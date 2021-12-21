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Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоНовый год-2022QR-коды на Алтае
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Средняя зарплата по итогам года в Алтайском крае составит 33 тысячи рублей

, ИА "Амител"
Рост за календарный период ожидается на 10%, или почти на 3 тысячи рублей
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

По итогам 2021 года номинальная зарплата в Алтайском крае вырастет примерно на 10% и достигнет 33 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции 21 декабря сообщил губернатор Виктор Томенко.

Глава региона напомнил, как росла зарплата в Алтайском крае в последние пять лет: в 2017-м году средний размер оплаты труда составлял 22 700 рублей, в 2018-м – 25 700 рублей, в 2019-м – 27 900 рублей, в 2020 году – 30 100 рублей, а в 2021-м – ожидается на уровне 33 000 рублей.

Кроме того, Томенко отметил, что год для края по экономическим показателям заканчивается в положительной зоне: "Ситуация позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. ВРП возрастёт на 3%. Продолжается рост производства – думаю, индекс возрастёт примерно на 2,5%".

Читайте также в сюжете: Итоги года: пресс-конференция Виктора Томенко
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

21.12.2021 11:33
- гость -

То есть год еще не закончился, в статистику сведения не подавались, а они уже знают среднюю температуру по больнице...

21.12.2021 11:35
- гость -

Вот это да! Целых 33 тысячи деревянных рублей. Что на эти деньги купить можно? А если семья и дети?

21.12.2021 11:38
- гость -

Чет устал я от этих сказок.....

21.12.2021 11:39
kate

скорее риторический вопрос, но все же...хоть один властьимущий может себе представить - как это? жить аж на 33 000 рублей в месяц? и, после того, как представит, перестать гордится такими "достижениями"....

21.12.2021 11:41
- гость -

21.12.2021 11:39
kate
Так они считают, что и на минималку можно прекрасно жить. Макарошки же в цене не растут.

21.12.2021 11:46
- гость -

О, опять комментарии трут))) Боится Амик, видимо, чинуши почитывают иногда...

21.12.2021 11:46
Дэн

Походу это с налогами, до всех вычетов.

21.12.2021 11:48
- гость -

ВРАНЬЁ

21.12.2021 11:56
гость пенсионер

а на пенсии как? жить?

21.12.2021 12:03
1

нормально, депутаты ГД по 500 т.р ежемесячно

21.12.2021 12:19
-гость-

"Ситуация позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. ВРП возрастёт на 3%"
Я не совсем понял, это рост в номинальном выражении или уже с поправкой на инфляцию. Если с поправкой, то какую величину инфляции взяли за основу: 6, 7, 8 % или сколько?
Это чертовский важный нюанс.
А то может у нашего ВРП рост то отрицательный?

21.12.2021 12:20
гость

вот по 33тр пусть чиновники и получают, без всяких других подачек и выплат, радетели народные

21.12.2021 12:26
- гость -

Тридцать тыщ это уже МРОТ по ценам продуктового магазина. Платить за полный рабочий день тридцать это конечно мрак.

21.12.2021 12:30
- гость -

Я бы прожил на 33, а то на 14 плохо как то живется.

21.12.2021 12:31
- гость -

21.12.2021 12:26
- гость -
Точнее имел ввиду, что 30к - прожиточный минимум сейчас, который позволит ходить на работу не голодным и в какой-никакой одежде не рваной.

21.12.2021 12:34
- гость -

Ну так МРОТ же повысили

21.12.2021 12:39
- гость -

21.12.2021 12:31
- гость -
это возможно если при этом не платить коммуналку, ипотеку. и мясо есть только по ВЕЛИКИМ праздникам(день российского флага, день конституции, день победы. это ж патриотично).
Яйца, блин , 90 р десяток уже. Это на завтрак для семьи из 4 х человек нужно 100 р!!!!!

21.12.2021 12:44
семья из 3 человек

Я не помню, когда в магазине меньше 700 р оставляла. Ежедневно!!. Стандартный набор продуктов: молочка, хлеб, что-то на ужин (мясо или рыбка, крупа), что-то к чаю. А если кофе,чай, подсолнечное масло или стиральный порошок закончился, то и того больше выходит. ВСЁ уходит на продукты, коммуналку и ипотеку.

21.12.2021 12:47
- гость -

Езжайтк обратно к себе в деревню
Там молоко свое , хлеб, ипотеки нет
Красота и здоровье!!!

21.12.2021 12:48
- гость -

Работы нет в городе
Даже за 33 к

21.12.2021 12:53
- гость -

21.12.2021 12:47
- гость -
Правда? в дереве молоко и хлеб САМИ в холодильнике появляются? и жилье просто так из воздуха материализуется и отапливается святым духом? Это в какой деревне так???

21.12.2021 13:02
Алекс

21.12.2021 12:47
Если вам не получилось учится, то надо лечится...

21.12.2021 13:09
- гость -

Сегодня сказочник в ударе

21.12.2021 15:06
- гость -

Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам девяти месяцев остается самой низкой в Сибири.

В целом по регионам Сибири этот показатель равен 46 753 рублям. Второй с конца по уровню заработной платы за девять месяцев остается Республика Алтай – 37 287 рублей. Самые большие в Сибири зарплаты по-прежнему сохраняются в Красноярском крае (57 994 рубля) и Иркутской области (52 441 рубль).

РЕАЛЬНО ПО ЗАРПЛАТЕ ДОГНАТЬ РЕСПУБЛИКУ АЛТАЙ ИЛИ НЕТ?

21.12.2021 15:23
НФ

21.12.2021 12:48
- гость -
ЕСТЬ. и даже больше есть. И много работы. Но там работать надо, а не коменты строчить в разгар рабочего дня

21.12.2021 15:50
гость

а эти байки не чего не напоминают,на пример вещания предыдущего сказочника

21.12.2021 16:12
гость

А медианная какая?

21.12.2021 16:42
- гость -

Зарплата вырастет на 10% - а "селедка под шубой" в соседней новости подорожала уже на 16% (https://www.amic.ru/news/494909/)

21.12.2021 17:56
- гость -

Вообще смотря для кого. Для молодых робота есть. Вижу по своим родственникам. Вообще ведут себя так, не нравится, то просто уходят на другую. Но вот когда вам более 50-ти, то маловероятно, что вас возьмут. А до пенсии почти 15 ещё. Переучиться на сварщика, токаря? Или идти окна вставлять? Так первое как-то тупо, а второе уже здоровье не позволяет. Плюс заметил, что сейчас работу как в советское время предлагают знакомым типа по блату. А объявления почитать, так там от 17 до 25 тыс почти все вакансии. Остальное фейк

22.12.2021 05:52
Про

И где это такие зарплаты в алтае?

22.12.2021 05:58
Про

На протяжении 10 лет не меняется 13 тыщ

22.12.2021 08:48
ujcnm

Ура сказочникам!!!!!!!!

22.12.2021 10:08
геннадий

где мои 15 тыщь..

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