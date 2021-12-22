Американские власти выразили полную готовность принять меры, чтобы сохранить присутствие своих товаров на российских рынках. При этом в США уверены, что Россия не выполняет своих обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
Как говорится в ежегодном докладе, подготовленном аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и опубликованном в среду, 22 декабря, начиная с 2021 года Россия отклонялась от главных принципов Всемирной торговой организации (ВТО) – это дискриминация, свободная торговля и честная конкуренция.
В США уверены, что Россией сохраняются ограничения, которые сдерживают внутреннюю и внешнюю торговлю, а также проводятся манёвры в сфере промышленности, нацеленные на замещение импортной продукции.
"Именно поэтому власти США были вынуждены сократить двусторонние взаимодействия с Россией, из-за чего были сокращены возможности поставок товара", – отмечается в докладе.
В документе подчёркивается, что США намерены провести разбирательства, для того чтобы сохранить открытые для Америки российские рынки сбыта.
Ранее сообщалось, что российско-американские торговые отношения приходят в упадок из-за событий на Украине. Начиная с 2014 года импорт товаров начал сокращаться и в 2020 году достиг пика.
Буквально на днях американские власти решили ограничить поставки смартфонов и запчастей для автомобилей, мотивируя свои действия обострением ситуации на Украине.
Комментарии
Оказывается и мы торгуем с Америкой, несмотря на санкции:
За десять месяцев нынешнего года (2021) Россия продала в США рекордное количество патронов на $158 миллионов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году — $148 млн за весь год. В физическом выражении импорт российских патронов в Соединенные Штаты за январь—октябрь 2021 года превысил 7,7 тысячи тонн по сравнению с 5,2 тысячи тонн за весь прошлый год. С начала 1990-х Россия поставила в Соединенные Штаты патронов к огнестрельному оружию на общую сумму около 1,7 млрд долларов, следует из открытых таможенных данных США. Российские патроны обеспечивают около 22% всего импорта патронов в страну. По данным ООН, более 94% всех российских патронов, отправляющихся на экспорт, идут в США и лишь немного — в Евросоюз (2,7 млн долларов в 2020 году), Канаду (1,5 млн долларов), Таиланд (0,6 млн долларов).
Это и о качестве наших патронов, плохие патроны не стали бы покупать
Таки там надо разжечь маленькую такую гражданскую войнушку, типа негров против мексиканцев, и на этом событии поиметь небольшой такой гешефт....
22.12.2021 12:17
про
Потом с этих патронов нас всех ната и постреляет!
Нефть нашу и газ спг они тарили большим количеством и перепродавали в азию,
а патроны это мелочь
Кто бы говорил про честную конкуренцию
на воре и шапка горит!
12:36 - гость - "Потом с этих патронов нас всех ната и постреляет!"
А Вы не суйтесь на линию огня, тем более под свои патроны...))
США вводит "честные" экономические и торговые санкции в отношении других стран и другим велит поступать так же "честно" как они.Кто их не послушается,будут наказаны.