Глава Барнаула Вячеслав Франк снова опустился в национальном рейтинге мэров

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял 55-е место из 88 в Национальном рейтинге мэров по итогам 2021 года. Рейтинг поделился на три группы, и Франк оказался в конце второй из них, среди так называемых "хорошистов".
Отметим, что в рейтинге за январь-март 2021 года Франк был на 43-й позиции. В мае глава Барнаула опустился на 48-ю строчку.
Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Также в тройку лучших попали Руслан Кухарук из Тюмени и Ильсур Метшин из Казани. Глава Новосибирска Анатолий Локоть занял 61-е место, глава Горно-Алтайска Юрий Нечаев стал 57-м, Михаил Ратнер из Томска – 60-м, Сергей Шелест из Омска – 83-м.
Список совместно составили Финансовый университет при правительстве РФ и ЦИК "Рейтинг".
Комментарии
По заслугам, то-ли еще будет...
И что это даёт? Жалованье понизили? Запретили воровать?
Опустили значит? Ну-ну.))) Не надо было медицинскую маску вместо очков надевать.)))
В заголовке напрашивается точка после слова «опустился»)
И очень к месту применено слово «вновь»)
"Опустился"- это значит "снизился"... на посадку заходит, что ли?
На 88 место.
интересно, Франк читает Амик?
23.12.2021 13:48
- гость -
интересно, Франк читает Амик?
***
Интересно, а он вообще умеет читать?
Весельчак у похудел
23.12.2021 13:49 Интересно, а он вообще умеет читать?
по ходу, нет если маску на шары надевает)
блин, согласен)))))))
Считаю его бесполезным для города !
23.12.2021 14:00
oga
ну а кем ему еще работать? что он умеет
Губер вроде недавно его нахваливал...
Правда сам- ещё хуже.
Глава Барнаула Вячеслав Франк снова опустился
куда еще опускаться????????????? Барнаул на дне вместе с Алтайским краем
Кто мешает выдвигать свои кандидатуры . И край плохой и город плохой и все плохо. Так сегодня можно уехать в любую точку мира.
23.12.2021 14:55
- гость -
Франк - это ты?
А что,не уезжают?
Дак как тут уедешь, всё бросишь, а карифанам сторителям участки не выделят, а участки не выдялят, так что тогда будет воровать?
1526. Нет я не Франк. Я такой же глист как Вы сижу в ..опе ,а кругом дерьмо.