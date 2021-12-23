Барнаульский спорткомплекс "Обь", 49% акций которого выкупил частный инвестор, не значится в плане приватизации, рассказал министр спорта региона Алексей Перфильев в ходе онлайн-пресс-конференции. Жители города обратились к чиновнику с просьбой не оставлять Центральный район города без важного спортивного объекта.
Один из барнаульцев отметил, что представители Минспорта не сильно обеспокоены по поводу будущих занятий в "Оби".
"Примите меры к смене собственников, руководства спорткомплекса, заведите эффективных менеджеров, которые бы смогли реанимировать спорткомплекс от последствий пандемии коронавируса. Создайте на его месте краевую спортивную школу или передайте в город. Но, пожалуйста, не сидите без дела", – призвал чиновников горожанин.
В ответ Алексей Перфильев заметил, что власти Алтая продолжают владеть 50,1% акций спортивного комплекса "Обь". По имеющейся у него информации, объект продолжит функционировать в привычном режиме.
Ранее корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с бизнесменом Михаилом Дроздовым и узнал у него, кто на самом деле стал новым владельцем бассейна "Обь" и что будет с объектом в самом центре Барнаула. Дроздов заявил, что у Крайсовпрофа 49% акций спорткомплекса купил бизнесмен Евгений Ракшин, а он лишь помогал сделке осуществиться.
Комментарии
Конец ОБИ. Будут многоэтажки!
требователи))))))) надо было думать, когда захотели жить в рыночной экономике. А теперь они требуют. отребье..
Министр красавчик!
"Да не типа, я слышал так бассейн и будет"
Он тут недавно критиковал всех, что спонсоров привлечь не могут. Только деньги клянчат.
Так чё ж не привлек то?
Это ведь не шахматный клуб.
А единственный в городе полноценный бассейн.
БЫЛ...
Он сегодня министр, завтра не министр. Временщик. И даже если его потом подтянут за его "креативность", то взять с него нечего - оттого, что он отсидит несколько лет, всё что наворотил, назад не вернёшь.
Барнаульцы чего то потребовать могут только у своих вторых половин, и то, если в ответ их сковородой не отоварят)
Ракшин покупал половину здания не для того, чтобы зарабатывать на билетах в бассейн. Думаю, это всем адекватным очевидно. А если ещё и само здание внимательно рассмотреть, то станет понятно, что в него необходимо уйму денег вложить, чтобы оно пришло в норму. Край деньги туда вбухивать не станет, этих лишних денег тупо нет в бюджете дотационного региона. Станет ли вкладываться Ракшин? Ответ простой: а зачем ему это? Какой смысл потратить деньги? Чтобы что? Он отнюдь не благотворитель, его деньги должны давать прибыль, он этому с детства научен. Ну, и какие перспективы у Оби, как вы думаете?))
Для меня всё очевидно)
"Дроздов заявил, что у Крайсовпрофа 49% акций спорткомплекса купил бизнесмен Евгений Ракшин, а он лишь помогал сделке осуществиться."
Без дрозда сделка не состоялась бы? (ответа и разъяснений не требуется)