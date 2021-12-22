Виновник пожара в томском гипермаркете "Лента", 33-летний Александр Шнайдер рассказал о том, зачем и как он поджёг торговый центр.

"Меня бесила эта работа, – пояснил он на допросе. – Менеджер постоянно говорила мне, что я всё делаю неправильно, и заставляла переделывать, поэтому я решился на поджог".

Установлено, что мужчина работал представителем подрядной организации одного из ретейлеров региона. Ранее, по данным издания "Эксперт", Шнайдера привлекали к уголовной ответственности. Как и кто взял ранее судимого человека на работу, связанную с продажами, установит следствие.

По данным правоохранительных органов региона, после того как Шнайдер поджёг отдел пиротехники, он направился домой и мирно ждал наряд полиции.

По предварительным данным, ущерб составил 2 млрд рублей. Потери от сгоревшего товара пока не установлены.

Напомним, крупный пожар в гипермаркете Томска произошёл утром во вторник, 21 декабря. В результате здание сгорело на всей площади – 5,2 тыс. кв. м. Пламя долго не удавалось потушить из-за низких температур воздуха, в результате чего рухнула крыша и обрушилась стена. Люди не пострадали.