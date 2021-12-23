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Новости

Неизвестные повредили народный обелиск "Журавли" в Рубцовске

, ИА "Амител"
Вандалы оторвали несколько букв и знаков препинания, размещённых на памятнике
Фото: rubtsovskmv.ru

Фото: rubtsovskmv.ru

В Рубцовске в сквере Победы вандалы повредили построенный на деньги горожан обелиск "Журавли", сообщает "Местное время".

Неизвестные оторвали из строчек одноимённой песни несколько металлических букв и знаков препинания, размещённых на памятнике.

"Нормальные слова закончились, остались только нецензурные выражения. Ну а как иначе? Средства на обелиск собирали всем городом. В акции "Обелиск Победы" участвовали рубцовчане от дошкольного возраста до пенсионеров. Люди приносили последнее, чтобы увековечить память своих родных", – написала автор публикации.

Напомним, в ночь на 18 декабря в Камне-на-Оби вандалы наведались в ледовый городок и повредили бороду у снежного Деда Мороза.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.12.2021 08:49
ПЕТР

Видно не всех, поддерживающих "укров" ещё выловили...

23.12.2021 08:51
гостья

найти и отрубить руки!

23.12.2021 09:04
- гость -

Я тоже считаю что руки отрубать за такое надо.

23.12.2021 09:05
гость

Пожинаем плоды нашего "современного" школьного образования... Самое страшное что нам жить в старости с этим поколением, которое кроме айфона и еды с фастфуда ни о чём не думает...

23.12.2021 09:07
гость

Конченое поколение растёт...

23.12.2021 09:10
- гость -

А не вы этл поколение воспитали? Этл же Ваши дети и внуки

23.12.2021 09:11
- гость -

Легко валить все на школу. А в семье никто воспитанием не занимается?

23.12.2021 09:18
- гость -

Детей с детства нужно учить созидать и строить, а не ломать и разбирать игрушки. И главную роль в учении созданию должен играть отец, своим личным примером. А у вас общество заточено на то, как обобрать бедных и за чужой счёт нахапать побольше...

23.12.2021 09:34
- гость -

Это всего лишь навсего социальные последствия того антагонистического классово-кланового общества, построенного на дьявольской лжи, тотальном воровстве и всеобщем мздоимстве, которое допустили мы в нашей когда-то великой стране.
Молодёжь даже при своём ущербном образовании и мировоззрении искренне не может понять, почему "побеждённые" живут намного лучше "победителей".
Я, впрочем, как и другие многие старики, ещё помнящие СССР как вторую сверхдержаву мира, - тоже понять этого не могу.

23.12.2021 09:37
- гость -

Чему удивляться, вы живете в стране где ежегодно драпируют мавзолей Ленина и ставят памятники пособникам фашистов и белогвардейцев.

23.12.2021 09:39
гость

А не вы этл поколение воспитали? Этл же Ваши дети и внуки

Нет, уважаемый не мои дети... Моему ребёнку 4 года и я делаю всё чтобы у меня не вырос образованный ребёнок, знающий свою историю и ценности семьи.

23.12.2021 09:43
- гость -


гость
А не вы этл поколение воспитали? Этл же Ваши дети и внуки

Нет, уважаемый, не мои дети... Моему ребёнку 4 года и я делаю всё чтобы у меня вырос образованный ребёнок, знающий свою историю и ценности семьи.

23.12.2021 10:00
Filin

Полиция где была?

23.12.2021 10:04
Notan

Глупые животные, нелюди, нет слов

23.12.2021 10:31
дэд марос

09:05
А если поколение думает не об айфоне, а об андроиде, то вам не страшно будет жить?
09:18
А у вас общество на что заточено? Вы где-то в другом месте живете? Или у вас общество особенное?
09:34
Побеждённые стали жить лучше победителей прямо сразу после окончания войны. Ваш вопрос можно вам самому и адресовать: как так получилось, что коммунисты не обеспечили уровень жизни в стране выше, чем в Германии.

