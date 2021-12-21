В Камне-на-Оби ночные вандалы сломали бороду снежному Деду Морозу

В Камне-на-Оби в ночь на 18 декабря вандалы наведались в снежный городок и повредили бороду у снежного Деда Мороза. Об этом пишут "Каменские известия".

Пострадавшую от рук хулиганов фигуру скульптору удалось восстановить. Тем не менее он опасается, что повторного нападения Дед Мороз не переживёт.

Издание отмечает, что случаи новогоднего вандализма в городе случаются регулярно. В связи с этим на площади скоро заработает видеонаблюдение.

Напомним, год назад хулиганы также нападали на снежный городок в Камне-на-Оби. Тогда неизвестные лица разгромили фигуры и попытались сорвать гирлянду, из-за чего замкнуло проводку.