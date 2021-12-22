Новое уличное освещение провели в двух пригородных посёлках Барнаула

Новые линии освещения построили в пригороде Барнаула – в селе Лебяжье и посёлке Черницк, сообщает мэрия.

Фонари поставили светодиодные, они автоматические: включаются вечером и отключаются утром. При этом при определённых условиях (например, в непогоду) диспетчер может дистанционно включить освещение раньше и выключить позже.

В посёлке Черницк смонтировали почти 60 фонарей по пути до школы № 95 по улицам Пионерская, Школьная и Новостройка, на которых располагаются магазины и проходит автобусный маршрут. Протяжённость линии – 2,5 км, работы обошлись в 2,6 млн рублей.

На улице Опытная Станция в селе Лебяжье установили 90 светодиодных светильников. Длина новой линии освещения составила 2 км, на установку затратили 2,4 млн рублей.

Ранее жители барнаульского посёлка Октябрьского поблагодарили дорожников за хорошую работу.