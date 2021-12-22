Госдума утвердила уголовное наказание для водителей-лихачей

В России за систематическое агрессивное вождение начнут применять уголовную ответственность. Госдума приняла соответствующий законопроект во втором и сразу в третьем чтении, сообщает РИА Новости.

Лихачей ждёт штраф от 200 до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Закон запрещает превышать установленную скорость более чем на 60 километров в час на выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления.

Закон будут применять к тем водителям, которые неоднократно были уличены в агрессивном вождении и подвергнуты административному наказанию, в том числе лишены удостоверения. При этом правило не затронет нарушения, выявленные дорожными камерами. Делами займутся районные суды.

Также в среду, 22 декабря, Госдума в третьем чтении приняла закон, освобождающий от обязательного регулярного техосмотра физических лиц, которые владеют легковыми автомобилями и мотоциклами. Техосмотр останется обязательным только при постановке на учёт, смене владельца, для автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов.