В Минсельхозе подготовили прогноз о повышении цен на продукты питания. Больше всего подорожают хлебобулочные изделия и подсолнечное масло.
Из доклада ведомства следует, что, согласно данным, полученным от производителей, цена муки подскочит почти на 3%, таким образом тонна муки будет стоить от 24,6 тыс. рублей.
Что касается розницы, то здесь мука подорожает на 3,7% – до 47 рублей за килограмм.
Эксперты министерства поясняют, что стоимость хлеба и изделий повысится в среднем на 1,9%.
"То есть буханка весом 700 граммов обойдётся почти в 37 рублей. Цена на хлеб может вырасти и в магазинах – на 2,1%, до 43 рублей за килограмм", – следует из расчётов специалистов министерства.
Цена масла, говорят в Минсельхозе, также будет зависеть от производителей, которые поднимут планку до 1% – до 93 тыс. рублей за тонну. Таким образом, пишет газета "Известия", цена в магазинах взлетит минимум на 2,2% – до 137,4 тыс. рублей за тонну, или 137,4 рубля за килограмм.
Ранее сообщалось, что из-за небывалой засухи и пандемии в России сократился урожай, а сельское хозяйство стало самой проблемной отраслью.
Комментарии
Плохой урожай?
"Министр СХ РФ 14 декабря в ГД отчитался, что "полученный урожай по основным позициям превышает (!) запланированные в госпрограмме показатели. ...это полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности нашей страны»...Также будет получено 23 млн тонн масличных, более 40 млн тонн сахарной свёклы, порядка 7 млн тонн овощей – все эти показатели выше уровня 2020 года (!!!!!)".
Снимать надо за обман "народных избранников"!