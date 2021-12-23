Четверг, 23 Декабрь, 11:50

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 83,15
-6°


10292983 +0
Обь
16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоНовый год-2022QR-коды на Алтае
Новости

Барнаульцы потребовали у главы Минспорта Перфильева сохранить спорткомплекс "Обь"

, ИА "Амител"
Горожане хотят, чтобы чиновники приняли меры в отношении руководства спорткомплекса
Фото: 'Алтайский спорт'

Фото: "Алтайский спорт"

Барнаульский спорткомплекс "Обь", 49% акций которого выкупил частный инвестор, не значится в плане приватизации, рассказал министр спорта региона Алексей Перфильев в ходе онлайн-пресс-конференции. Жители города обратились к чиновнику с просьбой не оставлять Центральный район города без важного спортивного объекта. 

Один из барнаульцев отметил, что представители Минспорта не сильно обеспокоены по поводу будущих занятий в "Оби".

"Примите меры к смене собственников, руководства спорткомплекса, заведите эффективных менеджеров, которые бы смогли реанимировать спорткомплекс от последствий пандемии коронавируса. Создайте на его месте краевую спортивную школу или передайте в город. Но, пожалуйста, не сидите без дела", – призвал чиновников горожанин.

В ответ Алексей Перфильев заметил, что власти Алтая продолжают владеть 50,1% акций спортивного комплекса "Обь". По имеющейся у него информации, объект продолжит функционировать в привычном режиме.

Ранее корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с бизнесменом Михаилом Дроздовым и узнал у него, кто на самом деле стал новым владельцем бассейна "Обь" и что будет с объектом в самом центре Барнаула. Дроздов заявил, что у Крайсовпрофа 49% акций спорткомплекса купил бизнесмен Евгений Ракшин, а он лишь помогал сделке осуществиться. 

"Воду надо пить глотками": Михаил Дроздов о хоккее, ремонте "Титов-Арены" и покупке "Оби"

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

23.12.2021 10:46
ujcnm

Конец ОБИ. Будут многоэтажки!

23.12.2021 11:05
- гость -

требователи))))))) надо было думать, когда захотели жить в рыночной экономике. А теперь они требуют. отребье..

23.12.2021 11:08
- гость -

Министр красавчик!
"Да не типа, я слышал так бассейн и будет"
Он тут недавно критиковал всех, что спонсоров привлечь не могут. Только деньги клянчат.
Так чё ж не привлек то?
Это ведь не шахматный клуб.
А единственный в городе полноценный бассейн.
БЫЛ...

23.12.2021 11:11
- гость -

Он сегодня министр, завтра не министр. Временщик. И даже если его потом подтянут за его "креативность", то взять с него нечего - оттого, что он отсидит несколько лет, всё что наворотил, назад не вернёшь.

23.12.2021 11:28
дэд марос

Барнаульцы чего то потребовать могут только у своих вторых половин, и то, если в ответ их сковородой не отоварят)
Ракшин покупал половину здания не для того, чтобы зарабатывать на билетах в бассейн. Думаю, это всем адекватным очевидно. А если ещё и само здание внимательно рассмотреть, то станет понятно, что в него необходимо уйму денег вложить, чтобы оно пришло в норму. Край деньги туда вбухивать не станет, этих лишних денег тупо нет в бюджете дотационного региона. Станет ли вкладываться Ракшин? Ответ простой: а зачем ему это? Какой смысл потратить деньги? Чтобы что? Он отнюдь не благотворитель, его деньги должны давать прибыль, он этому с детства научен. Ну, и какие перспективы у Оби, как вы думаете?))
Для меня всё очевидно)

23.12.2021 11:39
Гость

"Дроздов заявил, что у Крайсовпрофа 49% акций спорткомплекса купил бизнесмен Евгений Ракшин, а он лишь помогал сделке осуществиться."
Без дрозда сделка не состоялась бы? (ответа и разъяснений не требуется)

