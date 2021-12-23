Путин пообещал разобраться с нехваткой угля в районах Алтайского края

Главный редактор "Политсибру" Александра Черданцева задала вопрос о высокой стоимости угля во время пресс-конференции с Владимиром Путиным. Президент заявил о том, что государство предоставляет субсидии на покупку топлива.
"Ну есть же субсидии <...>То, что уголь подорожал – это хорошо, просто нужно было работать с компаниями <...> Это упущения муниципалитетов", – заявил Путин.
Президент добавил, что главы муниципалитетов отчитались о готовности к отопительному сезону, но пообещал проверить жалобы от жителей районов, где люди не могут позволить себе уголь на зиму. Автор вопроса отдельно выделила сообщения о дефиците топлива в Локтевском районе.
Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие проходит в Манеже, на котором из-за ковидных ограничений очно смогли присутствовать только 507 представителей СМИ.
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Комментарии
Вова сказал что повышение цены на уголь это хорошо!, а то что у населения нет денег, это не его вопрос!
Губер, как сказал пу , отчитался, что с отопительным сезоном все хорошо. еще про Яровое журналист не сказала, а зря.
Что ж так волноваться-то, вопрос сумбурно и невнятно озвучила, а вопрос важный. Вы же, журналисты, четвертая власть, это вас политики должны бояться, а вы трясетесь, как мыши.
ща местные еще ниже будут
надо было Черданцевой назвать и другие муниципалитеты края, оставшиеся без угля. А субсидии - одна видимость, каждый год краевые власти снижают нормы потребления топлива населением
Так у нас и догазификация буксует. У соседей летом уже подводили газ, там где собственники трубы не разрешали. У нас же ждут волшебного пенделя.
Про Яровое еще узнает, зима только началась...