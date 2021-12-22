Жители посёлка Новомихайловка под Барнаулом пожаловались на необорудованные тротуары вдоль трассы. Об опасных участках сельчане рассказали в сообществе Barnaul22.

Автор сообщения отмечает, что люди вынуждены рисковать своими жизнями и ходить прямо по автомобильной дороге, участки которой не освещены.

"При выезде с улицы Центральной на Павловский тракт в тёмное время суток пешеходы становятся неожиданностью для водителя. Обзор проезжей части закрывает забор, а сугробы не дают возможности пешеходу безопасно пройти к остановке общественного транспорта. Улицы Брусничная Поляна, Молодёжная и Школьная не имеют другого выхода к остановке", – рассказали сельчане.

По их словам, обращения к властям не дали никакого результата.

Ранее жительница Алтайского края рассказала об опасном деревянном мосте в маленьком селе. Раньше его иногда обслуживали, но когда ферма закрылась, за ним совсем перестали следить, и конструкция начала рассыпаться.