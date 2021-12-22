Майонез в Алтайском крае и Республике Алтай оказался самым дорогим по сравнению с другими регионами Сибири, сообщает "Федерал Пресс". При этом в Алтайском крае продукт показал самый значительный рост за год – 40,9%.

Самая высокая цена на майонез зафиксирована в Республике Алтай – 272,2 рубля за килограмм, там стоимость выросла на 39,5%. В Алтайском крае то же количество продукта обойдётся в 257,5 рубля. Самые низкие цены установились в Республике Тыва – 196,8 рубля за кг.

Средняя стоимость майонеза по стране выросла на 26,3% и составила 243,6 рубля, по СФО – 228 рублей с ростом 26,4%.

Ранее сообщалось, что в середине декабря средняя стоимость килограмма сливочного масла в Алтайском крае достигла 602 рублей. Цена на сыры тоже приближается вплотную к этому показателю. Дороже всего масло можно купить в Рубцовске: за 622 руб/кг, дешевле всего – в Барнауле: за 589,5 руб/кг.