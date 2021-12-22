В середине декабря средняя стоимость килограмма сливочного масла в Алтайском крае достигла 602 рублей, следует из данных Алтайкрайстата. Цена на сыры тоже приближается вплотную к этому показателю.

Дороже всего масло можно купить в Рубцовске: за 622 руб/кг, дешевле всего – в Барнауле: за 589,5 руб/кг. Последний подобный скачок в крае был в 2016 году. Тогда местные производители связывали это с подорожанием сырья, возросшим спросом и борьбой с фальсификатом.

Как сообщает "Алтапресс", руководитель одного из молокоперерабатывающих заводов объяснил ситуацию тем, что белорусские предприятия выбрали приоритетным клиентом Китай, а объём поставок в Россию уменьшился.

"Мы уже работаем по предоплате – деньги поступили, осталось только выработать нужный объём продукции. Конечно, молоко-сырьё тоже подорожало: по сравнению с прошлым годом примерно на 2-3 тыс. рублей за тонну", – рассказал бизнесмен.

Отметим, заводы Алтайского края в 2020 году выпустили 21,7 тыс. тонн масла, в 2019-м – 20 тыс. тонн. Это один из лидирующих показателей по России.

Ранее на улицах Новосибирска обнаружили факты продажи подозрительного сливочного масла из Барнаула стоимостью по 50 рублей за пачку. В ходе расследования удивительно низкой стоимости новосибирские журналисты выяснили, что по указанному на этикетке адресу нет никакого пищевого предприятия, а расположена фирма, которая занимается чисткой ковров.