Жители барнаульского посёлка похвалили дорожников за идеально очищенные дороги

Жители барнаульского посёлка Октябрьского поблагодарили дорожников за хорошую работу. Слова благодарности опубликовали в сообществе Barnaul22.

"Итак, сегодня утром был приятно удивлён идеально вычищенным дорогам в посёлке Октябрьском по улицам Изящная, Рождественская и Берестовая, это как раз самые нагруженные дороги в посёлке – там, где ходят маршрутные и школьные автобусы и в целом весь поселок по ним, так или иначе, проезжает", – написал один из местных жителей.

Мужчина отметил, что дорогу вычистили почти до асфальта, а саму проезжую часть сделали значительно шире. Также, по его словам, дорожники вывезли весь снег с обочин.

Ранее жители посёлка Новомихайловка пожаловались на то, что им приходится ходить до остановки по неосвещённому участку дороги.