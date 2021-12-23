За минувшие сутки в крае зарегистрировано 484 новых случая коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 115 776 человек.
Выздоровели 94 096 человек (+753). Умерли 7824 человека (+25), все из-за COVID-19.
По состоянию на 23 декабря на лечении в инфекционных госпиталях находятся 2420 человек. Кроме этого, в больницах находятся ещё 232 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 511, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207. Минздравом края развёрнуто 3530 коек, из них 878 свободны.
За сутки до этого в Алтайском крае от коронавируса выздоровели более 1000 пациентов.
Комментарии
Вокруг много случаев, когда дети болеют, некоторые умеренно тяжело, тест у них на ковид положительный, а их родителям хоть бы хны, но сидят на карантине как контактные.
Похоже, омикрон широкими шагами шагает.
Ковид совсем другим стал.
23.12.2021 15:40
- гость
Вам не все равно кто чем болеет? своей жизни нет , за чужими следите? Успокойтесь уже и займитесь делом каким - нибудь. Больше пользы будет. Другие сами разбируться , переживать им или "хоть бы хны".
23.12.2021 15:40
- гость -
Не ковид другой, а иммунитет у популяции уже давно есть. Вспомните осень прошлого года. Реально в поликлиниках очереди, все с ОРЗ и ОРВИ. А сейчас такого нет. Очереди в поликлиниках совсем по другой причине: врачи уехали за ковидными деньгами.
23.12.2021 15:40
- гость -
Предлагаете родителям метаться и верещать? Рвать волосы и биться головой об стену?
Что от этого изменится? Нервозность родителей просто напросто передастся ребенку и болезнь еще больше усугубится!
Ранее дети не болели ковидом
Болели конечно дети. Если все дома болеют, как же дети не болеют!