По итогам 2021 года номинальная зарплата в Алтайском крае вырастет примерно на 10% и достигнет 33 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции 21 декабря сообщил губернатор Виктор Томенко.
Глава региона напомнил, как росла зарплата в Алтайском крае в последние пять лет: в 2017-м году средний размер оплаты труда составлял 22 700 рублей, в 2018-м – 25 700 рублей, в 2019-м – 27 900 рублей, в 2020 году – 30 100 рублей, а в 2021-м – ожидается на уровне 33 000 рублей.
Кроме того, Томенко отметил, что год для края по экономическим показателям заканчивается в положительной зоне: "Ситуация позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. ВРП возрастёт на 3%. Продолжается рост производства – думаю, индекс возрастёт примерно на 2,5%".
Комментарии
То есть год еще не закончился, в статистику сведения не подавались, а они уже знают среднюю температуру по больнице...
Вот это да! Целых 33 тысячи деревянных рублей. Что на эти деньги купить можно? А если семья и дети?
Чет устал я от этих сказок.....
скорее риторический вопрос, но все же...хоть один властьимущий может себе представить - как это? жить аж на 33 000 рублей в месяц? и, после того, как представит, перестать гордится такими "достижениями"....
21.12.2021 11:39
kate
Так они считают, что и на минималку можно прекрасно жить. Макарошки же в цене не растут.
О, опять комментарии трут))) Боится Амик, видимо, чинуши почитывают иногда...
Походу это с налогами, до всех вычетов.
ВРАНЬЁ
а на пенсии как? жить?
нормально, депутаты ГД по 500 т.р ежемесячно
"Ситуация позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. ВРП возрастёт на 3%"
Я не совсем понял, это рост в номинальном выражении или уже с поправкой на инфляцию. Если с поправкой, то какую величину инфляции взяли за основу: 6, 7, 8 % или сколько?
Это чертовский важный нюанс.
А то может у нашего ВРП рост то отрицательный?
вот по 33тр пусть чиновники и получают, без всяких других подачек и выплат, радетели народные
Тридцать тыщ это уже МРОТ по ценам продуктового магазина. Платить за полный рабочий день тридцать это конечно мрак.
Я бы прожил на 33, а то на 14 плохо как то живется.
21.12.2021 12:26
- гость -
Точнее имел ввиду, что 30к - прожиточный минимум сейчас, который позволит ходить на работу не голодным и в какой-никакой одежде не рваной.
Ну так МРОТ же повысили
21.12.2021 12:31
- гость -
это возможно если при этом не платить коммуналку, ипотеку. и мясо есть только по ВЕЛИКИМ праздникам(день российского флага, день конституции, день победы. это ж патриотично).
Яйца, блин , 90 р десяток уже. Это на завтрак для семьи из 4 х человек нужно 100 р!!!!!
Я не помню, когда в магазине меньше 700 р оставляла. Ежедневно!!. Стандартный набор продуктов: молочка, хлеб, что-то на ужин (мясо или рыбка, крупа), что-то к чаю. А если кофе,чай, подсолнечное масло или стиральный порошок закончился, то и того больше выходит. ВСЁ уходит на продукты, коммуналку и ипотеку.
Езжайтк обратно к себе в деревню
Там молоко свое , хлеб, ипотеки нет
Красота и здоровье!!!
Работы нет в городе
Даже за 33 к
21.12.2021 12:47
- гость -
Правда? в дереве молоко и хлеб САМИ в холодильнике появляются? и жилье просто так из воздуха материализуется и отапливается святым духом? Это в какой деревне так???
21.12.2021 12:47
Если вам не получилось учится, то надо лечится...
Сегодня сказочник в ударе
Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам девяти месяцев остается самой низкой в Сибири.
В целом по регионам Сибири этот показатель равен 46 753 рублям. Второй с конца по уровню заработной платы за девять месяцев остается Республика Алтай – 37 287 рублей. Самые большие в Сибири зарплаты по-прежнему сохраняются в Красноярском крае (57 994 рубля) и Иркутской области (52 441 рубль).
РЕАЛЬНО ПО ЗАРПЛАТЕ ДОГНАТЬ РЕСПУБЛИКУ АЛТАЙ ИЛИ НЕТ?
21.12.2021 12:48
- гость -
ЕСТЬ. и даже больше есть. И много работы. Но там работать надо, а не коменты строчить в разгар рабочего дня
а эти байки не чего не напоминают,на пример вещания предыдущего сказочника
А медианная какая?
Зарплата вырастет на 10% - а "селедка под шубой" в соседней новости подорожала уже на 16% (https://www.amic.ru/news/494909/)
Вообще смотря для кого. Для молодых робота есть. Вижу по своим родственникам. Вообще ведут себя так, не нравится, то просто уходят на другую. Но вот когда вам более 50-ти, то маловероятно, что вас возьмут. А до пенсии почти 15 ещё. Переучиться на сварщика, токаря? Или идти окна вставлять? Так первое как-то тупо, а второе уже здоровье не позволяет. Плюс заметил, что сейчас работу как в советское время предлагают знакомым типа по блату. А объявления почитать, так там от 17 до 25 тыс почти все вакансии. Остальное фейк
И где это такие зарплаты в алтае?
На протяжении 10 лет не меняется 13 тыщ
Ура сказочникам!!!!!!!!
где мои 15 тыщь..