Из-за небывалой засухи во многих регионах России сельское хозяйство стало самой проблемной отраслью. С начала года производство сельскохозяйственной продукции упало более чем на 4,3%.

Многие регионы не смогли оперативно справиться с жарой и сухостью почв, но некоторые, такие как сибирская житница – Алтайский край, Ставрополье, Краснодар, Ростовская область и Крым, – стали лидерами по сбору урожая.

Первое место в рейтинге лучших показателей урожая этого года отдано Ставрополью и Краснодарскому краю. На второй ступеньке – Алтай и Ростовская область. Неплохой урожай собрали также в Приморье, Амурской области, Ингушетии и Северной Осетии.

Несмотря на это, говорится в статье, опубликованной телеграм-каналом "Региональная политика", с хронической продуктовой инфляцией справиться не удалось. До сих пор некоторые субъекты испытывают потребность в дешёвых продуктах.

Более всего это ощутили жители двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Огромные потери понесли регионы Центральной России – Оренбургская, Орловская и Смоленская области.

Всего снижение объёмов производства сельскохозяйственной продукции произошло в 65 регионах.