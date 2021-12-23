Глава Барнаула Вячеслав Франк снова опустился в национальном рейтинге мэров

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял 55-е место из 88 в Национальном рейтинге мэров по итогам 2021 года. Рейтинг поделился на три группы, и Франк оказался в конце второй из них, среди так называемых "хорошистов".

Отметим, что в рейтинге за январь-март 2021 года Франк был на 43-й позиции. В мае глава Барнаула опустился на 48-ю строчку.

Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Также в тройку лучших попали Руслан Кухарук из Тюмени и Ильсур Метшин из Казани. Глава Новосибирска Анатолий Локоть занял 61-е место, глава Горно-Алтайска Юрий Нечаев стал 57-м, Михаил Ратнер из Томска – 60-м, Сергей Шелест из Омска – 83-м.

Список совместно составили Финансовый университет при правительстве РФ и ЦИК "Рейтинг".