Неизвестные повредили народный обелиск "Журавли" в Рубцовске

В Рубцовске в сквере Победы вандалы повредили построенный на деньги горожан обелиск "Журавли", сообщает "Местное время".

Неизвестные оторвали из строчек одноимённой песни несколько металлических букв и знаков препинания, размещённых на памятнике.

"Нормальные слова закончились, остались только нецензурные выражения. Ну а как иначе? Средства на обелиск собирали всем городом. В акции "Обелиск Победы" участвовали рубцовчане от дошкольного возраста до пенсионеров. Люди приносили последнее, чтобы увековечить память своих родных", – написала автор публикации.

Напомним, в ночь на 18 декабря в Камне-на-Оби вандалы наведались в ледовый городок и повредили бороду у снежного Деда Мороза.