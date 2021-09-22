Владелец алтайской компании предрёк россиянам рост цен на макароны

Валерий Покорняк, владелец холдинга "Алтан", управляющего Поспелихинской макаронной фабрикой, рассказал о повышении цен на твёрдые сорта пшеницы, что может привести к росту цен на макароны. Он выступил на всероссийском круглом столе, посвящённом ситуации на рынке, сообщает "Интерфакс".

Покорняк рассказал, что цена на пшеницу твёрдых сортов с начала 2021 года держалась на уровне 28 тысяч рублей за тонну. Однако с начала сентября она повысилась до 32-38 тысяч рублей. Бизнесмен отметил, что это мировая тенденция, вызванная засухой в Канаде и США.

Другие участники дискуссии также опасаются рост цен на макароны. Генеральный директор московской фабрики "Экстра М" Лоренцо Трашинелли рассказал, что из-за резкого роста цен у производителей макарон "наступает паника", многие работают на старых запасах. Также бизнесмены отметили рост цен на комплектующие на 100-250%.