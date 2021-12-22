Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил о необходимости ввести смертную казнь для педофилов. Своё заявление он сделал после принятия нижней палатой парламента законопроекта, который предусматривает для этой категории преступников пожизненное наказание.

Хамзаев особо подчеркнул, что поддерживает закон о пожизненном лишении свободы за изнасилование несовершеннолетних.

"Считаю, что в отношении таких людей необходимо принять более жёсткие меры. Способные на такие зверские преступления заслуживают высшей меры наказания", – подчеркнул депутат в интервью РИА Новости.

Напомним, законопроект об ужесточении наказания для педофилов должны принять весной следующего года. В мае 1996 года указом президента Бориса Ельцина в России был введён мораторий на смертную казнь. В марте 2021 года большинство граждан РФ выступили за возвращение смертной казни для особо опасных преступников.