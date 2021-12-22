За прошедшие сутки в Алтайском крае выздоровели 1007 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 115 292 человека. Выздоровели с начала пандемии 93 343 (+1007). Умерли всего 7799 инфицированных (+27).

По состоянию на 22 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2462 человека, а также 230 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 226.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит 54 регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.