Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил о необходимости ввести смертную казнь для педофилов. Своё заявление он сделал после принятия нижней палатой парламента законопроекта, который предусматривает для этой категории преступников пожизненное наказание.
Хамзаев особо подчеркнул, что поддерживает закон о пожизненном лишении свободы за изнасилование несовершеннолетних.
"Считаю, что в отношении таких людей необходимо принять более жёсткие меры. Способные на такие зверские преступления заслуживают высшей меры наказания", – подчеркнул депутат в интервью РИА Новости.
Напомним, законопроект об ужесточении наказания для педофилов должны принять весной следующего года. В мае 1996 года указом президента Бориса Ельцина в России был введён мораторий на смертную казнь. В марте 2021 года большинство граждан РФ выступили за возвращение смертной казни для особо опасных преступников.
Комментарии
"Как поймают, на кол" с
Вот это верное предложение.Добавить убийц и взяточников. Это будет рывок и уважение народное.
Только надо исключить варианты женской мести и вымогательства, когда науськивают детей говорить что "дядя трогал" или "дядя показывал".
А еще за коррупцию! Украл у народа - давай до свиданья!
Знаю один случай, знакомый знакомых, когда мужика оговорили что он якобы приставал к ребенку "несколько дней назад". Целью мамаши со слов родственников обвиняемого было быстрое получение откупных 150000 рублей для решения ее финансовых проблем.
Только оказалось что и взятку терпила отказался платить, и дело не отменить по примирению сторон, а если она скажет что ничего не было, то уже ее будут судить за лжесвидетельствование.
И на текущий момент сидит мужичок в СИЗО уже 4 месяца. Только со слов матери и кивания головой девочки-подростка.
Это происходит сейчас в другом регионе, не у нас.
Надеюсь, суд разберется, используют полиграф.
А еще за коррупцию! Украл у народа - давай до свиданья!
Не до свидания, а прощай!
Нашли дворец за 100 млд., на кол на Красной площади. За 32 млд. поместье, повесить.
Коррупционеров - в расход! Доказали и к стенке.
"Коррупционеров - в расход!"
А может заставить их работать на благо Родины?
Поцеловал ребенка в пупок, расстрел. Может у ребенка психическая травма на всю жизнь.
Давно пора, это самое страшное преступление.....Дети - это святое!!!!
Расстрел с последующей кастрацией!
При нашем гнилом правосудии смертную казнь?
лучше сажать их пожизненно
Ну всё капут Навальному.
Это приведет к тому что они просто станут убивать жертв, раз за убийство наказание меньше.
Правильно, но начать надо всё таки с педерастов и желательно высокопоставленных, включая эстрадных звёзд.