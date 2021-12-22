Госдума в третьем чтении приняла закон, освобождающий от обязательного регулярного техосмотра физических лиц, которые владеют легковыми автомобилями и мотоциклами. Об этом сообщает сайт Госдумы.

Техосмотр останется обязательным только при постановке на учёт, смене владельца, для автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов. Во втором чтении к закону была внесена поправка, которая исключает случаи техосмотра при наличии диагностической карты. Также была поддержана поправка об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.

Ранее amic.ru объяснял, почему в России отменяют обязательный техосмотр и к чему это приведёт. Авторы законопроекта уверены, что сегодня техосмотр стал "дополнительной неоправданной нагрузкой". По данным законодателей, всего 1% российских автолюбителей не следят за исправностью своего транспорта. К тому же привязка к ОСАГО ещё и породила "серый" рынок диагностических карт: мошенники продавали документы, не проводя при этом техосмотр машины.