Мое личное мнение по этому случаю: это могло случиться где угодно, не Рубцовск тому причиной, причина в отсутствии воспитания этих людей, что сотворили вандализм. В моём детстве мы могли капсюли подложить под трамвай, могли пух поджечь на аллее, но чтобы гадить на святых для всего народа местах - такого просто в голову не приходило. Ценности с тех пор изменились, реальные - обесценились, фейковые - рулят. Хорошо лишь то, что это происходит только с частью населения, большинство всё же морально здоровое. Найти и показательно наказать, ибо остальные имбициллы должны видеть последствия таких действий.

23.12.2021 10:59
- гость -

Ваш вопрос можно вам самому и адресовать: как так получилось, что коммунисты не обеспечили уровень жизни в стране выше, чем в Германии.
-------
Я много ездил по Германии и много думал на эту тему.
И пришёл к однозначному для себя выводу - вплоть до конца семидесятых годов прошлого века мы в среднем жили не хуже западных немцев и даже американцев с учётом нашего сурового климата. У нас были лучшие в мире и до сих пор беспрецедентные и никем не превзойдённые медицина, образование, система ЖКХ.
Ошибки КПСС уже тогда были видны невооруженным глазом: хроническая несменяемость дряхлой власти малообразованных геронтократов, бюрократическая насквозь лживая номенклатурщина, гипертрофированная абсолютно тупая секретность, ни на чём не обоснованное стремление раздавать деньги направо и налево всем, кто называл себя в мире "коммунистом" или "социалистом", провальные и позорные военные авантюры в Афганистане и Африке.
Если бы СССР сохранился и был бы лишь трансформирован и реформирован с учётом современности, мы бы сейчас жили в самой могущественной и богатой стране мира.
А сейчас, всё, что нас ждёт впереди - лишь новый уже неизбежный развал и ожесточённые кровавые разборки на обломках "энергетической суперсверхдержавы", когда будут полностью исчерпаны советские месторождения нефти и газа.

23.12.2021 11:16
дэд марос

10:59
Я вынужден с вами не согласиться. Мы не жили не хуже немцев, вы выдумываете. Социальные блага - социальными благами, из только сейчас оцениваешь по настоящему, но и качество этих благ было очень низким: медицина бесплатная, но без кофе и конфет к врачам не ходили, лечь в хорошую больницу - только по блату. Вспомните кабинет зубного врача - там стояла ужасающая бормашина, которая была скорее пыточной машиной. А на Западе уже тогда было безболезненное зуболечение. Лекарства искали импортные. Доставали, привозили. Вообще все импортное ценилось выше золота, и уж однозначно импортное ценилось выше отечественного, люди с деньгами закупались только на барахолке. Кому нужна была Вега? всем нужен Шарп или Панасоник! Про шмотки я вообще молчу. Я могу вам предметно и подробно все рассказать - я жил в то время, для уточнения скажу, что в осознанном возрасте смотрел закрытие олимпийских игр в Москве, когда олимпийский мишка пустил слезу)

23.12.2021 11:25
- гость -

Мы не жили не хуже немцев, вы выдумываете.
-----
Я ничего не выдумываю. Как вы сами и пишете: Мы не жили не хуже немцев.
Всё остальное в вашем пассаже - частности и издержки, которые запросто могли быть устранены надлежащим планированием и управлением экономикой и промышленностью без разрушения страны и промышленности.
Сегодняшнее "благополучие" - лишь временное явление. Пока в стране ещё есть рентабельная нефть в ещё старых советских месторождениях, которая уже на грани исчерпания. Ничего другого рентабельного и конкурентного у нас нет уже понятно, что никогда не будет.

23.12.2021 11:26
- гость -

в осознанном возрасте смотрел закрытие олимпийских игр в Москве, когда олимпийский мишка пустил слезу)

5-6 лет это осознанный возраст?

23.12.2021 11:45
дэд марос

11:25
Я хочу надеяться, что ваш прогноз не сбудется. Страна сейчас, по крайней мере на внешнем периметре, отстаивает свои интересы.
Экономика и общество во всем мире движутся в направлении пост-пост-индустриализации, вы видите, что уже не деньги генерят деньги, а цифра генерит деньги. Вы осознаёте, что сейчас люди продают НФТ-токены? Девочка 9 лет нарисовала 300 картинок, обычных корявых детских картинок, которые после оцифровки продали за 450 тысяч долларов.
11:26
Да. А если учесть, что уже в семь лет я командовал полком спецназа, то более чем)

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