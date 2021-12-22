Жители посёлка Новомихайловка под Барнаулом пожаловались на необорудованные тротуары вдоль трассы. Об опасных участках сельчане рассказали в сообществе Barnaul22.
Автор сообщения отмечает, что люди вынуждены рисковать своими жизнями и ходить прямо по автомобильной дороге, участки которой не освещены.
"При выезде с улицы Центральной на Павловский тракт в тёмное время суток пешеходы становятся неожиданностью для водителя. Обзор проезжей части закрывает забор, а сугробы не дают возможности пешеходу безопасно пройти к остановке общественного транспорта. Улицы Брусничная Поляна, Молодёжная и Школьная не имеют другого выхода к остановке", – рассказали сельчане.
По их словам, обращения к властям не дали никакого результата.
Ранее жительница Алтайского края рассказала об опасном деревянном мосте в маленьком селе. Раньше его иногда обслуживали, но когда ферма закрылась, за ним совсем перестали следить, и конструкция начала рассыпаться.
Комментарии
А вы что . в план не заглядывали? Франк для вас разработал
Они даже тротуар по Ленина в районе С-Западной не чистят, а вы хотите какие-то выселки.
Наверноемпомле повышения в должности Попова, следующий в очереди на повышение Франк
Снег физически не убрать и 20000 дворникам. Попробуйте выйти возле своего подьезда и поработайте вместо дворника. Нереально
Да. Только возле администрации края аж 3 трактора тротуар шлифуют. На это хватает.
22.12.2021 14:42
- гость -
в точку)
поэтому наш губернатор так высоко ценит городского главу
мы джля Франка быдляк барнаульский. Хотя, откуда этот чел выпал никому непонятно, но то что он для продвижения строителей поставлен то это наверняка, а иначе никак не объяснить все выданные разрешения на строительство того, что ни в какие рамки не вписывается. Ну ни для Вас его поставили, не для Вас.
Сейчас Франк все бросит и побежит у ваших коттеджей снег убирать. Может вам ещё пособие как малоимущих к новому году выдать.