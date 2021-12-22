33% российских компаний планируют увеличить зарплаты своим работникам в 2022 году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные оперативной социально-экономической аналитики Центра стратегических разработок. В среднем они хотят поднять доходы сотрудников на 11%.

Также 22% компаний рассчитывают расширить штат – в среднем на 10%. В 2021 году количество сотрудников увеличили 12% компаний, а заработные платы повысили 15% компаний.

В Центре стратегических разработок отметили, что заявленные ожидания организаций на 2022 год достаточно рискованны и наполовину могут не оправдаться. Это связано с тем, что для бизнеса растёт неопределённость будущего. Согласно данным мониторинга ЦСР, каждая пятая компания затрудняется дать оценку собственной выручки, а каждая четвёртая – оценку операционной прибыли.

Напомним, на пресс-конференции 21 декабря губернатор Виктор Томенко сообщил, что по итогам 2021 года номинальная зарплата в Алтайском крае вырастет примерно на 10% и достигнет 33 тысяч рублей. В 2017 году средний размер оплаты труда составлял 22 700 рублей, в 2018-м – 25 700 рублей, в 2019-м – 27 900 рублей, в 2020 году – 30 100 рублей, а в 2021-м – ожидается на уровне 33 000 рублей.