За прошедшие сутки в Алтайском крае выздоровели 1007 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 115 292 человека. Выздоровели с начала пандемии 93 343 (+1007). Умерли всего 7799 инфицированных (+27).
По состоянию на 22 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2462 человека, а также 230 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 226.
Ранее сообщалось, что российское правительство выделит 54 регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.
Комментарии
вода, вода, кругом вода... ни какой конкретики.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выздоровели 1007 пациентов с коронавирусом
Наверное тесты повторные начали делать
опять рисуют красивые цифры по заразившимся: стабильно на уменьшение по 5 чел в день... к НГ 450 в день будет, не больше
Вопрос к Роспотребнадзору.
Почему заболевает каждый день ровно по 500 человек, а выздоравливает то 100, то 1000?
Почему нет такой стабильности в выздоровлении как в заражениях?
Исправьтесь!
Надо писать изо дня в день: заболело 500, умерло 25, выздоровело 475. Первые два числа у вас стабильны, а с третьим вы не доработали.
Анекдот:
Сегодня услышал, шо в стране коронавирус идет на спад.
Я таки извиняюсь, это мы побеждаем или люди заканчиваются?