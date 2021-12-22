Госдума в третьем чтении приняла закон, освобождающий от обязательного регулярного техосмотра физических лиц, которые владеют легковыми автомобилями и мотоциклами. Об этом сообщает сайт Госдумы.
Техосмотр останется обязательным только при постановке на учёт, смене владельца, для автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов. Во втором чтении к закону была внесена поправка, которая исключает случаи техосмотра при наличии диагностической карты. Также была поддержана поправка об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.
Ранее amic.ru объяснял, почему в России отменяют обязательный техосмотр и к чему это приведёт. Авторы законопроекта уверены, что сегодня техосмотр стал "дополнительной неоправданной нагрузкой". По данным законодателей, всего 1% российских автолюбителей не следят за исправностью своего транспорта. К тому же привязка к ОСАГО ещё и породила "серый" рынок диагностических карт: мошенники продавали документы, не проводя при этом техосмотр машины.
Комментарии
Какое же это благо для простых людей .С первого дня владения авто (уже 37 лет как ), я считал этот момент (техосмотр ) кормушкой для государства .Никчёмным занятием И наконец то свершились мои мечты .Я свободен .
Так авто до 4 лет и не проходили ТО? Потом на два года давали диагностическую карту, а потом на год!
а что теперь будет? будут останавливать и проверять аптечки и огнетушители?
22.12.2021 15:45
гiсть
Все, что обязан предъявить инспектору четко изложено в п2.1 ПДД. Про огнетушитель и аптечку нет ни слова.
Техосмотр останется обязательным при постановке на учёт, смене владельца, для автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов
Амик, запятые нужно правильно расставлять,,,
Проходить техосмотр придется при постановке машины на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Помимо этого, техосмотр останется обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях.
еще бы транспортный налог отменили.
Транспортный я не плачу .Пенсионер .Тех осмотр отменили .Ура .Как я счастлив .
Отмена техосмотра - зло.
Пусть бы лучше был.
Мне на техосмотре обнаружили что заднее правое колесо тормозит хуже левого. Я этого сам не замечал. Оказалось - поломка механизма в тормозном барабане.
Исправил. В случае, если бы было экстренное торможение, меня могло бы выкинуть на встречку.
Спасибо техосмотру.
Нужное отменяют. Ненужное внедряют (сертификация снега на горках - ха-ха, и многое другое). Вредители какие-то во власти.
16:11, а самостоятельно проходить техосмотр без государственного принуждения что мешает? Пониженный инстинкт самосохранения?
Многие удивятся, когда станут виновниками ДТП, а техосмотра не будет, и страховая пострадавшего предъявит иск на возмещение ущерба. В суде скажут, что страховая права. К сожалению. Внимательно читайте закон об ОСАГО.
Сегодня все авто проходят обслуживание на сто. Что ещё надо
Регулярного техосмотра физических лиц... Простор для фантазий, хорошо, что отменили.
а с какой даты отменяют?