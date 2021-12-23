Барнаульский спорткомплекс "Обь", 49% акций которого выкупил частный инвестор, не значится в плане приватизации, рассказал министр спорта региона Алексей Перфильев в ходе онлайн-пресс-конференции. Жители города обратились к чиновнику с просьбой не оставлять Центральный район города без важного спортивного объекта.

Один из барнаульцев отметил, что представители Минспорта не сильно обеспокоены по поводу будущих занятий в "Оби".

"Примите меры к смене собственников, руководства спорткомплекса, заведите эффективных менеджеров, которые бы смогли реанимировать спорткомплекс от последствий пандемии коронавируса. Создайте на его месте краевую спортивную школу или передайте в город. Но, пожалуйста, не сидите без дела", – призвал чиновников горожанин.

В ответ Алексей Перфильев заметил, что власти Алтая продолжают владеть 50,1% акций спортивного комплекса "Обь". По имеющейся у него информации, объект продолжит функционировать в привычном режиме.

Ранее корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с бизнесменом Михаилом Дроздовым и узнал у него, кто на самом деле стал новым владельцем бассейна "Обь" и что будет с объектом в самом центре Барнаула. Дроздов заявил, что у Крайсовпрофа 49% акций спорткомплекса купил бизнесмен Евгений Ракшин, а он лишь помогал сделке осуществиться.