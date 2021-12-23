Неизвестные повредили народный обелиск "Журавли" в Рубцовске

В Рубцовске в сквере Победы вандалы повредили построенный на деньги горожан обелиск "Журавли", сообщает "Местное время".
Неизвестные оторвали из строчек одноимённой песни несколько металлических букв и знаков препинания, размещённых на памятнике.
"Нормальные слова закончились, остались только нецензурные выражения. Ну а как иначе? Средства на обелиск собирали всем городом. В акции "Обелиск Победы" участвовали рубцовчане от дошкольного возраста до пенсионеров. Люди приносили последнее, чтобы увековечить память своих родных", – написала автор публикации.
Напомним, в ночь на 18 декабря в Камне-на-Оби вандалы наведались в ледовый городок и повредили бороду у снежного Деда Мороза.
Комментарии
Видно не всех, поддерживающих "укров" ещё выловили...
найти и отрубить руки!
Я тоже считаю что руки отрубать за такое надо.
Пожинаем плоды нашего "современного" школьного образования... Самое страшное что нам жить в старости с этим поколением, которое кроме айфона и еды с фастфуда ни о чём не думает...
Конченое поколение растёт...
А не вы этл поколение воспитали? Этл же Ваши дети и внуки
Легко валить все на школу. А в семье никто воспитанием не занимается?
Детей с детства нужно учить созидать и строить, а не ломать и разбирать игрушки. И главную роль в учении созданию должен играть отец, своим личным примером. А у вас общество заточено на то, как обобрать бедных и за чужой счёт нахапать побольше...
Это всего лишь навсего социальные последствия того антагонистического классово-кланового общества, построенного на дьявольской лжи, тотальном воровстве и всеобщем мздоимстве, которое допустили мы в нашей когда-то великой стране.
Молодёжь даже при своём ущербном образовании и мировоззрении искренне не может понять, почему "побеждённые" живут намного лучше "победителей".
Я, впрочем, как и другие многие старики, ещё помнящие СССР как вторую сверхдержаву мира, - тоже понять этого не могу.
Чему удивляться, вы живете в стране где ежегодно драпируют мавзолей Ленина и ставят памятники пособникам фашистов и белогвардейцев.
А не вы этл поколение воспитали? Этл же Ваши дети и внуки
Нет, уважаемый не мои дети... Моему ребёнку 4 года и я делаю всё чтобы у меня не вырос образованный ребёнок, знающий свою историю и ценности семьи.
гость
А не вы этл поколение воспитали? Этл же Ваши дети и внуки
Нет, уважаемый, не мои дети... Моему ребёнку 4 года и я делаю всё чтобы у меня вырос образованный ребёнок, знающий свою историю и ценности семьи.
Полиция где была?
Глупые животные, нелюди, нет слов
09:05
А если поколение думает не об айфоне, а об андроиде, то вам не страшно будет жить?
09:18
А у вас общество на что заточено? Вы где-то в другом месте живете? Или у вас общество особенное?
09:34
Побеждённые стали жить лучше победителей прямо сразу после окончания войны. Ваш вопрос можно вам самому и адресовать: как так получилось, что коммунисты не обеспечили уровень жизни в стране выше, чем в Германии.
Мое личное мнение по этому случаю: это могло случиться где угодно, не Рубцовск тому причиной, причина в отсутствии воспитания этих людей, что сотворили вандализм. В моём детстве мы могли капсюли подложить под трамвай, могли пух поджечь на аллее, но чтобы гадить на святых для всего народа местах - такого просто в голову не приходило. Ценности с тех пор изменились, реальные - обесценились, фейковые - рулят. Хорошо лишь то, что это происходит только с частью населения, большинство всё же морально здоровое. Найти и показательно наказать, ибо остальные имбициллы должны видеть последствия таких действий.
Ваш вопрос можно вам самому и адресовать: как так получилось, что коммунисты не обеспечили уровень жизни в стране выше, чем в Германии.
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Я много ездил по Германии и много думал на эту тему.
И пришёл к однозначному для себя выводу - вплоть до конца семидесятых годов прошлого века мы в среднем жили не хуже западных немцев и даже американцев с учётом нашего сурового климата. У нас были лучшие в мире и до сих пор беспрецедентные и никем не превзойдённые медицина, образование, система ЖКХ.
Ошибки КПСС уже тогда были видны невооруженным глазом: хроническая несменяемость дряхлой власти малообразованных геронтократов, бюрократическая насквозь лживая номенклатурщина, гипертрофированная абсолютно тупая секретность, ни на чём не обоснованное стремление раздавать деньги направо и налево всем, кто называл себя в мире "коммунистом" или "социалистом", провальные и позорные военные авантюры в Афганистане и Африке.
Если бы СССР сохранился и был бы лишь трансформирован и реформирован с учётом современности, мы бы сейчас жили в самой могущественной и богатой стране мира.
А сейчас, всё, что нас ждёт впереди - лишь новый уже неизбежный развал и ожесточённые кровавые разборки на обломках "энергетической суперсверхдержавы", когда будут полностью исчерпаны советские месторождения нефти и газа.
10:59
Я вынужден с вами не согласиться. Мы не жили не хуже немцев, вы выдумываете. Социальные блага - социальными благами, из только сейчас оцениваешь по настоящему, но и качество этих благ было очень низким: медицина бесплатная, но без кофе и конфет к врачам не ходили, лечь в хорошую больницу - только по блату. Вспомните кабинет зубного врача - там стояла ужасающая бормашина, которая была скорее пыточной машиной. А на Западе уже тогда было безболезненное зуболечение. Лекарства искали импортные. Доставали, привозили. Вообще все импортное ценилось выше золота, и уж однозначно импортное ценилось выше отечественного, люди с деньгами закупались только на барахолке. Кому нужна была Вега? всем нужен Шарп или Панасоник! Про шмотки я вообще молчу. Я могу вам предметно и подробно все рассказать - я жил в то время, для уточнения скажу, что в осознанном возрасте смотрел закрытие олимпийских игр в Москве, когда олимпийский мишка пустил слезу)
Мы не жили не хуже немцев, вы выдумываете.
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Я ничего не выдумываю. Как вы сами и пишете: Мы не жили не хуже немцев.
Всё остальное в вашем пассаже - частности и издержки, которые запросто могли быть устранены надлежащим планированием и управлением экономикой и промышленностью без разрушения страны и промышленности.
Сегодняшнее "благополучие" - лишь временное явление. Пока в стране ещё есть рентабельная нефть в ещё старых советских месторождениях, которая уже на грани исчерпания. Ничего другого рентабельного и конкурентного у нас нет уже понятно, что никогда не будет.
в осознанном возрасте смотрел закрытие олимпийских игр в Москве, когда олимпийский мишка пустил слезу)
5-6 лет это осознанный возраст?
11:25
Я хочу надеяться, что ваш прогноз не сбудется. Страна сейчас, по крайней мере на внешнем периметре, отстаивает свои интересы.
Экономика и общество во всем мире движутся в направлении пост-пост-индустриализации, вы видите, что уже не деньги генерят деньги, а цифра генерит деньги. Вы осознаёте, что сейчас люди продают НФТ-токены? Девочка 9 лет нарисовала 300 картинок, обычных корявых детских картинок, которые после оцифровки продали за 450 тысяч долларов.
11:26
Да. А если учесть, что уже в семь лет я командовал полком спецназа, то более чем)