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:39
Россияне стали закупать валенки и шубы из-за аномальных холодов 0
11:30
Полёт в онлайне. Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолётов 1
11:21
Более 207 млрд рублей жители Алтайского края накопили на банковских счетах 4
11:09
В краевом Минздраве рассказали, какой будет строящаяся поликлиника горбольницы № 3 3
10:56
Магнитная буря обрушится на Алтайский край к концу рабочей недели 1
10:46
Когда платить за свет в декабре. Задай вопрос экспертам БГЭС
Обратиться к специалистам БГЭС в онлайн-режиме на сайте amic.ru можно до 15:00
10:42
Барнаульцы потребовали у главы Минспорта Перфильева сохранить спорткомплекс "Обь" 6
10:29
Поджигатель томской "Ленты" может получить пять лет колонии 10
10:16
Представители СМИ-иноагентов аккредитованы на пресс-конференцию с Путиным 2
10:01
В Новосибирске состоится международная выставка для строителей и дизайнеров 2
09:51
Некоторые медики на Алтае не получают ковидные выплаты, так как не контактируют с больными 1
09:39
"Из-за жилья никто не уезжает". Как застройка Барнаула влияет на убыль населения 8
09:25
Владелец первой платной горки в Барнауле рассказал, за что с посетителей берут деньги 28
09:12
В ПФР рассказали, как в 2022 году изменится возраст выхода на пенсию 5
08:53
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19" 10
08:33
Неизвестные повредили народный обелиск "Журавли" в Рубцовске 20
08:18
В ВОЗ спрогнозировали дальнейшую ситуацию с коронавирусом в мире 1
08:11
Три свечки и школа. В Барнауле скорректировали план застройки огромного квартала в центре 21
08:03
Психически нездоровая женщина попыталась зарезать сына на Алтае 4
07:47
Никаких неоновых оттенков: в чём встречать Новый, 2022 год, чтобы тигр принёс удачу? 3
07:32
Море, горы, города. Куда летят жители Барнаула на новогодние каникулы и сколько стоят туры 2
07:17
Какие фильмы посмотреть перед Новым годом, чтобы создать праздничное настроение 3
07:03
Сегодня состоится большая пресс-конференция Владимира Путина 46
06:48
Что нескучного подарить коллегам и друзьям на Новый год 0
06:33
Попытка № 2: Депутаты АКЗС предложили уменьшить налоги для малого бизнеса 13
06:16
Что-то пошло не так: когда Дед Мороз – это страшно 0
06:01
Небольшой снег и до +2 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 декабря 0
23:54
Такой день. Пожар в барнаульском трамвае и миллион вакцинированных 0
23:30
Военные дважды перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 23 декабря 1
22:59
Мэрия Барнаула взяла на контроль два проблемных автобусных маршрута 7
22:29
Мишустин рассказал, в чём заключается цель российских властей 7
21:58
Бизнесмен получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за дачу взятки алтайскому ветврачу 0
21:29
В алтайском селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода 2
20:56
Жириновский подарил книгу о животных депутату Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте 0
20:31
Новое уличное освещение провели в двух пригородных посёлках Барнаула 7
19:59
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 300 тысяч 0
19:30
На Алтае мужчина ударил сына топором по голове 3
19:09
Каждая третья компания в России планирует повысить зарплату работникам в 2022 году 1
18:46
В последний день осенней сессии Госдума приняла 10 законов 1
18:31
Барнаульская горэлектросеть отметила 60-летний юбилей 0
18:15
Пробки на дорогах Барнаула достигли 9 баллов вечером 22 декабря 1
17:56
Майонез в двух Алтаях подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири 0
17:41
"Был в бешенстве": Виновник пожара в томской "Ленте" рассказал о причинах поджога 12
17:30
Госдума утвердила уголовное наказание для водителей-лихачей 2
17:19
Уроженец Барнаула пожаловался на вымогательство в московской клинике 1
17:08
Задержан мэр Краснодара Алексеенко. В его доме прошли обыски 5
16:54
Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула 4
16:40
Цена на масло в Алтайском крае поднялась выше 600 рублей 9
16:25
Россияне в два раза чаще начнут брать ипотеку на частные дома в 2022 году 0
16:09
Жители барнаульского посёлка похвалили дорожников за идеально очищенные дороги 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.