22.12.2021 12:41 - не могут наши &#129335;&#9794;

22.12.2021 12:47
Не ВАЖНО

че там два года назад чирикал Мишустин ,про какие новые радиозаводы по изготовлению микhоэлектроники ?

22.12.2021 12:51
гостья

яблоки что-ли запретят? ну и кто от этого пострадает в финансовом плане? как дети малые...

22.12.2021 12:56
Не ВАЖНО

народу хуже станет ,кто-то выше там выразился ,а чем конкретно ,оптыть окромя яблочных и ничего нет ? самолёты а че он и самолёты ,и так народ нищает ,перевозки падают и как наши долго запрягаются ,то нам и этих хватит . Запчасти на авто ,да фигня полная продай свой форд да купи (если нефть и газ качаешь) новую фенечку !

22.12.2021 13:09
- гость -

22.12.2021 12:41
гость
ограничить импорт смартфонов

А наши не могут научится их делать. Хоть не такие крутые, но подешевле

конечно могу. Роснано уже сделало школьный планшет, которым хвастался даже сам Чубайса Государю.

22.12.2021 13:10
Не ВАЖНО

там ещё в пиндостане кто-то хрюкнул ,что импортозамещение это нарушение всех правил торговли . А помните конец 90-х когда ВСЕ ССАЛИ КИПЯТКОМ от любой инострамной буквы где-либо !

22.12.2021 13:28
Не ВАЖНО

вчера смотрел АВТО 24 про кастомщиков (НЕНОРМАЛЬНЫх) которые собирают из говна американских мамонтов типа автомобили ,вот они горькими плакали ,что не возят сюда запчасти, (уже или ещё не возят) а берут через нэт там . Даже они ничёёё не потеряют!

22.12.2021 13:54
- гость -

22.12.2021 12:41
гость
ограничить импорт смартфонов
А наши не могут научится их делать. Хоть не такие крутые, но подешевле


Если только не такие крутые, но подороже

22.12.2021 14:00
гость

22.12.2021 13:54
- гость -
Если только не такие крутые, но подороже

Да ну, наше все дешевле. В том числе потому что не круче

22.12.2021 14:16
- гость -

А китайцы тем временем сами заставили Элл инвестировать миллиарды в их экономику.

22.12.2021 14:25
Павсекакий

"Да ну, наше все дешевле."
----
Вспомните планшеты для минобороны по цене от 350 тысяч за штуку.

22.12.2021 14:28
гость

Вспомните планшеты для минобороны по цене от 350 тысяч за штуку

Тут ключевые слова "для минобороны". Они реально столько не стоили, это кто то бюджет пилил. А чтобы продать частнику их пришлось бы продавать раз в 10 дешевле, чем импортные

22.12.2021 14:39
Митенька ржевский

Уже по своим, голубглазым, бьют... пытаются неудовольстивие у пятой колонны вызвать... провоцируют бунт гомосеков...

22.12.2021 16:08
- гость -

ВАу, может откажутся от обогащенного урана, или наших ракетных двигателей?
у них 40% электроэнергии на нашем!!! уране.

22.12.2021 16:11
- гость -

Почему штаты закрыли атомную энергетику в европе???
потому что им урана не хватало!!!
европейсы наивные голубочки - лозунги про зеленую энергетику их в конец разорят.

22.12.2021 16:38
Не ВАЖНО

а ваш куратор -вован на кажном углу и в кажном телевизере орет о свободе слова, мысли и дерьмократии

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