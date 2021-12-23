Сотрудники МЧС и правоохранительных органов Новосибирска проверяют все станции метро после сообщения о заложенном там взрывном устройстве.

Как сообщили очевидцы произошедшего, утром их внимание привлекли пожарные машины у одной из станций метро. Позже стало известно о звонке неизвестного человека, который утверждал, что там бомба.

На место прибыли кинологи. Все ветки метрополитена проверяют до сих пор. Но на движение поездов это не повлияло.

По уточнённым данным портала "Вести. Новосибирск", звонок поступил в диспетчерскую станции метро "Заельцовская" около 08:40 по местному времени. Проверки продолжаются. Полиция устанавливает личность информатора.

Днём ранее подобный инцидент произошёл в Петербурге. В правоохранительные органы Северной столицы с сообщением о заложенных бомбах в метро позвонили дважды. Личности хулиганов уже установлены.