Проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает с 1 января

С 1 января проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает с 25 до 27 рублей, сообщает мэрия.

Согласно заявлению чиновников, рост цен вызван увеличением эксплуатационных расходов на ремонт, техническое обслуживание и содержание автотранспорта. Также стали дороже запасные части, расходные и горюче-смазочные материалы.

В Новоалтайске цены повышают каждый год. В 2019 году стоимость проезда там увеличилась с 20 до 23 рублей, а в 2020 году – до 25 рублей.

Напомним, с 22 декабря в Бийске подорожал проезд в общественном транспорте: до 26 рублей – в трамвае и на основных маршрутах и до 33 рублей – на дальних рейсах.