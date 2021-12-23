Житель посёлка Октябрьского в Барнауле опубликовал видео с фильтром для питьевой воды, забитым глиной. Об этом сообщает Barnaul22.

По словам мужчины, фильтр он поменял три дня назад. Однако качество воды такое, что очиститель забился даже за этот короткий срок. В публикации отмечено, что водоканал качество воды оценивает как "хорошее", и ничего не предпринимает для решения проблемы.

Напомним, 31 октября жители Сибирской долины вышли на митинг из-за проблем с водоснабжением. По заключениям Роспотребнадзора, в воде отмечается превышение марганца и железа, а пить её вовсе невозможно. При этом платить за ресурс всё равно приходится, хотя скважина, из которой ведётся забор воды, сделана на деньги жильцов.

Жители посёлка вышли с плакатами, чтобы обратить внимание на проблему, но ещё до начала митинга к ним подошли полицейские, которые составили административный протокол. При этом сами сельчане отрицали организацию пикета. Они утверждали, что просто хотели сфотографироваться с плакатами для призыва к властям. 20 декабря им удалось приостановить процесс по делу о фото с плакатами.