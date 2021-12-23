Путин пообещал разобраться с нехваткой угля в районах Алтайского края

Главный редактор "Политсибру" Александра Черданцева задала вопрос о высокой стоимости угля во время пресс-конференции с Владимиром Путиным. Президент заявил о том, что государство предоставляет субсидии на покупку топлива.

"Ну есть же субсидии <...>То, что уголь подорожал – это хорошо, просто нужно было работать с компаниями <...> Это упущения муниципалитетов", – заявил Путин.

Президент добавил, что главы муниципалитетов отчитались о готовности к отопительному сезону, но пообещал проверить жалобы от жителей районов, где люди не могут позволить себе уголь на зиму. Автор вопроса отдельно выделила сообщения о дефиците топлива в Локтевском районе.

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие проходит в Манеже, на котором из-за ковидных ограничений очно смогли присутствовать только 507 представителей СМИ.

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