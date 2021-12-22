Американские власти выразили полную готовность принять меры, чтобы сохранить присутствие своих товаров на российских рынках. При этом в США уверены, что Россия не выполняет своих обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Как говорится в ежегодном докладе, подготовленном аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и опубликованном в среду, 22 декабря, начиная с 2021 года Россия отклонялась от главных принципов Всемирной торговой организации (ВТО) – это дискриминация, свободная торговля и честная конкуренция.

В США уверены, что Россией сохраняются ограничения, которые сдерживают внутреннюю и внешнюю торговлю, а также проводятся манёвры в сфере промышленности, нацеленные на замещение импортной продукции.

"Именно поэтому власти США были вынуждены сократить двусторонние взаимодействия с Россией, из-за чего были сокращены возможности поставок товара", – отмечается в докладе.

В документе подчёркивается, что США намерены провести разбирательства, для того чтобы сохранить открытые для Америки российские рынки сбыта.

Ранее сообщалось, что российско-американские торговые отношения приходят в упадок из-за событий на Украине. Начиная с 2014 года импорт товаров начал сокращаться и в 2020 году достиг пика.

Буквально на днях американские власти решили ограничить поставки смартфонов и запчастей для автомобилей, мотивируя свои действия обострением ситуации на Украине.