По итогам 2021 года номинальная зарплата в Алтайском крае вырастет примерно на 10% и достигнет 33 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции 21 декабря сообщил губернатор Виктор Томенко.

Глава региона напомнил, как росла зарплата в Алтайском крае в последние пять лет: в 2017-м году средний размер оплаты труда составлял 22 700 рублей, в 2018-м – 25 700 рублей, в 2019-м – 27 900 рублей, в 2020 году – 30 100 рублей, а в 2021-м – ожидается на уровне 33 000 рублей.

Кроме того, Томенко отметил, что год для края по экономическим показателям заканчивается в положительной зоне: "Ситуация позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. ВРП возрастёт на 3%. Продолжается рост производства – думаю, индекс возрастёт примерно на 2,5%".