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Следователи возбудили уголовное дело из-за перебоев с поставками угля в Локтевском районе

, ИА "Амител"
Люди вплоть до настоящего времени не могут решить вопрос с теплоснабжением, отмечают в ведомстве
Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с ненадлежащим обеспечением углём жителей Локтевского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ноябре 2021 года в Локтевском районе были перебои с поставками угля для населения. Сельчане многократно жаловались на холод в домах, но власти не смогли своевременно решить этот вопрос.

"Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создаёт угрозу здоровью и благополучию граждан", – говорится в сообщении.

Во время расследования следователи изучат обстоятельства, при которых было сорвано начало отопительного сезона, а также оценят действия должностных лиц.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Путин пообещал разобраться с нехваткой угля в районах Алтайского края. Он сказал, что проверит жалобы от жителей районов, где люди не могут позволить себе твёрдое топливо на зиму.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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