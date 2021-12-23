Председатель и главный инженер сельскохозяйственного производственного кооператива им. Фрунзе в Алтайском крае приговорены к уголовным наказаниям из-за гибели четырёх человек при очистке крыши склада от снега. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла на станции Смазнево Заринского района. Председатель кооператива поручил главному инженеру сформировать из работников бригаду для уборки снега с крыши склада зерна. На работу нашли шестерых человек, у которых не было ни средств индивидуальной защиты от падения, ни знаний о правилах работы на высоте. В результате с крыши обвалился снег, который придавил работников. Четверо из них погибли.

Руководитель СПК приговорён к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Главному инженеру назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, условно на три года и шесть месяцев. Оба осуждённых лишены права заниматься деятельностью по обеспечению и контролю безопасности труда на три года.

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