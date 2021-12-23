Психически нездоровая женщина попыталась зарезать сына на Алтае

В сентябре в одном из сёл Заринского района 63-летняя пенсионерка посреди ночи как минимум один раз ударила сына ножом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, убить женщине 39-летнего родственника не удалось, так как он смог оказать сопротивление и выхватить орудие.

Назначенная в дальнейшем сельчанке психиатрическая экспертиза признала наличие у неё психзаболевания. Уголовное дело о покушении на убийство с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера передали в суд.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина ударил сына топором по голове. За это злоумышленник получил три года колонии строгого режима.