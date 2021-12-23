Психически нездоровая женщина попыталась зарезать сына на Алтае

В сентябре в одном из сёл Заринского района 63-летняя пенсионерка посреди ночи как минимум один раз ударила сына ножом.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, убить женщине 39-летнего родственника не удалось, так как он смог оказать сопротивление и выхватить орудие.
Назначенная в дальнейшем сельчанке психиатрическая экспертиза признала наличие у неё психзаболевания. Уголовное дело о покушении на убийство с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера передали в суд.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина ударил сына топором по голове. За это злоумышленник получил три года колонии строгого режима.
Комментарии
Зачем это знать обычным читателям???
Ну так расскажи зачем ты сюда зашел?
Ну так расскажи зачем ты сюда зашел?
Люди заходят читать новости, про политику, культуру, общественную жизнь... Но постоянно в ленте сводка убил, порезал, полил кипятком... Зачем это знать? Кому нужна криминальная сводка?
Зачем это знать? Кому нужна криминальная сводка?
Чтобы так не поступать.