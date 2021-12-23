За минувшие сутки в крае зарегистрировано 484 новых случая коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 115 776 человек.

Выздоровели 94 096 человек (+753). Умерли 7824 человека (+25), все из-за COVID-19.

По состоянию на 23 декабря на лечении в инфекционных госпиталях находятся 2420 человек. Кроме этого, в больницах находятся ещё 232 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 511, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207. Минздравом края развёрнуто 3530 коек, из них 878 свободны.

За сутки до этого в Алтайском крае от коронавируса выздоровели более 1000 пациентов.