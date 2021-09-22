Владелец алтайской компании предрёк россиянам рост цен на макароны

Валерий Покорняк, владелец холдинга "Алтан", управляющего Поспелихинской макаронной фабрикой, рассказал о повышении цен на твёрдые сорта пшеницы, что может привести к росту цен на макароны. Он выступил на всероссийском круглом столе, посвящённом ситуации на рынке, сообщает "Интерфакс".
Покорняк рассказал, что цена на пшеницу твёрдых сортов с начала 2021 года держалась на уровне 28 тысяч рублей за тонну. Однако с начала сентября она повысилась до 32-38 тысяч рублей. Бизнесмен отметил, что это мировая тенденция, вызванная засухой в Канаде и США.
Другие участники дискуссии также опасаются рост цен на макароны. Генеральный директор московской фабрики "Экстра М" Лоренцо Трашинелли рассказал, что из-за резкого роста цен у производителей макарон "наступает паника", многие работают на старых запасах. Также бизнесмены отметили рост цен на комплектующие на 100-250%.
Комментарии
что-то я сомневаюсь что в Канаде поднимаются цены на макароны из-за неурожая в России
Опасаетесь роста цен — не повышайте
Интерес в экспорте тормозится таможенными пошлинами, а внутренний спрос повышается снижением торговых наценок, налогов и т.д. Жаль что алчность как показатель не учитывается.
боитесь? а вы глаза закройте.. на ощупь
а по факту при чем тут канада?
Хахах....По ходу этот товарищ на Илона Маска кхм, кхм.... Вбросы очередные... И ведь многие за макаронами побегут
Ну вот, по совету чиновников уже и на макарошки не перейдешь - роскошь!
Вопрос Покорняку : Каким боком Вы ссылаетесь на засуху в Канаде и США ??? Где Канада с США и где Алтайский край, Валера не вводите людей в заблуждение, свои байки расскажите в ФАС .
а еще на Солнце вспышки!!!! походу селедка подорожает
Будем из муки сами лапшу делать. Или у себя с ушей лапшу снимать и варить
Капец! предрёк он?!
да в России при ЕР всё подорожает!!! кроме человеческой жизни...
Макарошки стоят всегда одинаково
Алтан, это Гранмулино, самые плохие макароны по качеству. Берешь спагетти, вроде написано сделано из твердых сортов, варишь, получаешь размазню. твердые сорта там только формально числятся. А на потребителей наплевать, схавают, еще и цену за это г..... поднимем. Беру теперь только других производителей, Гранмулино в черном списке.
Так он не предрёк, а заявил, что его макароны будут дороже. Аргумент чумовой...
Придется с макарошек переходить на кортофан- ходишь туда-сюда