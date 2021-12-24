В Минсельхозе подготовили прогноз о повышении цен на продукты питания. Больше всего подорожают хлебобулочные изделия и подсолнечное масло.

Из доклада ведомства следует, что, согласно данным, полученным от производителей, цена муки подскочит почти на 3%, таким образом тонна муки будет стоить от 24,6 тыс. рублей.

Что касается розницы, то здесь мука подорожает на 3,7% – до 47 рублей за килограмм.

Эксперты министерства поясняют, что стоимость хлеба и изделий повысится в среднем на 1,9%.

"То есть буханка весом 700 граммов обойдётся почти в 37 рублей. Цена на хлеб может вырасти и в магазинах – на 2,1%, до 43 рублей за килограмм", – следует из расчётов специалистов министерства.

Цена масла, говорят в Минсельхозе, также будет зависеть от производителей, которые поднимут планку до 1% – до 93 тыс. рублей за тонну. Таким образом, пишет газета "Известия", цена в магазинах взлетит минимум на 2,2% – до 137,4 тыс. рублей за тонну, или 137,4 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось, что из-за небывалой засухи и пандемии в России сократился урожай, а сельское хозяйство стало самой проблемной отраслью.